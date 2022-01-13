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https://tr.sputniknews.com/20220113/moskovadaki-otel-odalarinin-fiyatlari-yuzde-22-artti-1052686012.html
Moskova'daki otel odalarının fiyatları yüzde 22 arttı
Moskova'daki otel odalarının fiyatları yüzde 22 arttı
Gayrimenkul şirketi Cushman & Wakefield'in hazırladığı rapora göre, Moskova'da 2021'de otel odalarının fiyatı yaklaşık olarak yüzde 22 arttı. 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T01:44+0300
2022-01-13T01:44+0300
ekonomi
rusya
moskova
turizm
otel
kovid-19
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Rapora göre, 2021’in kasım ayı sonunda 6 bin 315 ruble olan ortalama oda fiyatları, 2019’un Kovid-19 salgını öncesi aynı dönemine göre yüzde 6.2 daha düşük.Şirkete göre, Moskova'daki otellerde geçen yıl lüks kalitedeki oda sayısı 2020 yılına göre yüzde 2.5 oranında artarak 20 bin 500 odaya ulaştı.Cushman &amp; Wakefield Otelcilik ve Turizm Departmanı Başkanı Marina Smirnova konuya ilişkin açıklamasında, “2021 yılının ilk 11 ayında Moskova otel pazarı ortalama yüzde 60.5'lik bir doluluk seviyesine ulaştı ve Kovid-19'un damgasını vurduğu aylarda bile doluluk oranı yüzde 50'nin altına düşmedi, bu da önemli bir iç talep potansiyeline işaret ediyor” ifadelerini kullandı.Cushman &amp; Wakefield'ın uzmanlarına göre, 2022’de Moskova’daki otellerin doluluk oranı, makro düzeyde değişim beklentileri olmaması nedeniyle 2021 seviyesinde kalabilir.
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rusya, moskova, turizm, otel, kovid-19

Moskova'daki otel odalarının fiyatları yüzde 22 arttı

01:44 13.01.2022
© AFP 2021 / KIRILL KUDRYAVTSEVMoskova sokakları
Moskova sokakları - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© AFP 2021 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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Gayrimenkul şirketi Cushman & Wakefield'in hazırladığı rapora göre, Moskova'da 2021'de otel odalarının fiyatı yaklaşık olarak yüzde 22 arttı.
Rapora göre, 2021’in kasım ayı sonunda 6 bin 315 ruble olan ortalama oda fiyatları, 2019’un Kovid-19 salgını öncesi aynı dönemine göre yüzde 6.2 daha düşük.
Şirkete göre, Moskova'daki otellerde geçen yıl lüks kalitedeki oda sayısı 2020 yılına göre yüzde 2.5 oranında artarak 20 bin 500 odaya ulaştı.
Cushman & Wakefield Otelcilik ve Turizm Departmanı Başkanı Marina Smirnova konuya ilişkin açıklamasında, “2021 yılının ilk 11 ayında Moskova otel pazarı ortalama yüzde 60.5'lik bir doluluk seviyesine ulaştı ve Kovid-19'un damgasını vurduğu aylarda bile doluluk oranı yüzde 50'nin altına düşmedi, bu da önemli bir iç talep potansiyeline işaret ediyor” ifadelerini kullandı.
Cushman & Wakefield'ın uzmanlarına göre, 2022’de Moskova’daki otellerin doluluk oranı, makro düzeyde değişim beklentileri olmaması nedeniyle 2021 seviyesinde kalabilir.
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