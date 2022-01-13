https://tr.sputniknews.com/20220113/rusya-guvenlik-garantileri-teklifleriyle-ilgili-olarak-batidan-yanit-bekliyoruz--1052694584.html

Rusya: Güvenlik garantileri teklifleriyle ilgili olarak Batı'dan yanıt bekliyoruz

Rusya: Güvenlik garantileri teklifleriyle ilgili olarak Batı'dan yanıt bekliyoruz

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Moskova’nın, Washington ve müttefiklerinden Avrupa’da güvenlikle ilgili tekliflerine makul yazılı bir cevap... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T11:05+0300

2022-01-13T11:05+0300

2022-01-13T11:11+0300

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Brüksel’de dün Rusya-NATO Konseyi toplantısı düzenlendi. Bunun öncesinde de Cenevre’de Rusya ve ABD heyetleri arasında ikili görüşmeler gerçekleştirildi.Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, “Krizden bir çıkış yolu bulmak için biz tekliflerimizi sunduk. Bu teklifleri 10 Ocak’ta Cenevre’de, 12 Ocak’ta da Brüksel’de Rusya-NATO Konseyi çerçevesinde açıkladık. Uygun bir yanıt bekliyoruz, ancak popülist açıklamalar şeklinde değil makul yazılı teklifler şeklinde” dedi. Antonov, Washington’ın görüşmelerde kendi bakış açısını makul bir şekilde ortaya koymayı başaramadığını ifade etti. Büyükelçi, “ABD’li politikacılar basın üzerinden ‘Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin kaçınılmaz olduğu’ efsanesini başlatmış da şimdi de kendi korkularının üstesinden gelemiyormuş gibi bir izlenim oluşuyor. Üstelik kanun yapıcıların ülkemizi ‘daha sert’ cezalandırma taleplerinin ardında, Avrupa’da güvenlikle ilgili devam eden görüşmeler bağlamında Rusya üzerinde nüfuz kurma girişimi de mevcut” diye konuştu. Kremlin, İttifak’ın eski Sovyet ülkeleri ile askeri işbirliğine, bu ülkelerin topraklarında üs kurmaya ve Rusya sınırları yakınlarına saldırı silahları konuşlandırılmasına son vermesini, Avrupa’da bulunan ABD’ye ait nükleer silahların kaldırılmasını ve doğuya doğru genişlememesine ilişkin garantiler istiyor. İstişareler bugün de AGİT Daimi Konseyi toplantısı çerçevesinde Viyana’da devam edecek.

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https://tr.sputniknews.com/20220112/stoltenberg-nato-ve-rusya-arasinda-ciddi-gorus-farkliliklari-var-asilmasi-kolay-olmayacak-1052669971.html

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abd, rusya, ukrayna, nato, brüksel, anatoliy antonov, cenevre, güvenlik, görüşme