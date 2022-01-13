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https://tr.sputniknews.com/20220113/prof-dr-sakarya-simdi-bir-onlem-alinmazsa-hasta-sayisina-hastane-yetmeyecek-1052710946.html
Prof. Dr. Sakarya: Şimdi bir önlem alınmazsa hasta sayısına hastane yetmeyecek
Prof. Dr. Sakarya: Şimdi bir önlem alınmazsa hasta sayısına hastane yetmeyecek
Omicron'un tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de baskın varyant haline geldiğini ve hızla yayıldığını belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T16:55+0300
2022-01-13T16:55+0300
koronavirüs
türkiye
salgın
pandemi
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
varyant
delta varyantı
omicron
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Omicron varyantının yayılmasına yönelik uyarılarda bulunan Sakarya, “Çok daha öldürücü bir varyantın önümüzdeki zamanlarda çıkmayacağının garantisi yok. Ne yazık ki, 2023 yılında hala Kovid konuşuyor olacağız" diye konuştu. Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken, ortaya çıkan Omicron varyantının tüm dünyadaki etkisi her geçen gün artıyor. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa ve Amerika'da vaka sayılarında artış yaşanıyor. Bu durumun iki sebebi olduğunu belirten Prof. Dr. Serhan Sakarya, Omicron varyantının diğer varyantlara göre bulaşıcılığının çok çok daha yüksek olduğunu, ikinci sebebin ise insanların maske, mesafe ve hijyen kurallarını bir kenara bıraktığını ifade etti.'Virüs aşıdan kaçamıyor'Omicron varyantının daha kolay atlatıldığı yönünde toplumda ciddi bir yanlış algı olduğunu belirten Prof. Dr. Sakarya, “Aşısız gelenler aşılı olanlar kadar kolay geçirmiyor. Aşısız gelen hastalarımız her seferinde akciğer tutulumları ve solunum sorunlarıyla geldi. Şunu da söyleyelim, hasta olanlar bu yeni varyanta daha iyi koruyuculuk geliştiriyor. Eğer ki bir de hastalık geçirip üstüne aşı da olmuşlarsa, virüs aşıdan kaçamıyor. Türkiye'de önümüzdeki hafta açıklanacak olan rakamların şimdiki hasta sayısının iki katı olacağını düşünüyorum. Çünkü bir yılbaşı geçirdik. İnsanlar sokaklara ve eğlence mekanlarına aktı. Test yaptıran kişilerde pozitif çıkma oranı geçen hafta 2 katına çıktı. Mutlaka izolasyon önlemlerinin alınması gerekiyor. Eğer önlem alınmazsa hasta sayısına hastane yetmeyecek" diye konuştu.'Kovid bir süre daha böyle devam edecek'Bazı kişilerin Omicron varyantının, herkesi enfekte edeceği ve toplumsal bağışıklığın gelişeceği için pandeminin sonu olacağını iddia ettiğini belirten Prof. Dr. Sakarya, “Gribi ele alalım. Her sene grip aşısı oluyoruz çünkü her sene karşımıza domuz, kuş gribi gibi farklı şekillerde çıkıyor. Kovid bir süre daha böyle devam edecek ancak artık pandemiden çıkması yani dünyadaki yayılımın durması gerek. Yayılım bir türlü durmuyor çünkü virüs tehlikeli değişimler yaşıyor. Veba salgınını biliyorsunuz. Yaklaşık 25 yıl kadar sürdü ve dünyadaki insanların 3'te 1'i bu salgın nedeniyle hayatını kaybetti. O nedenle virüs bazen başka bir virüsle bir araya gelebiliyor. Sars ya da Mers gibi bir virüsle birleşirse ortaya çıkacak olan yeni bebek varyant Chucky gibi olup, ölümcül olabilir" dedi.'Pandeminin bir anda bitebileceğini düşünmüyorum'Normal şartlar altında hasta sayısının yaz aylarına doğru azalma eğilimine gireceğini, sonbahara daha emniyette girebileceğimizi anlatan Prof. Dr. Sakarya, “Ne yazık ki ben pandeminin bir anda bitebileceğini düşünmüyorum. 2023 yılının bu zamanlarında hala Kovidi konuşuyor olacağız. Çünkü dünyada hala aşıya ulaşamayan ülkeler var ve bu varyantlar bu ülkelerden çıkıyor. Mesela Omicron Afrika'dan çıktı çünkü aşı yok. Bunlar kayıt altında tutulamıyor. Aşılamanın sadece bir ülkede yapılması o işi kurtarmaya yetmiyor. Tüm dünyada aynı yaygınlıkla yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220112/prof-dr-usta-omicron-ile-virus-kendi-sonunu-getiriyor-1052651775.html
https://tr.sputniknews.com/20220113/prof-dr-ceyhan-omicron-daha-az-bagisiklik-birakiyor--1052696816.html
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türkiye, salgın, pandemi, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, varyant, delta varyantı , omicron

