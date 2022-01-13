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Rusya: ABD ve NATO’daki müttefikleri güvenlik garantisi taleplerimizi karşılamaya hazırlıklı değil
Rusya: ABD ve NATO’daki müttefikleri güvenlik garantisi taleplerimizi karşılamaya hazırlıklı değil
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD ile NATO’daki müttefiklerinin, Rusya’nın güvenlik garantileri konusundaki taleplerini karşılamaya... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T14:34+0300
2022-01-13T14:34+0300
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abd, rusya, nato, sergey ryabkov
Rusya: ABD ve NATO’daki müttefikleri güvenlik garantisi taleplerimizi karşılamaya hazırlıklı değil 14:34 13.01.2022 (güncellendi: 14:41 13.01.2022) Ayrıntılar geliyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD ile NATO’daki müttefiklerinin, Rusya’nın güvenlik garantileri konusundaki taleplerini karşılamaya hazırlıklı olmadığını söyledi. Ryabkov, yakın zamanda güvenlik garantilerine ilişkin yeni bir görüşme turu düzenlenmesini şu an için manasız bulduklarını da kaydetti.