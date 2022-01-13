https://tr.sputniknews.com/20220113/rusyanin-guneyinde-10-bin-askerin-katilimiyla-gerceklestirilecek-tatbikatlar-basladi-1052687860.html

Rusya’nın güneyinde 10 bin askerin katılımıyla gerçekleştirilecek tatbikatlar başladı

Rusya’nın güneyinde 10 bin askerin katılımıyla gerçekleştirilecek tatbikatlar başladı

Rusya Güney Askeri Bölge Komutanlığı, ülkenin güneyindeki eğitim sahalarında 10 binden fazla askerin katıldığı askeri manevraların başladığını duyurdu. 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T03:20+0300

2022-01-13T03:20+0300

2022-01-13T03:20+0300

savunma

rusya

karadeniz

tatbikat

rusya güney askeri bölgesi

hazar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102435/71/1024357102_0:269:4640:2879_1920x0_80_0_0_c5291e7f59cb39bbff32e829fffb7a5a.jpg

Rusya Güney Askeri Bölgesi basın servisinden yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki eğitim sahalarında 10 binden fazla askerin katıldığı tatbikatların başladığı belirtildi.Tatbikatlara, Güney Askeri Bölgesi'nin motorlu tüfek bileşenlerinin tabur taktik gruplarının yanı sıra, Karadeniz ve Hazar filolarının kıyı birliklerinin askeri birimlerinin katıldığı kaydedildi.Açıklamada, onlarca eğitim sahasında gerçekleştirilecek tatbikatlarda motorlu tüfek birlikleri, tank müfrezeleri ve topçu bataryalarının muharebe koordinasyonunun işleneceği bilgisine yer verilerek şu ifadeler kullanıldı: "Volgograd bölgesindeki Danilovskiy ve Prudboy eğitim sahalarının yanı sıra, Astrahan bölgesindeki Aşuluk, Kuzey Osetya'daki Tarskoye, Stavropol bölgesindeki Nikolo-Aleksandrovskiy ve Servodski, Rostov Bölgesi’ndeki,Kadamovskiy ve Kuzminskiy, Çeçenistan Cumhuriyeti'ndeki Gvardeyskiy ve Alpiyskiy, Karaçay-Çerkesiya'daki Kobu-Bashi, İnguşetya'daki Nesterovskiy, Dağıstan'daki Dalniy, Kırım’daki Angarsk ve Opuk, Kuban’daki Rayevskiy eğitim sahalarında ateş eğitimi, taktik eğitim, savaş araçlarının kullanımı ve özel disiplinleri kapsayan eğitimler verilecek.”Açıklamada ayrıca tabur taktik gruplarının, karşı batarya, keşif ve saldırı sistemlerinin bir parçası olarak havacılık ve keskin nişancılık dahil olmak üzere, yeni taktik eylem yöntemleri konusunda eğitimi alacakları belirtildi.Daha önce, Rusya Batı Askeri Bölge Komutanlığı, Voronej, Belgorod, Bryansk ve Smolensk bölgelerindeki eğitim sahalarında yaklaşık 3 bin asker ve 300 askeri teçhizatın katılımıyla tatbikatlara başladıklarını bildirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211224/rusya-pasifik-filosu-gemilerinden-ohotsk-denizinde-atis-talimli-tatbikat-1052069315.html

rusya

karadeniz

hazar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, karadeniz, tatbikat, rusya güney askeri bölgesi, hazar