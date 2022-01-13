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Rus vekilden Stoltenberg’e eleştiri: Olağandışı duygusal davrandı
Rus vekilden Stoltenberg’e eleştiri: Olağandışı duygusal davrandı
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın milletvekili Leonid Slutskiy, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Rusya-NATO Konseyi toplantısının ardından... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T15:13+0300
2022-01-13T15:13+0300
dünya
abd
rusya
jens stoltenberg
leonid slutskiy
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Telegram’dan açıklama yapan Slutskiy, Stoltenberg’in NATO’nun 1999’da Yugoslavya’da yaşanan olaylarda olumlu rol oynadığı yönündeki sözlerine karşılık tarihi bir gerçeği hatırlattı.Slutskiy, “Genel Sekreter Jens Stoltenberg, olağandışı duygusal davrandı. Özellikle de Yugoslavya’da sivillerin hayatını kurtardığını (belli ki Belgrad’ı bombalayarak) ve ülkenin iç cepheleşmeler neticesinde dağıldığını söylediğinde” ifadelerini kullandı.Stoltenberg’in NATO’nun genişlemesini ‘saldırganlık’ değil, ‘demokrasinin yayılması’ olarak değerlendirmesine de karşı çıkan Slutskiy, “Batı topluluğu eskisi gibi Moskova’nın tekliflerine ciddi yaklaşmıyor” açıklamasını yaptı.Brüksel’de dün Rusya-NATO Konseyi toplantısı düzenlendi. Bunun öncesinde de Cenevre’de Rusya ve ABD heyetleri arasında ikili görüşmeler gerçekleştirildi.Kremlin, İttifak’ın eski Sovyet ülkeleri ile askeri işbirliğine, bu ülkelerin topraklarında üs kurmaya ve Rusya sınırları yakınlarına saldırı silahları konuşlandırılmasına son vermesini, Avrupa’da bulunan ABD’ye ait nükleer silahların kaldırılmasını ve doğuya doğru genişlememesine ilişkin garantiler istiyor.İstişareler bugün de AGİT Daimi Konseyi toplantısı çerçevesinde Viyana’da devam edecek.
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abd, rusya, jens stoltenberg, leonid slutskiy

Rus vekilden Stoltenberg’e eleştiri: Olağandışı duygusal davrandı

15:13 13.01.2022
© SputnikLeonid Slutsky
Leonid Slutsky - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© Sputnik
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın milletvekili Leonid Slutskiy, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Rusya-NATO Konseyi toplantısının ardından verilen basın toplantısında ‘olağandışı duygusal’ davranmakla eleştirdi.
Telegram’dan açıklama yapan Slutskiy, Stoltenberg’in NATO’nun 1999’da Yugoslavya’da yaşanan olaylarda olumlu rol oynadığı yönündeki sözlerine karşılık tarihi bir gerçeği hatırlattı.
Slutskiy, “Genel Sekreter Jens Stoltenberg, olağandışı duygusal davrandı. Özellikle de Yugoslavya’da sivillerin hayatını kurtardığını (belli ki Belgrad’ı bombalayarak) ve ülkenin iç cepheleşmeler neticesinde dağıldığını söylediğinde” ifadelerini kullandı.
Stoltenberg’in NATO’nun genişlemesini ‘saldırganlık’ değil, ‘demokrasinin yayılması’ olarak değerlendirmesine de karşı çıkan Slutskiy, “Batı topluluğu eskisi gibi Moskova’nın tekliflerine ciddi yaklaşmıyor” açıklamasını yaptı.
Brüksel’de dün Rusya-NATO Konseyi toplantısı düzenlendi. Bunun öncesinde de Cenevre’de Rusya ve ABD heyetleri arasında ikili görüşmeler gerçekleştirildi.
Kremlin, İttifak’ın eski Sovyet ülkeleri ile askeri işbirliğine, bu ülkelerin topraklarında üs kurmaya ve Rusya sınırları yakınlarına saldırı silahları konuşlandırılmasına son vermesini, Avrupa’da bulunan ABD’ye ait nükleer silahların kaldırılmasını ve doğuya doğru genişlememesine ilişkin garantiler istiyor.
İstişareler bugün de AGİT Daimi Konseyi toplantısı çerçevesinde Viyana’da devam edecek.
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