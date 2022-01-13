https://tr.sputniknews.com/20220113/rusyanin-baris-gucleri-kazakistandan-ayrilmaya-basladi-1052710433.html

Rusya’nın barış güçleri Kazakistan’dan ayrılmaya başladı

Rusya’nın barış güçleri Kazakistan’dan ayrılmaya başladı

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücü olarak Kazakistan’a gönderilen Rus hava indirme birliklerinin ilk... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T16:41+0300

2022-01-13T16:41+0300

2022-01-13T17:04+0300

kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar

rusya

kazakistan

rusya savunma bakanlığı

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

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Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerinin açıklamasında, “Askeri teçhizat ile askerleri içeren ilk grupların, Rusya Hava Kuvvetleri’nin askeri kargo uçaklarına binişleri tamamlandı ve Almatı’daki havalimanından havalananıp daimi konuşlanma noktalarına dönüşe geçtiler” denildi.Rus savunma yetkilileri, Kazakistan’ın Almatı kentinden havalanan İl-76 tipi dört askeri kargo uçağının Rusya hava güçlerini İvanovskaya bölgesine ulaştıracağını kaydetti.KGAÖ ülkeleri Ermenistan, Belarus ve Tacikistan’ın barış güçlerinin de Rusya’nın askeri kargo uçakları ile kendi konuşlanma noktalarına transfer edileceği, Kırgızistan güçlerininse kendi uçakları ile üslerine geri dönecekleri belirtildi.Şoygu: KGAÖ barış güçlerinin geri çekilmesi 19 Ocak’ta tamamlanacakRusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Rus hava indirme birliklerinin Kazakistan’da gerçekleştirdikleri barış gücü misyonuna ilişkin Devlet Başkanı Vladimir Putin’e verdiği raporda, güçlerin eski Sovyet ülkesinden geri çekilmesinin 19 Ocak’ta tamamlanacağını söyledi.Putin: Görevimiz tamamlandığına göre eve dönme vakti geldiRusya lideri Putin de Şoygu ile gerçekleştirdiği toplantıda, Rusya güçlerinin eve dönme vakitlerinin geldiğini belirtti:

https://tr.sputniknews.com/20220112/rusya-kgao-baris-gucleri-kazakistanda-onemli-kamusal-ve-sosyal-tesisleri-kontrol-altina-aldi---1052658868.html

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rusya, kazakistan, rusya savunma bakanlığı, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)