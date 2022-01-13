https://tr.sputniknews.com/20220113/sabah-yazari-barlas-erdoganin-ana-ugras-konusu-kendi-partisinden-cok-chp-1052689931.html

Sabah yazarı Barlas: Erdoğan'ın ana uğraş konusu, kendi partisinden çok CHP

Sabah yazarı Barlas: Erdoğan'ın ana uğraş konusu, kendi partisinden çok CHP

Sabah yazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ana uğraşının kendi partisinden çok CHP' olduğunu belirterek, "Bu açıdan baktığımda Tayyip Erdoğan'ı çok... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T08:23+0300

2022-01-13T08:23+0300

2022-01-13T08:23+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

chp

kemal kılıçdaroğlu

bülent ecevit

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Barlas, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ana uğraş konusu, kendi partisinden çok Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ni gerçek kimliğinden öteye taşımasına şiddetle tepki koydu. Bu açıdan baktığımda Tayyip Erdoğan'ı çok da haklı görmüyorum. Çünkü ne Kılıçdaroğlu bildiğimiz Halk Partililerden ne de şu andaki Cumhuriyet Halk Partisi bildiğimiz o eski parti" ifadelerini kullandı. "Yakın geçmişle biraz ilgisi olanlar, Atatürk'ün ölümünden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde kimlerin yönetime geçtiğini hatırlar" diyen Barlas, partide İsmet İnönü, Celal Bayar, Refik Saydam, Ahmet Fikri Tüzer gibi isimlerin görev yaptığını ancak Kılıçdaroğlu'nun bunları bilmediğini savundu. Barlas, şu ifadeleri kullandı: "Bütün bunları Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilmesi gereksiz. Zaten bilmiyordur da.Ama Tayyip Erdoğan'ın bunca ismin yoğurduğu bir partiyi Atatürk'ün partisi gibi görmesi doğru mu?Cumhuriyet Halk Partisi, artık devşirilmiş bir HDP ve FETÖ partisidir. Eski Cumhuriyet Halk Partisi'ne benzerliği 1948'den başlayan Amerikancılığıdır. Oysa bu Amerikancılığı Ecevit bitirmişti ama şimdi Kılıçdaroğlu yeniden canlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun CHP'sine her eleştiri yönelttiğinde bütün bu değişimleri göz önüne almalıdır; çünkü Atatürk'ün Halk Partisi ile şimdikinin hiçbir ilgisi yoktur."

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recep tayyip erdoğan, ak parti, chp, kemal kılıçdaroğlu, bülent ecevit