https://tr.sputniknews.com/20220113/otobus-soforu-yolcunun-maske-takmamasi-uzerine-araci-durdurdu-takmayacagim-sofore-bir-sey-deyin-1052694319.html

Otobüs şoförü, yolcunun maske takmaması üzerine aracı durdurdu: 'Takmayacağım, şoföre bir şey deyin'

Otobüs şoförü, yolcunun maske takmaması üzerine aracı durdurdu: 'Takmayacağım, şoföre bir şey deyin'

Bursa'da maskesiz bir şekilde otobüse binen kadın, şoför tarafından uyarıldı. Şoför, kadının maske takmaya direnmesi üzerine otobüsü hareket ettirmeyeceğini... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T10:58+0300

2022-01-13T10:58+0300

2022-01-13T10:58+0300

türkiye

bursa

kavga

otobüs

yolcu

maske

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Toplu ulaşımda bir maske tartışması daha yaşandı.Bursa'da meydana gelen olayda, bir kadın otobüse maskesiz bindi. Şoför önce yolcuyu uyardı, ardından da otobüsü bu şekilde hareket ettirmeyeceğini belirtti.Kadın yolcu duruma sinirlendi ve bağırmaya başladı.Maske takmamakta ısrar eden yolcu, "Takmayacağım, şoföre bir şey deyin" dedi ve aracın şoförünü Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği'ni arayarak şikayet etti.

https://tr.sputniknews.com/20210729/otobuste-maske-takma-kavgasi--1045086735.html

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bursa, kavga, otobüs, yolcu, maske