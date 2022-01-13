https://tr.sputniknews.com/20220113/rusyanin-baris-gucleri-kazakistandan-ayrilmaya-basladi-1052710433.html
Rusya’nın barış güçleri Kazakistan’dan ayrılmaya başladı
Rusya’nın barış güçleri Kazakistan’dan ayrılmaya başladı
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücü olarak Kazakistan’a gönderilen Rus hava indirme birliklerinin ilk... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T16:41+0300
2022-01-13T16:41+0300
2022-01-13T17:04+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
rusya
kazakistan
rusya savunma bakanlığı
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
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Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerinin açıklamasında, “Askeri teçhizat ile askerleri içeren ilk grupların, Rusya Hava Kuvvetleri’nin askeri kargo uçaklarına binişleri tamamlandı ve Almatı’daki havalimanından havalananıp daimi konuşlanma noktalarına dönüşe geçtiler” denildi.Rus savunma yetkilileri, Kazakistan’ın Almatı kentinden havalanan İl-76 tipi dört askeri kargo uçağının Rusya hava güçlerini İvanovskaya bölgesine ulaştıracağını kaydetti.KGAÖ ülkeleri Ermenistan, Belarus ve Tacikistan’ın barış güçlerinin de Rusya’nın askeri kargo uçakları ile kendi konuşlanma noktalarına transfer edileceği, Kırgızistan güçlerininse kendi uçakları ile üslerine geri dönecekleri belirtildi.Şoygu: KGAÖ barış güçlerinin geri çekilmesi 19 Ocak’ta tamamlanacakRusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Rus hava indirme birliklerinin Kazakistan’da gerçekleştirdikleri barış gücü misyonuna ilişkin Devlet Başkanı Vladimir Putin’e verdiği raporda, güçlerin eski Sovyet ülkesinden geri çekilmesinin 19 Ocak’ta tamamlanacağını söyledi.Putin: Görevimiz tamamlandığına göre eve dönme vakti geldiRusya lideri Putin de Şoygu ile gerçekleştirdiği toplantıda, Rusya güçlerinin eve dönme vakitlerinin geldiğini belirtti:
https://tr.sputniknews.com/20220112/rusya-kgao-baris-gucleri-kazakistanda-onemli-kamusal-ve-sosyal-tesisleri-kontrol-altina-aldi---1052658868.html
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rusya, kazakistan, rusya savunma bakanlığı, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
Rusya’nın barış güçleri Kazakistan’dan ayrılmaya başladı
16:41 13.01.2022 (güncellendi: 17:04 13.01.2022)
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücü olarak Kazakistan’a gönderilen Rus hava indirme birliklerinin ilk gruplarının ülkeden ayrılmaya başladıklarını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerinin açıklamasında, “Askeri teçhizat ile askerleri içeren ilk grupların, Rusya Hava Kuvvetleri’nin askeri kargo uçaklarına binişleri tamamlandı ve Almatı’daki havalimanından havalananıp daimi konuşlanma noktalarına dönüşe geçtiler” denildi.
Rus savunma yetkilileri, Kazakistan’ın Almatı kentinden havalanan İl-76 tipi dört askeri kargo uçağının Rusya hava güçlerini İvanovskaya bölgesine ulaştıracağını kaydetti.
KGAÖ ülkeleri Ermenistan, Belarus ve Tacikistan’ın barış güçlerinin de Rusya’nın askeri kargo uçakları ile kendi konuşlanma noktalarına transfer edileceği, Kırgızistan güçlerininse kendi uçakları ile üslerine geri dönecekleri belirtildi.
Şoygu: KGAÖ barış güçlerinin geri çekilmesi 19 Ocak’ta tamamlanacak
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Rus hava indirme birliklerinin Kazakistan’da gerçekleştirdikleri barış gücü misyonuna ilişkin Devlet Başkanı Vladimir Putin’e verdiği raporda, güçlerin eski Sovyet ülkesinden geri çekilmesinin 19 Ocak’ta tamamlanacağını söyledi.
Putin: Görevimiz tamamlandığına göre eve dönme vakti geldi
Rusya lideri Putin de Şoygu ile gerçekleştirdiği toplantıda, Rusya güçlerinin eve dönme vakitlerinin geldiğini belirtti:
“Görevimizi tamamladığımıza göre eve dönmek gerek.”