https://tr.sputniknews.com/20220113/nijeryada-suresiz-twitter-yasagi-7-ay-sonra-kaldirildi-1052700026.html

Nijerya'da süresiz Twitter yasağı, 7 ay sonra kaldırıldı

Nijerya'da süresiz Twitter yasağı, 7 ay sonra kaldırıldı

Afrika'nın ekonomik merkezi ve en kalabalık ülkesinin Devlet Başkanı Buhari, önceki ABD Başkanı Trump'ınkine benzer bir kavgaya tutuştuğu sosyal medya devine... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T13:07+0300

2022-01-13T13:07+0300

2022-01-13T13:07+0300

dünya

nijerya

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twitter

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Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, isyancıları tehdit ettiği gerekçesiyle hesabını askıya alan Twitter'a getirdiği erişim engelini, hararetli tartışmalar, açılan davalar ve ekonomik zarardan sonra kaldırma kararı aldı. Sosyal medya devinin bugünden itibaren erişime açılmasıyla ilgili açıklamaya göre karar, Twitter'ın Nijerya hükümeti tarafından belirlenen tüm koşulları yerine getirmeyi kabul etmesinden sonra alındı.Bu koşullar arasında 'Nijerya yasalarına uygun olarak yasaklanmış yayınların idaresi ve operasyonlar ile vergi konularının ele alınmasının' da yer aldığını aktaran açıklamada, Twitter'ın Nijerya'nın yasalarını, ulusal kültürünü ve tarihini saygılı şekilde tanıyarak hareket etmeyi ve neredeyse tüm gelişmiş ülkelerde uygulanan küresel en iyi pratiğe uygun davranış kuralları geliştirmeyi kabul ettiği' ifade edildi.Açıklamada "Yeni küresel gerçeklik, dijital platformlarla operatörlerinin toplumumuzun yapısı, sosyal etkileşim ve ekonomik seçimler üzerinde muazzam bir etkiye sahip olmasıdır. Bu platformlar bir araç ya da silah olarak kullanılabilir" denilerek şöyle devam edildi:"Bu nedenle, eylemimiz, şirketin haklı çıkarlarını tehlikeye atmadan ulusumuz için maksimum karşılıklı faydayı elde etmek için Twitter ile ilişkimizi yeniden ayarlamaya yönelik kasıtlı bir girişimdir. Müdahalemiz çok saygılı, samimi ve başarılı olmuştur."Erişim yasağının kaldırılması kararının 'küresel dijital diplomaside yeni bir sayfa açtığını' dile getiren hükümet, bunun 'Twitter'ın Nijeryalıların yararına daha güçlü şekilde geri dönmesi için yeni bir operasyonel şablon oluşturduğunu' sözlerine ekledi.Kriz, 1967-1970 Nijerya iç savaşının komutanlarından olan Buhari'nin, 1 Haziran'da Nijerya'nın güneydoğusunda seçim merkezleri ve karakollara saldıranlara yönelik tweetiyle başlamıştı: "Bugün uygunsuz davrananların çoğu, iç savaş sırasında yaşanan yıkım ve can kayıplarının bilincinde olamayacak kadar genç. Bizim gibi 30 ay sahada olan ve savaşı görüp geçirenler, onlara anladıkları dilde muamele edecek." O dönemde 45. ABD Başkanı Donald Trump'la adeta savaş halinde olan sosyal medya devi, taciz ve tehdit karşıtı politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle önce Nijerya liderinin tweetini silmiş, ardından hesabını askıya almıştı. Hükümet Twitter'a erişimi süresiz engelleme kararıyla yanıt vermişti. Yasak, 'Nijerya'nın kurumsal varlığını baltalayabilecek faaliyetler için platformun sürekli kullanılmasıyla' gerekçelendirilmişti.Böylece Buhari, Twitter'ın 6 aylık bir zaman dilimi içinde paylaşım hakları elinden aldığı üçüncü devlet başkanı olarak da tarihe geçti. İlki, 6 Ocak 2021 Kongre baskınını teşvik ettiği gerekçesiyle hesabı süresiz kapatılan Trump, ikincisi, Batı yapımı Kovid aşılarının etkililiğini sorgulayan tweetini silene dek hesabı askıya alınan İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney oldu. Buhari'nin resmi Twitter hesabındaki son paylaşım tarihi hala 1 Haziran 2021.

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