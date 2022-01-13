https://tr.sputniknews.com/20220113/perincek-abdulhamiti-savunmak-suc-degil-1052689050.html

Perinçek: Abdülhamit'i savunmak suç değil

Perinçek: Abdülhamit'i savunmak suç değil

Perinçek 'Abdülhamid'i savundun' polemiğine ilişkin konuştu

2022-01-13T06:49+0300

2022-01-13T06:49+0300

2022-01-13T06:49+0300

politika

doğu perinçek

ertuğrul kürkçü

sultan ii. abdülhamit

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TVNET'te canlı yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek oldu.Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün, Ertuğrul Kürkçü ile yaşadığı ve sosyal medyada en çok izlenen videolar arasında yer alan 'Abdülhamid'i savundun' tartışmasının öncesinde neler yaşandığını sorması üzerine Perinçek, yanlış anlaşıldığını ifade etti.Kürkçü'nün bir PKK yandaşı ve HDP vekili olduğunu ifade eden Perinçek, "Tartıştığımız sırada, 'Kürdistan' ismiyle ikinci İsrail Devleti kuruluyordu. PKK onları destekliyordu. Tartışma oradan koptu." diye konuştu."Birand, senaryoyu önceden hazırladı"Tartışmanın temelinde 'ABD' olduğunu ifade eden Perinçek, "O program önceden hazırlanmıştı. Mehmet Ali Birand o senaryoyu hazırladı. 'Bu şahısları karşıma oturtuyorsan edepli bir tartışma zor' dedim. Korkmadığım için ikiye tek olmasına rağmen programa gittim." ifadelerini kullandı.''Arkadaşlarını satıp samalığa kaçan bir insan''Oradaki 'çarpışmanın' Türkiye ile ABD arasında olduğunu belirten Perinçek, "Kürkçü, PKK'nın tayin ettiği bir vekil. Arkadaşlarını satıp samalığa kaçan bir insan, konu Abdülhamid'i savunmak değildi yani, o onun bir parçası. 12 Mart döneminde sosyalist olmaktan pişman olduğunu söyledi. Abdülhamid'i de savundu. Suç mu? Değil ama onun kimliğine devrimciliğine ters bir olay. O tartışmanın orasında onları söylemek zorunda kaldım. " dedi.

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doğu perinçek, ertuğrul kürkçü, sultan ii. abdülhamit