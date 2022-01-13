Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220113/momoa-bonet-cifti-16-yillik-beraberliklerine-son-verdi-sosyal-medya-teselli-yarisina-girdi-1052706172.html
Momoa-Bonet çifti 16 yıllık beraberliklerine son verdi, sosyal medya 'teselli' yarışına girdi
Momoa-Bonet çifti 16 yıllık beraberliklerine son verdi, sosyal medya 'teselli' yarışına girdi
12 yıllık birlikteliklerinin ardından 2017'de dünya evine giren Jason Momoa ve Lisa Bonet evliliklerine son verdiklerini açıkladı. 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T15:14+0300
2022-01-13T15:33+0300
yaşam
boşanma
jason momoa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103457/69/1034576951_0:208:2901:1839_1920x0_80_0_0_7302b3c48d52de16476a1d6247d97e95.jpg
Ünlü Hollywood yıldızları Jason Momoa ve Lisa Bonet, 'evliliklerinde yolları ayırdıkları' yönündeki açıklamayla hayranlarını üzdü.Sosyal medyanın en çok ilgi gören çiftlerinden biri olan Momoa ve Bonet ikilisi, 12 yıl süren ilişkilerini 2017'de evlilikle taçlandırmıştı. Lola ve Nakoa-Wolf isimli iki çocuk sahibi olan çift ayrılacaklarını duyurdu.Çift, yaptıkları ortak açıklamada şu ifadeleri kullandı: Sosyal medyada birçok kişi, çiftin ayrılma kararından duyduğu üzüntüyü espirili bir şekilde dile getirdi. Kimi paylaşımlarda "Boşandığı için Jason Momoa'ya manevi destek vermeye koşan hanımlar" gibi espirilere yer verildi.Brittany Jones isimli bir diğer kullanıcı ise, "Jason Momoa'ya bu zor zamanlarda yanında olduğumu söylemek için ona bir mesaj yazmama izin verin" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103457/69/1034576951_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_0f05c0a670f0b04aed301b6f96b6ff25.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
boşanma, jason momoa

Momoa-Bonet çifti 16 yıllık beraberliklerine son verdi, sosyal medya 'teselli' yarışına girdi

15:14 13.01.2022 (güncellendi: 15:33 13.01.2022)
© AP Photo / Chris PizzelloEn güzel esmerler belirlendi
En güzel esmerler belirlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© AP Photo / Chris Pizzello
Abone ol
12 yıllık birlikteliklerinin ardından 2017'de dünya evine giren Jason Momoa ve Lisa Bonet evliliklerine son verdiklerini açıkladı.
Ünlü Hollywood yıldızları Jason Momoa ve Lisa Bonet, 'evliliklerinde yolları ayırdıkları' yönündeki açıklamayla hayranlarını üzdü.
Sosyal medyanın en çok ilgi gören çiftlerinden biri olan Momoa ve Bonet ikilisi, 12 yıl süren ilişkilerini 2017'de evlilikle taçlandırmıştı. Lola ve Nakoa-Wolf isimli iki çocuk sahibi olan çift ayrılacaklarını duyurdu.
Çift, yaptıkları ortak açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hepimiz bu dönüşüm zamanlarının daralmalarını ve dönüşümlerini hissettik... Bir devrim yaşanıyor ve ailemiz de bir istisna değil... Meydana gelen sismik değişimleri hissediyor ve büyüyoruz. Ailemize ilişkin bir duyuru yapmak istiyoruz. Evlilikte yollarımızı ayırıyoruz. Bunu, haber niteliğinde olduğunu düşündüğümüz için değil hayatlarımıza devam ederken, bunu haysiyet ve dürüstlükle yapabilmek için paylaşıyoruz. Aramızdaki sevgi devam ediyor, bilinmek ve yaşanmak istediği biçimlerde gelişiyor. Birbirimizi, olmayı öğreniyor olduğumuz kişi olmak için özgür bırakıyoruz…"

Sosyal medyada birçok kişi, çiftin ayrılma kararından duyduğu üzüntüyü espirili bir şekilde dile getirdi.
Kimi paylaşımlarda "Boşandığı için Jason Momoa'ya manevi destek vermeye koşan hanımlar" gibi espirilere yer verildi.
Brittany Jones isimli bir diğer kullanıcı ise, "Jason Momoa'ya bu zor zamanlarda yanında olduğumu söylemek için ona bir mesaj yazmama izin verin" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:04DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı, FETÖ soruşturmasında gözaltına alındı
15:58THY, durdurulan Kazakistan tarifeli seferlerine yeniden başladı
15:54Modern insana ait en eski fosil, bilinenden 33 bin yıl daha eski
15:50Bankacılık sektörü kredi hacmi 4 trilyon 963 milyar liraya yükseldi
15:472021 yılına ait 'en uç meteorolojik değerler' açıklandı
15:47KGAÖ savunma bakanları arasında olağanüstü toplantı
15:33Enes Kara'nın ölümünün ardından Elazığ'da 15 günlük etkinlik yasağı
15:32Ermenistan ve Türkiye’nin özel temsilcilerinin ilk görüşmesi 14 Ocak’ta Moskova’da
15:27İSKİ 5 yıldır eksik yazılan KDV'leri faturalara yansıtacak
15:24Yolcu, otobüs firmasından şikayetçi oldu: 'Bagaja konan kedim, bir köpek tarafından boğuldu'
15:23Djokovic'e Avustralya'dan önce gittiği İspanya'da 'aşısız halde yasadışı giriş' soruşturması açıldı
15:20Sahte dolarla Almanya yolculuğu İstanbul Havalimanı’nda son buldu
15:16Barcelona resmen duyurdu: Yusuf Demir ile yollar ayrıldı
15:14Momoa-Bonet çifti 16 yıllık beraberliklerine son verdi, sosyal medya 'teselli' yarışına girdi
15:13Rus vekilden Stoltenberg’e eleştiri: Olağandışı duygusal davrandı
15:08Merkez Bankası rezervleri 109.4 milyar dolar oldu
14:53DSİ Genel Müdürlüğü'nden Burak Elmas'ın 'Fatih Terim kararına' destek paylaşımı: Sizi kutluyorum
14:48'Turkey değil Türkiye': İletişim Başkanlığı'ndan 'Hello Türkiye' kampanyası
14:39'Devlet eliyle işkence' iddiaları için açılan ilk dava: Suriyeli istihbaratçıya müebbet
14:36Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa Birliği, stratejik önceliğimiz olmayı sürdürüyor