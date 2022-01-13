https://tr.sputniknews.com/20220113/omer-koctan-beyin-gocu-uyarisi-beni-hem-fevkalde-uzuyor-hem-de-had-safhada-endiselendiriyor-1052713365.html

Ömer Koç’tan beyin göçü uyarısı: Beni hem fevkalâde üzüyor hem de had safhada endişelendiriyor

Ömer Koç’tan beyin göçü uyarısı: Beni hem fevkalâde üzüyor hem de had safhada endişelendiriyor

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, "Ülkemizin kısıtlı imkânlarıyla yetiştirdiği pırıl pırıl gençlerimizin giderek artan bir şekilde kazanımlarını... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T18:14+0300

2022-01-13T18:14+0300

2022-01-13T18:47+0300

ekonomi

tüsiad

ömer koç

beyin göçü

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Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından düzenlenen ‘Dijital Türkiye Konferansı’na katıldı."Dijitalleşme, küresel ekonomik büyümeyi sağlayan en önemli faktör haline geldi” diyen Koç, “Dijitalleşme rekabetin oyun sahasını da genişletiyor; fikirleri hayata geçirirken ilk günden itibaren küresel düşünmek gerekiyor. Bu değişimin hızına ayak uyduramayan şirketler ve profesyoneller için parlak bir gelecek yok. Dijital dönüşümü kolaylaştıracak imkânları sağlayamayan ülkeleri de farklı bir akıbet beklemiyor” ifadelerini kullandı.'Sadece iş gücü maliyeti avantajıyla katma değeri yüksek yatırımları çekmek artık mümkün değil'“Ülke olarak geleceğe hazır olmamız gerekiyor” uyarısı yapan Koç, şunları söyledi:'Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda saklı olduğunu düşünüyorum'“Kamu idaremizin iş örgütlerimizle ve diğer paydaşlarla da istişare ederek içini doldurduğu strateji belgelerinde çok kıymetli tespit ve hedefler bulunuyor. Bu hedeflere ulaşabilmek için en temel ihtiyacımızın nitelikli insan kaynağı olduğu kanaatindeyim” diyen Koç beyin göçüne işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

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tüsiad, ömer koç, beyin göçü