Prof. Dr. Sakarya: Şimdi bir önlem alınmazsa hasta sayısına hastane yetmeyecek

16:55 13.01.2022
© REUTERS / Murad SezerTürkiye - koronavirüs
Türkiye - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / Murad Sezer
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Omicron'un tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de baskın varyant haline geldiğini ve hızla yayıldığını belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, “Pozitif test oranı 2 katına çıktı. Şimdi bir önlem alınmazsa hasta sayısına hastane yetmeyecek" dedi.
Omicron varyantının yayılmasına yönelik uyarılarda bulunan Sakarya, “Çok daha öldürücü bir varyantın önümüzdeki zamanlarda çıkmayacağının garantisi yok. Ne yazık ki, 2023 yılında hala Kovid konuşuyor olacağız" diye konuştu.
Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken, ortaya çıkan Omicron varyantının tüm dünyadaki etkisi her geçen gün artıyor. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa ve Amerika'da vaka sayılarında artış yaşanıyor. Bu durumun iki sebebi olduğunu belirten Prof. Dr. Serhan Sakarya, Omicron varyantının diğer varyantlara göre bulaşıcılığının çok çok daha yüksek olduğunu, ikinci sebebin ise insanların maske, mesafe ve hijyen kurallarını bir kenara bıraktığını ifade etti.

'Virüs aşıdan kaçamıyor'

Omicron varyantının daha kolay atlatıldığı yönünde toplumda ciddi bir yanlış algı olduğunu belirten Prof. Dr. Sakarya, “Aşısız gelenler aşılı olanlar kadar kolay geçirmiyor. Aşısız gelen hastalarımız her seferinde akciğer tutulumları ve solunum sorunlarıyla geldi. Şunu da söyleyelim, hasta olanlar bu yeni varyanta daha iyi koruyuculuk geliştiriyor. Eğer ki bir de hastalık geçirip üstüne aşı da olmuşlarsa, virüs aşıdan kaçamıyor. Türkiye'de önümüzdeki hafta açıklanacak olan rakamların şimdiki hasta sayısının iki katı olacağını düşünüyorum. Çünkü bir yılbaşı geçirdik. İnsanlar sokaklara ve eğlence mekanlarına aktı. Test yaptıran kişilerde pozitif çıkma oranı geçen hafta 2 katına çıktı. Mutlaka izolasyon önlemlerinin alınması gerekiyor. Eğer önlem alınmazsa hasta sayısına hastane yetmeyecek" diye konuştu.
Türkiye vaka, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
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Dün, 10:25

'Kovid bir süre daha böyle devam edecek'

Bazı kişilerin Omicron varyantının, herkesi enfekte edeceği ve toplumsal bağışıklığın gelişeceği için pandeminin sonu olacağını iddia ettiğini belirten Prof. Dr. Sakarya, “Gribi ele alalım. Her sene grip aşısı oluyoruz çünkü her sene karşımıza domuz, kuş gribi gibi farklı şekillerde çıkıyor. Kovid bir süre daha böyle devam edecek ancak artık pandemiden çıkması yani dünyadaki yayılımın durması gerek. Yayılım bir türlü durmuyor çünkü virüs tehlikeli değişimler yaşıyor. Veba salgınını biliyorsunuz. Yaklaşık 25 yıl kadar sürdü ve dünyadaki insanların 3'te 1'i bu salgın nedeniyle hayatını kaybetti. O nedenle virüs bazen başka bir virüsle bir araya gelebiliyor. Sars ya da Mers gibi bir virüsle birleşirse ortaya çıkacak olan yeni bebek varyant Chucky gibi olup, ölümcül olabilir" dedi.

'Pandeminin bir anda bitebileceğini düşünmüyorum'

Normal şartlar altında hasta sayısının yaz aylarına doğru azalma eğilimine gireceğini, sonbahara daha emniyette girebileceğimizi anlatan Prof. Dr. Sakarya, “Ne yazık ki ben pandeminin bir anda bitebileceğini düşünmüyorum. 2023 yılının bu zamanlarında hala Kovidi konuşuyor olacağız. Çünkü dünyada hala aşıya ulaşamayan ülkeler var ve bu varyantlar bu ülkelerden çıkıyor. Mesela Omicron Afrika'dan çıktı çünkü aşı yok. Bunlar kayıt altında tutulamıyor. Aşılamanın sadece bir ülkede yapılması o işi kurtarmaya yetmiyor. Tüm dünyada aynı yaygınlıkla yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu.
Mehmet Ceyhan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
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Prof. Dr. Ceyhan: 'Omicron' daha az bağışıklık bırakıyor
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