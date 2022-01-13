https://tr.sputniknews.com/20220113/momoa-bonet-cifti-16-yillik-beraberliklerine-son-verdi-sosyal-medya-teselli-yarisina-girdi-1052706172.html

Momoa-Bonet çifti 16 yıllık beraberliklerine son verdi, sosyal medya 'teselli' yarışına girdi

Momoa-Bonet çifti 16 yıllık beraberliklerine son verdi, sosyal medya 'teselli' yarışına girdi

12 yıllık birlikteliklerinin ardından 2017'de dünya evine giren Jason Momoa ve Lisa Bonet evliliklerine son verdiklerini açıkladı. 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T15:14+0300

2022-01-13T15:14+0300

2022-01-13T15:33+0300

yaşam

boşanma

jason momoa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103457/69/1034576951_0:208:2901:1839_1920x0_80_0_0_7302b3c48d52de16476a1d6247d97e95.jpg

Ünlü Hollywood yıldızları Jason Momoa ve Lisa Bonet, 'evliliklerinde yolları ayırdıkları' yönündeki açıklamayla hayranlarını üzdü.Sosyal medyanın en çok ilgi gören çiftlerinden biri olan Momoa ve Bonet ikilisi, 12 yıl süren ilişkilerini 2017'de evlilikle taçlandırmıştı. Lola ve Nakoa-Wolf isimli iki çocuk sahibi olan çift ayrılacaklarını duyurdu.Çift, yaptıkları ortak açıklamada şu ifadeleri kullandı: Sosyal medyada birçok kişi, çiftin ayrılma kararından duyduğu üzüntüyü espirili bir şekilde dile getirdi. Kimi paylaşımlarda "Boşandığı için Jason Momoa'ya manevi destek vermeye koşan hanımlar" gibi espirilere yer verildi.Brittany Jones isimli bir diğer kullanıcı ise, "Jason Momoa'ya bu zor zamanlarda yanında olduğumu söylemek için ona bir mesaj yazmama izin verin" dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

boşanma, jason momoa