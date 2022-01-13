https://tr.sputniknews.com/20220113/otobus-soforu-yolcunun-maske-takmamasi-uzerine-araci-durdurdu-takmayacagim-sofore-bir-sey-deyin-1052694319.html
Otobüs şoförü, yolcunun maske takmaması üzerine aracı durdurdu: 'Takmayacağım, şoföre bir şey deyin'
Otobüs şoförü, yolcunun maske takmaması üzerine aracı durdurdu: 'Takmayacağım, şoföre bir şey deyin'
Bursa'da maskesiz bir şekilde otobüse binen kadın, şoför tarafından uyarıldı. Şoför, kadının maske takmaya direnmesi üzerine otobüsü hareket ettirmeyeceğini... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T10:58+0300
2022-01-13T10:58+0300
2022-01-13T10:58+0300
türkiye
bursa
kavga
otobüs
yolcu
maske
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Toplu ulaşımda bir maske tartışması daha yaşandı.Bursa'da meydana gelen olayda, bir kadın otobüse maskesiz bindi. Şoför önce yolcuyu uyardı, ardından da otobüsü bu şekilde hareket ettirmeyeceğini belirtti.Kadın yolcu duruma sinirlendi ve bağırmaya başladı.Maske takmamakta ısrar eden yolcu, "Takmayacağım, şoföre bir şey deyin" dedi ve aracın şoförünü Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği'ni arayarak şikayet etti.
https://tr.sputniknews.com/20210729/otobuste-maske-takma-kavgasi--1045086735.html
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bursa, kavga, otobüs, yolcu, maske
Otobüs şoförü, yolcunun maske takmaması üzerine aracı durdurdu: 'Takmayacağım, şoföre bir şey deyin'
Bursa'da maskesiz bir şekilde otobüse binen kadın, şoför tarafından uyarıldı. Şoför, kadının maske takmaya direnmesi üzerine otobüsü hareket ettirmeyeceğini söyledi. Sinirlenen yolcu, "Takmayacağım, şoföre bir şey deyin" dedi.
Toplu ulaşımda bir maske tartışması daha yaşandı.
Bursa'da meydana gelen olayda, bir kadın otobüse maskesiz bindi. Şoför önce yolcuyu uyardı, ardından da otobüsü bu şekilde hareket ettirmeyeceğini belirtti.
Kadın yolcu duruma sinirlendi ve bağırmaya başladı.
Maske takmamakta ısrar eden yolcu, "Takmayacağım, şoföre bir şey deyin" dedi ve aracın şoförünü Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği'ni arayarak şikayet etti.