https://tr.sputniknews.com/20220113/rusya-guvenlik-garantilerine-iliskin-onerilerimize-agit-ortaklarimizdan-uygun-yanit-alamadik-1052715883.html

Rusya: Güvenlik garantilerine ilişkin önerilerimize AGİT ortaklarımızdan uygun yanıt alamadık

Rusya: Güvenlik garantilerine ilişkin önerilerimize AGİT ortaklarımızdan uygun yanıt alamadık

Rusya'nın AGİT Daimi Temsilcisi Lukaşeviç, Moskova’nın güvenlik garantilerine ilişkin önerilerine Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ortaklarından... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T19:50+0300

2022-01-13T19:50+0300

2022-01-13T20:04+0300

rusya

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Rusya'nın AGİT Daimi Temsilcisi Aleksandr Lukaşeviç, bugün Viyana’da toplanan AGİT Daimi Konseyi’nin toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında Moskova’nın güvenlik garantilerine ilişkin önerilerine AGİT ortaklarından uygun bir yanıt gelmediğini söyledi.Lukaşeviç, “Hemen şunu belirtmek isterim, ne yazık ki ortaklarımızdan önerilerimize uygun bir yanıt alamadığımız gibi, herhangi bir reaksiyon da görmedik” diye konuştu.‘AGİT Daimi Konseyi toplantısının sonuçlarından hayal kırıklığına uğradık’Rus yetkililerin AGİT Daimi Konseyi toplantısının sonuçlarından hayal kırıklığına uğradıklarını söyleyen Lukaşeviç, “Derinlemesine, kapsamlı bir görüşme beklediğimiz için oldukça hayal kırıklığına uğradık” vurgusunu yaptı.‘Güvenlik garantilerine ilişkin önerilerimizin AGİT platformunda tartışılmasını beklemiyoruz’Rusya’nın AGİT’i güvenlik garantilerinin tartışılabileceği ana platform olarak değerlendirmediğini ifade eden Lukaşeviç, şöyle konuştu:Rus diplomat, ‘burada sisteme ilişkin çok fazla sorunun biriktiğini’ sözlerine ekledi.Makul sürelerde güvenlik garantilerine ilişkin yanıt olmazsa Rusya önlem alacak’Rus diplomat, güvenlik garantilerine ilişkin önerilere makul sürelerde yanıt gelmemesi halinde Rusya’nın önlem almak zorunda kalacağını ifade etti:“Sunulan önerilere makul sürelerde yapıcı yanıt gelmeyip, Rusya’ya yönelik saldırgan tutum devam ederse, durumla ilgili çıkarımlarda bulunmak, stratejik dengenin sağlanması ve ulusal güvenliğimize yönelik kabul edilemez tehditleri ortadan kaldırmak için gerekli tüm önlemleri almak durumunda kalacağız.”

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