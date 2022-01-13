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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, kısa sürede şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Kazakistan yönetimi, eylemleri 'terör faaliyeti' olarak nitelendirirken, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) de ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220113/rus-uzman-kazakistandaki-siddet-olaylarindan-kaynaklanan-ekonomik-kayip-yaklasik-25-milyar-dolar-1052715167.html
Rus uzman: Kazakistan’daki şiddet olaylarından kaynaklanan ekonomik kayıp yaklaşık 2.5 milyar dolar
Rus uzman: Kazakistan’daki şiddet olaylarından kaynaklanan ekonomik kayıp yaklaşık 2.5 milyar dolar
Rusya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcısı Tatyana Radçenko, Kazakistan’daki şiddet olayları nedeniyle ülke ekonomisinin uğradığı zararın 2.5... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T19:16+0300
2022-01-13T19:17+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
rusya
kazakistan
protesto
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Sputnik’e konuşan Radçenko, “Şu anda, şiddet olayları nedeniyle kaç işletmenin faaliyetlerini askıya aldığına dair güvenilir bir tahmin yok. Bu işletmelerin sayıları yüzde 15 civarında bile olsa, 2022'de GSYİH'nın reel kaybı 0.8'den 2.5 milyar dolara ulaşabilir. 2021 verileri göz önüne alındığında, sadece ocak ayında internet üzerinden yapılan ticaretin durmasından kaynaklanan kayıp yaklaşık 144 milyon dolar” dedi.Radçenko, protesto olaylarından etkilenen bölgelerin 2021'in ilk yarısında Kazakistan'ın GSYİH'sine toplam katkısının yüzde 62.5 olduğunu belirterek, “Kazakistan'da yaşanan şiddet olayları ve 5 Ocak'tan 19 Ocak'a kadar uygulamaya konulan olağanüstü halden en fazla etkilenenler ticaret, ulaştırma, lojistik, iletişim, inşaat ve diğer hizmet sektörleri oldu. Protestoların gerçekleştiği bölgeler, bu sektörler de dahil olmak üzere ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor” diye konuştu.Bu sektörlerdeki tüm işletmelerin faaliyetlerini durdurmadığını, ancak genel olarak protsetoların yaşandığı bölgelerdeki sektörlerin ocak ayındaki toplam cirosunun 2.2 trilyon tenge (yaklaşık 5.3 milyar dolar) olarak tahmin edildiğini kaydeden uzman, “Olayların olumsuz bir şekilde gelişmesi ve ülkenin 2022'nin ilk çeyreğinin sonuna kadar eski normal yaşamına geri dönememesi durumunda ortaya çıkan zarar 16.8 milyar doları veya ülkenin GSYİH'sının yüzde 17.8'ini bulabilir” ifadelerini kullandı.
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rusya, kazakistan, protesto

Rus uzman: Kazakistan’daki şiddet olaylarından kaynaklanan ekonomik kayıp yaklaşık 2.5 milyar dolar

19:16 13.01.2022 (güncellendi: 19:17 13.01.2022)
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEVKazakistan'daki şiddet olayları
Kazakistan'daki şiddet olayları - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV
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Rusya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcısı Tatyana Radçenko, Kazakistan’daki şiddet olayları nedeniyle ülke ekonomisinin uğradığı zararın 2.5 milyar dolara ulaşabileceğini belirtti.
Sputnik’e konuşan Radçenko, “Şu anda, şiddet olayları nedeniyle kaç işletmenin faaliyetlerini askıya aldığına dair güvenilir bir tahmin yok. Bu işletmelerin sayıları yüzde 15 civarında bile olsa, 2022'de GSYİH'nın reel kaybı 0.8'den 2.5 milyar dolara ulaşabilir. 2021 verileri göz önüne alındığında, sadece ocak ayında internet üzerinden yapılan ticaretin durmasından kaynaklanan kayıp yaklaşık 144 milyon dolar” dedi.
Radçenko, protesto olaylarından etkilenen bölgelerin 2021'in ilk yarısında Kazakistan'ın GSYİH'sine toplam katkısının yüzde 62.5 olduğunu belirterek, “Kazakistan'da yaşanan şiddet olayları ve 5 Ocak'tan 19 Ocak'a kadar uygulamaya konulan olağanüstü halden en fazla etkilenenler ticaret, ulaştırma, lojistik, iletişim, inşaat ve diğer hizmet sektörleri oldu. Protestoların gerçekleştiği bölgeler, bu sektörler de dahil olmak üzere ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor” diye konuştu.
Bu sektörlerdeki tüm işletmelerin faaliyetlerini durdurmadığını, ancak genel olarak protsetoların yaşandığı bölgelerdeki sektörlerin ocak ayındaki toplam cirosunun 2.2 trilyon tenge (yaklaşık 5.3 milyar dolar) olarak tahmin edildiğini kaydeden uzman, “Olayların olumsuz bir şekilde gelişmesi ve ülkenin 2022'nin ilk çeyreğinin sonuna kadar eski normal yaşamına geri dönememesi durumunda ortaya çıkan zarar 16.8 milyar doları veya ülkenin GSYİH'sının yüzde 17.8'ini bulabilir” ifadelerini kullandı.
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