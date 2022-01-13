Momoa-Bonet çifti 16 yıllık beraberliklerine son verdi, sosyal medya 'teselli' yarışına girdi

Ünlü Hollywood yıldızları Jason Momoa ve Lisa Bonet, 'evliliklerinde yolları ayırdıkları' yönündeki açıklamayla hayranlarını üzdü.Sosyal medyanın en çok ilgi gören çiftlerinden biri olan Momoa ve Bonet ikilisi, 12 yıl süren ilişkilerini 2017'de evlilikle taçlandırmıştı. Lola ve Nakoa-Wolf isimli iki çocuk sahibi olan çift ayrılacaklarını duyurdu.Çift, yaptıkları ortak açıklamada şu ifadeleri kullandı: Sosyal medyada birçok kişi, çiftin ayrılma kararından duyduğu üzüntüyü espirili bir şekilde dile getirdi. Kimi paylaşımlarda "Boşandığı için Jason Momoa'ya manevi destek vermeye koşan hanımlar" gibi espirilere yer verildi.Brittany Jones isimli bir diğer kullanıcı ise, "Jason Momoa'ya bu zor zamanlarda yanında olduğumu söylemek için ona bir mesaj yazmama izin verin" dedi.
12 yıllık birlikteliklerinin ardından 2017'de dünya evine giren Jason Momoa ve Lisa Bonet evliliklerine son verdiklerini açıkladı.
Ünlü Hollywood yıldızları Jason Momoa ve Lisa Bonet, 'evliliklerinde yolları ayırdıkları' yönündeki açıklamayla hayranlarını üzdü.
Sosyal medyanın en çok ilgi gören çiftlerinden biri olan Momoa ve Bonet ikilisi, 12 yıl süren ilişkilerini 2017'de evlilikle taçlandırmıştı. Lola ve Nakoa-Wolf isimli iki çocuk sahibi olan çift ayrılacaklarını duyurdu.
Çift, yaptıkları ortak açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Hepimiz bu dönüşüm zamanlarının daralmalarını ve dönüşümlerini hissettik... Bir devrim yaşanıyor ve ailemiz de bir istisna değil... Meydana gelen sismik değişimleri hissediyor ve büyüyoruz. Ailemize ilişkin bir duyuru yapmak istiyoruz. Evlilikte yollarımızı ayırıyoruz. Bunu, haber niteliğinde olduğunu düşündüğümüz için değil hayatlarımıza devam ederken, bunu haysiyet ve dürüstlükle yapabilmek için paylaşıyoruz. Aramızdaki sevgi devam ediyor, bilinmek ve yaşanmak istediği biçimlerde gelişiyor. Birbirimizi, olmayı öğreniyor olduğumuz kişi olmak için özgür bırakıyoruz…"