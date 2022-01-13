https://tr.sputniknews.com/20220113/oyder-baskani-mersin-otv-indirimi-beklenenin-altinda-oldu-1052711818.html

OYDER Başkanı Mersin: ÖTV indirimi beklenenin altında oldu

OYDER Başkanı Mersin: ÖTV indirimi beklenenin altında oldu

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Turgay Mersin Bloomberg HT'ye ÖTV indiriminin beklenenin altında olduğunu söyledi. 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T17:20+0300

2022-01-13T17:20+0300

2022-01-13T17:20+0300

ekonomi

türkiye

indirim

değişiklik

otomotiv

vergi

otomobil

ötv

özel tüketim vergisi (ötv)

satış

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/1052711793_23:0:595:322_1920x0_80_0_0_4d83f5e6be97d8ba3280e678c370d140.jpg

OYDER Başkanı Turgay Mersin, ÖTV indirimin beklendiğini fakat beklenenin altında bir indirim olduğunu söyledi.Bloomberg HT yayınına katılan Mersin, “Son aylarda dillendirdiğimiz bir haberdi. En son Ağustos ayında yapılmıştı. Fiyat artışları ile kaçınılmaz bir sondu. Zamanlaması doğru oldu. Çünkü beklenti oluşmuştu. Yüzde 3 ile 11 arasında bir indirim olacak araç durumuna göre. B segmenti araçları çok etkiliyor. Şunu da belirtmek lazım beklentimizin kısmen altında oldu ama sonuçta devletimize ve bakanlığa teşekkür ediyoruz” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220113/otomotivde-otv-duzenlemesi-sifir-arac-aliminda-uygulanacak-matrah-limitleri-degistirildi--1052688240.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, indirim, değişiklik, otomotiv, vergi, otomobil, ötv, özel tüketim vergisi (ötv), satış