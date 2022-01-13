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https://tr.sputniknews.com/20220113/oyder-baskani-mersin-otv-indirimi-beklenenin-altinda-oldu-1052711818.html
OYDER Başkanı Mersin: ÖTV indirimi beklenenin altında oldu
OYDER Başkanı Mersin: ÖTV indirimi beklenenin altında oldu
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Turgay Mersin Bloomberg HT'ye ÖTV indiriminin beklenenin altında olduğunu söyledi. 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T17:20+0300
2022-01-13T17:20+0300
ekonomi
türkiye
indirim
değişiklik
otomotiv
vergi
otomobil
ötv
özel tüketim vergisi (ötv)
satış
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OYDER Başkanı Turgay Mersin, ÖTV indirimin beklendiğini fakat beklenenin altında bir indirim olduğunu söyledi.Bloomberg HT yayınına katılan Mersin, “Son aylarda dillendirdiğimiz bir haberdi. En son Ağustos ayında yapılmıştı. Fiyat artışları ile kaçınılmaz bir sondu. Zamanlaması doğru oldu. Çünkü beklenti oluşmuştu. Yüzde 3 ile 11 arasında bir indirim olacak araç durumuna göre. B segmenti araçları çok etkiliyor. Şunu da belirtmek lazım beklentimizin kısmen altında oldu ama sonuçta devletimize ve bakanlığa teşekkür ediyoruz” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220113/otomotivde-otv-duzenlemesi-sifir-arac-aliminda-uygulanacak-matrah-limitleri-degistirildi--1052688240.html
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türkiye, indirim, değişiklik, otomotiv, vergi, otomobil, ötv, özel tüketim vergisi (ötv), satış

OYDER Başkanı Mersin: ÖTV indirimi beklenenin altında oldu

17:20 13.01.2022
© AAOtomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç
Otomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© AA
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Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Turgay Mersin Bloomberg HT'ye ÖTV indiriminin beklenenin altında olduğunu söyledi.
OYDER Başkanı Turgay Mersin, ÖTV indirimin beklendiğini fakat beklenenin altında bir indirim olduğunu söyledi.
Bloomberg HT yayınına katılan Mersin, “Son aylarda dillendirdiğimiz bir haberdi. En son Ağustos ayında yapılmıştı. Fiyat artışları ile kaçınılmaz bir sondu. Zamanlaması doğru oldu. Çünkü beklenti oluşmuştu. Yüzde 3 ile 11 arasında bir indirim olacak araç durumuna göre. B segmenti araçları çok etkiliyor. Şunu da belirtmek lazım beklentimizin kısmen altında oldu ama sonuçta devletimize ve bakanlığa teşekkür ediyoruz” dedi.
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