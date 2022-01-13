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Rusya’nın güneyinde 10 bin askerin katılımıyla gerçekleştirilecek tatbikatlar başladı
Rusya’nın güneyinde 10 bin askerin katılımıyla gerçekleştirilecek tatbikatlar başladı
Rusya Güney Askeri Bölge Komutanlığı, ülkenin güneyindeki eğitim sahalarında 10 binden fazla askerin katıldığı askeri manevraların başladığını duyurdu. 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T03:20+0300
2022-01-13T03:20+0300
savunma
rusya
karadeniz
tatbikat
rusya güney askeri bölgesi
hazar
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Rusya Güney Askeri Bölgesi basın servisinden yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki eğitim sahalarında 10 binden fazla askerin katıldığı tatbikatların başladığı belirtildi.Tatbikatlara, Güney Askeri Bölgesi'nin motorlu tüfek bileşenlerinin tabur taktik gruplarının yanı sıra, Karadeniz ve Hazar filolarının kıyı birliklerinin askeri birimlerinin katıldığı kaydedildi.Açıklamada, onlarca eğitim sahasında gerçekleştirilecek tatbikatlarda motorlu tüfek birlikleri, tank müfrezeleri ve topçu bataryalarının muharebe koordinasyonunun işleneceği bilgisine yer verilerek şu ifadeler kullanıldı: "Volgograd bölgesindeki Danilovskiy ve Prudboy eğitim sahalarının yanı sıra, Astrahan bölgesindeki Aşuluk, Kuzey Osetya'daki Tarskoye, Stavropol bölgesindeki Nikolo-Aleksandrovskiy ve Servodski, Rostov Bölgesi’ndeki,Kadamovskiy ve Kuzminskiy, Çeçenistan Cumhuriyeti'ndeki Gvardeyskiy ve Alpiyskiy, Karaçay-Çerkesiya'daki Kobu-Bashi, İnguşetya'daki Nesterovskiy, Dağıstan'daki Dalniy, Kırım’daki Angarsk ve Opuk, Kuban’daki Rayevskiy eğitim sahalarında ateş eğitimi, taktik eğitim, savaş araçlarının kullanımı ve özel disiplinleri kapsayan eğitimler verilecek.”Açıklamada ayrıca tabur taktik gruplarının, karşı batarya, keşif ve saldırı sistemlerinin bir parçası olarak havacılık ve keskin nişancılık dahil olmak üzere, yeni taktik eylem yöntemleri konusunda eğitimi alacakları belirtildi.Daha önce, Rusya Batı Askeri Bölge Komutanlığı, Voronej, Belgorod, Bryansk ve Smolensk bölgelerindeki eğitim sahalarında yaklaşık 3 bin asker ve 300 askeri teçhizatın katılımıyla tatbikatlara başladıklarını bildirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211224/rusya-pasifik-filosu-gemilerinden-ohotsk-denizinde-atis-talimli-tatbikat-1052069315.html
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rusya, karadeniz, tatbikat, rusya güney askeri bölgesi, hazar

Rusya’nın güneyinde 10 bin askerin katılımıyla gerçekleştirilecek tatbikatlar başladı

03:20 13.01.2022
© AP Photo / Vadim GhirdaRusya Ordusu
Rusya Ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
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Rusya Güney Askeri Bölge Komutanlığı, ülkenin güneyindeki eğitim sahalarında 10 binden fazla askerin katıldığı askeri manevraların başladığını duyurdu.
Rusya Güney Askeri Bölgesi basın servisinden yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki eğitim sahalarında 10 binden fazla askerin katıldığı tatbikatların başladığı belirtildi.
Tatbikatlara, Güney Askeri Bölgesi'nin motorlu tüfek bileşenlerinin tabur taktik gruplarının yanı sıra, Karadeniz ve Hazar filolarının kıyı birliklerinin askeri birimlerinin katıldığı kaydedildi.
Açıklamada, onlarca eğitim sahasında gerçekleştirilecek tatbikatlarda motorlu tüfek birlikleri, tank müfrezeleri ve topçu bataryalarının muharebe koordinasyonunun işleneceği bilgisine yer verilerek şu ifadeler kullanıldı: "Volgograd bölgesindeki Danilovskiy ve Prudboy eğitim sahalarının yanı sıra, Astrahan bölgesindeki Aşuluk, Kuzey Osetya'daki Tarskoye, Stavropol bölgesindeki Nikolo-Aleksandrovskiy ve Servodski, Rostov Bölgesi’ndeki,Kadamovskiy ve Kuzminskiy, Çeçenistan Cumhuriyeti'ndeki Gvardeyskiy ve Alpiyskiy, Karaçay-Çerkesiya'daki Kobu-Bashi, İnguşetya'daki Nesterovskiy, Dağıstan'daki Dalniy, Kırım’daki Angarsk ve Opuk, Kuban’daki Rayevskiy eğitim sahalarında ateş eğitimi, taktik eğitim, savaş araçlarının kullanımı ve özel disiplinleri kapsayan eğitimler verilecek.”
Açıklamada ayrıca tabur taktik gruplarının, karşı batarya, keşif ve saldırı sistemlerinin bir parçası olarak havacılık ve keskin nişancılık dahil olmak üzere, yeni taktik eylem yöntemleri konusunda eğitimi alacakları belirtildi.
Daha önce, Rusya Batı Askeri Bölge Komutanlığı, Voronej, Belgorod, Bryansk ve Smolensk bölgelerindeki eğitim sahalarında yaklaşık 3 bin asker ve 300 askeri teçhizatın katılımıyla tatbikatlara başladıklarını bildirmişti.
Rusya Pasifik Filosu, 21 Mayıs’ta kuruluşunun 286. yıldönümünü kutladı. Filonun geçmişi, Rusya İmparatorluğu’nun 21 Mayıs 1731’de ülkenin Uzak Doğu Bölgesi’ned ilk donanma birimi olan Ohotsk Askeri Filosu’nu kurmasına dayanıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
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