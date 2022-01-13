https://tr.sputniknews.com/20220113/osmanli-padisahlarinin-resmedildigi-6-tablo-acik-artirmaya-cikarildi--1052709281.html

Osmanlı padişahlarının resmedildiği 6 tablo açık artırmaya çıkarıldı

Osmanlı padişahlarının resmedildiği 6 tablo açık artırmaya çıkarıldı

Müzayede evi Sotheby’s, aralarında Osmanlı padişahları ve Timur İmparatorluğu’nun kurucusu Timur’un bulunduğu 17. yüzyıl porteleri açık arttırmaya çıkartıldı... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T16:20+0300

2022-01-13T16:20+0300

2022-01-13T16:20+0300

yaşam

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Sotheby’s tarafından yapılan açıklamada, 20 Ocak’ta satılacak değerli tabloların, 16. yüzyıl İtalyan Rönesans tarihçisi ve biyografi yazarı Paolo Giovio (1483-1552) tarafından bir araya getirilen hükümdarların, devlet adamlarının ve diğer önemli şahsiyetlerin 484 suretinden oluşan Giovio Serisi’ndeki tablolara dayanarak yapıldığı ifade edildi.Osmanlı Padişahları’ndan Kanuni Sultan Süleyman, Yıldırım Bayezid, 2. Bayezid, 2. Murad, 1. Mehmed (Çelebi Mehmed) ve Timur İmparatorluğu’nun kurucusu Timur’un tabloların tarihi hakkında müzayede evi, “Bu portreler muhtemelen Lothian'ın 3. Kontu William Kerr (1605-75) tarafından alınmış ve bir zamanlar 17. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar Newbattle Manastırı'ndaki Büyük Salon'da asılmıştı” açıklamasını yaptı.Kanuni Sultan Süleyman’ın bakır çerçeveli portresi haricinde 16. ve 17. yüzyıllarda yapılan birden fazla portresi mevcut. Bunlardan biri Floransa'daki Uffizi Galerisi’nde sergilenen ve 1552-1568 yılları arasında Cosimo de' Medici (Medici Hanedanı) için kopyalanan versiyonu. Diğer ise 1578-1599 yılları arasında Avusturya'nın Habsburg (Habsburg Hanedanı) Arşidükü Ferdinand II için kopyalan versiyon ve Viyana’da Amras Galerisi’nde sergileniyor. Her iki versiyon da doğrudan Paolo Giovio'ya Giovio Serisi’ndeki Kanuni Sultan Süleyman portresine dayanılarak yapıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211027/ingilteredeki-muzayedede-hurrem-sultan-portresi-126-bin-pounda-alici-buldu-1050240779.html

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