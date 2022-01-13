https://tr.sputniknews.com/20220113/moskovadaki-otel-odalarinin-fiyatlari-yuzde-22-artti-1052686012.html

Moskova'daki otel odalarının fiyatları yüzde 22 arttı

Moskova'daki otel odalarının fiyatları yüzde 22 arttı

Gayrimenkul şirketi Cushman & Wakefield'in hazırladığı rapora göre, Moskova'da 2021'de otel odalarının fiyatı yaklaşık olarak yüzde 22 arttı. 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T01:44+0300

2022-01-13T01:44+0300

2022-01-13T01:44+0300

ekonomi

rusya

moskova

turizm

otel

kovid-19

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Rapora göre, 2021’in kasım ayı sonunda 6 bin 315 ruble olan ortalama oda fiyatları, 2019’un Kovid-19 salgını öncesi aynı dönemine göre yüzde 6.2 daha düşük.Şirkete göre, Moskova'daki otellerde geçen yıl lüks kalitedeki oda sayısı 2020 yılına göre yüzde 2.5 oranında artarak 20 bin 500 odaya ulaştı.Cushman & Wakefield Otelcilik ve Turizm Departmanı Başkanı Marina Smirnova konuya ilişkin açıklamasında, “2021 yılının ilk 11 ayında Moskova otel pazarı ortalama yüzde 60.5'lik bir doluluk seviyesine ulaştı ve Kovid-19'un damgasını vurduğu aylarda bile doluluk oranı yüzde 50'nin altına düşmedi, bu da önemli bir iç talep potansiyeline işaret ediyor” ifadelerini kullandı.Cushman & Wakefield'ın uzmanlarına göre, 2022’de Moskova’daki otellerin doluluk oranı, makro düzeyde değişim beklentileri olmaması nedeniyle 2021 seviyesinde kalabilir.

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rusya, moskova, turizm, otel, kovid-19