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Nebenzya: Mali'de Rus özel güvenlik şirketinin faaliyet gösterdiğine dair iddialar iki yüzlülük
Nebenzya: Mali'de Rus özel güvenlik şirketinin faaliyet gösterdiğine dair iddialar iki yüzlülük
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Mali'de faaliyet yürüttüğü iddia edilen Rus özel güvenlik şirketleri konusundaki histerinin, bu tür hizmetler... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T02:33+0300
2022-01-13T02:33+0300
dünya
rusya
mali
vasiliy nebenzya
batı
güvenlik
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BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, Mali'de faaliyet yürüttüğü iddia edilen Rus özel güvenlik şirketleri konusundaki histerinin çifte standardın yeni bir tezahürü olduğunu belirterek, bu tür hizmetler sunan pazarın Batı'nın tekelinde olduğunun çok iyi bilindiğini kaydetti.Nebenzya, "Ülkedeki Fransız askeri varlığının beklenmedik bir şekilde yeniden biçimlendirilmesiyle militanlarla mücadelenin yürütüldüğü birkaç kilit üssün kapatılması sonucunda Malililer, kendilerini bir anda terörizmle karşı karşıya buldu. Bu bağlamda Malililerin, ülke güvenliğini güçlendirme alanında kendileriyle işbirliği yapmaya hazır olan diğer ortaklarla işbirliği yapma hakkı olduğunu belirtmek gerekiyor" dedi.Ülke güvenliğini güçlendirmek isteyen Mali yetkililerinin partner seçimi konusunda eleştirilmesinin iki yüzlülük olduğuna vurgu yapan diplomat, "Malililer, ülke güvenliğini güçlendirmek için kendileriyle işbirliği yapmaya hazır olan diğer ortaklarla işbirliği yapma hakkına sahiptir. Bu tür eylemlerin eleştirilmesi iki yüzlülüktür ve egemen bir devlete saygısızlıktır" diye konuştu.Rusya’nın Mali yetkililerinin kapsamlı bir istikrar stratejisi geliştirmesini memnuniyetle karşıladığını belirten Nebenzya, "Tüm fikir ayrılıklarına rağmen mevcut durumda, askeri ve ekonomik yardımların azaltılması da dahil olmak üzere, ülkeyi kaderine terk etmenin sorumsuzluk olacağını düşünüyoruz. Zaten oldukça zor koşullarda bulunan bu ülkeye karşı yaptırımların uygulanması, vatandaşlarının durumunun büyük ölçüde bozulmasına yol açacaktır" ifadelerini kullandı.Rus diplomat, Moskova'nın ülkedeki ve bölgedeki durumu bir bütün olarak istikrara kavuşturmak için Mali ve tüm uluslararası aktörlerle yakın işbirliğine hazır olduğunu da sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211213/abden-wagner-grubuna-yaptirim-1051729292.html
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rusya, mali, vasiliy nebenzya, batı, güvenlik

Nebenzya: Mali'de Rus özel güvenlik şirketinin faaliyet gösterdiğine dair iddialar iki yüzlülük

02:33 13.01.2022
© Sputnik / Нэнси Сисель / Fotoğraf bankasına girRusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© Sputnik / Нэнси Сисель
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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Mali'de faaliyet yürüttüğü iddia edilen Rus özel güvenlik şirketleri konusundaki histerinin, bu tür hizmetler sunan pazarın Batı'nın tekelinde olması nedeniyle çifte standart örneği olduğunu söyledi.
BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, Mali'de faaliyet yürüttüğü iddia edilen Rus özel güvenlik şirketleri konusundaki histerinin çifte standardın yeni bir tezahürü olduğunu belirterek, bu tür hizmetler sunan pazarın Batı'nın tekelinde olduğunun çok iyi bilindiğini kaydetti.
Nebenzya, "Ülkedeki Fransız askeri varlığının beklenmedik bir şekilde yeniden biçimlendirilmesiyle militanlarla mücadelenin yürütüldüğü birkaç kilit üssün kapatılması sonucunda Malililer, kendilerini bir anda terörizmle karşı karşıya buldu. Bu bağlamda Malililerin, ülke güvenliğini güçlendirme alanında kendileriyle işbirliği yapmaya hazır olan diğer ortaklarla işbirliği yapma hakkı olduğunu belirtmek gerekiyor" dedi.
Ülke güvenliğini güçlendirmek isteyen Mali yetkililerinin partner seçimi konusunda eleştirilmesinin iki yüzlülük olduğuna vurgu yapan diplomat, "Malililer, ülke güvenliğini güçlendirmek için kendileriyle işbirliği yapmaya hazır olan diğer ortaklarla işbirliği yapma hakkına sahiptir. Bu tür eylemlerin eleştirilmesi iki yüzlülüktür ve egemen bir devlete saygısızlıktır" diye konuştu.
Rusya’nın Mali yetkililerinin kapsamlı bir istikrar stratejisi geliştirmesini memnuniyetle karşıladığını belirten Nebenzya, "Tüm fikir ayrılıklarına rağmen mevcut durumda, askeri ve ekonomik yardımların azaltılması da dahil olmak üzere, ülkeyi kaderine terk etmenin sorumsuzluk olacağını düşünüyoruz. Zaten oldukça zor koşullarda bulunan bu ülkeye karşı yaptırımların uygulanması, vatandaşlarının durumunun büyük ölçüde bozulmasına yol açacaktır" ifadelerini kullandı.
Rus diplomat, Moskova'nın ülkedeki ve bölgedeki durumu bir bütün olarak istikrara kavuşturmak için Mali ve tüm uluslararası aktörlerle yakın işbirliğine hazır olduğunu da sözlerine ekledi.
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