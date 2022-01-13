Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220113/sahte-dolarla-almanya-yolculugu-istanbul-havalimaninda-son-buldu-1052706521.html
Sahte dolarla Almanya yolculuğu İstanbul Havalimanı’nda son buldu
Sahte dolarla Almanya yolculuğu İstanbul Havalimanı’nda son buldu
Almanya'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen Murat K., üzerinde bulunan sahte dolarları ilk önce taksiciye sonra da business class bilet aldığı bilet... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T15:20+0300
2022-01-13T15:20+0300
türkiye
almanya
dolar
seyahat
sahte para
dolar/tl
havalimanı
istanbul havalimanı
sahte
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/1052706496_0:0:641:361_1920x0_80_0_0_f65a9850a0f26b2e68bb5028b6888eef.jpg
Yeni yıla Almanya’da girmek isteyen Murat K., 31 Aralık 2021 tarihinde taksiyle İstanbul Havalimanı’na geldi.Taksicinin ücretini ve bagajlarını taşıyan personele cebinde bulunan sahte dolarla ödeme yapan Murat K., daha sonra bilet satış ofisine giderek aynı yolla business class uçak biletini aldı.Murat K. İstanbul Havalimanı’nda uçuş saatini beklerken, taksici polise giderek yolcunun kendisine sahte para verdiği gerekçesiyle başvuruda bulundu.İhbar üzerine polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede yeri tespit edilen Murat K., gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında sahte olduğu tespit edilen 2 bin 700 dolar ele geçirildi.Murat K.’nın, GBT kontrolünde parada sahtecilik ve motosiklet hırsızlığı suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. Mahkemeye sevk edilen Murat K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220113/istanbulda-yabanci-uyruklu-sahte-polis-cetesine-operasyon-1052692655.html
türkiye
almanya
istanbul havalimanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/1052706496_60:0:577:388_1920x0_80_0_0_0c38a9a992e689d59f6c236476c98d95.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, dolar, seyahat, sahte para, dolar/tl, havalimanı, istanbul havalimanı, sahte

Sahte dolarla Almanya yolculuğu İstanbul Havalimanı’nda son buldu

15:20 13.01.2022
© DHASahte dolarla Almanya yolculuğu İstanbul Havalimanı’nda son buldu
Sahte dolarla Almanya yolculuğu İstanbul Havalimanı’nda son buldu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© DHA
Abone ol
Almanya'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen Murat K., üzerinde bulunan sahte dolarları ilk önce taksiciye sonra da business class bilet aldığı bilet satış ofisindeki görevliye verdi. Paraların sahte olduğu anlaşılınca Murat K., İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Yeni yıla Almanya’da girmek isteyen Murat K., 31 Aralık 2021 tarihinde taksiyle İstanbul Havalimanı’na geldi.
Taksicinin ücretini ve bagajlarını taşıyan personele cebinde bulunan sahte dolarla ödeme yapan Murat K., daha sonra bilet satış ofisine giderek aynı yolla business class uçak biletini aldı.
Murat K. İstanbul Havalimanı’nda uçuş saatini beklerken, taksici polise giderek yolcunun kendisine sahte para verdiği gerekçesiyle başvuruda bulundu.
İhbar üzerine polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede yeri tespit edilen Murat K., gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında sahte olduğu tespit edilen 2 bin 700 dolar ele geçirildi.
Murat K.’nın, GBT kontrolünde parada sahtecilik ve motosiklet hırsızlığı suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. Mahkemeye sevk edilen Murat K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul'da yabancı uyruklu sahte polis çetesine operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
TÜRKİYE
İstanbul'da yabancı uyruklu sahte polis çetesine operasyon
10:10
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:04DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı, FETÖ soruşturmasında gözaltına alındı
15:58THY, durdurulan Kazakistan tarifeli seferlerine yeniden başladı
15:54Modern insana ait en eski fosil, bilinenden 33 bin yıl daha eski
15:50Bankacılık sektörü kredi hacmi 4 trilyon 963 milyar liraya yükseldi
15:472021 yılına ait 'en uç meteorolojik değerler' açıklandı
15:47KGAÖ savunma bakanları arasında olağanüstü toplantı
15:33Enes Kara'nın ölümünün ardından Elazığ'da 15 günlük etkinlik yasağı
15:32Ermenistan ve Türkiye’nin özel temsilcilerinin ilk görüşmesi 14 Ocak’ta Moskova’da
15:27İSKİ 5 yıldır eksik yazılan KDV'leri faturalara yansıtacak
15:24Yolcu, otobüs firmasından şikayetçi oldu: 'Bagaja konan kedim, bir köpek tarafından boğuldu'
15:23Djokovic'e Avustralya'dan önce gittiği İspanya'da 'aşısız halde yasadışı giriş' soruşturması açıldı
15:20Sahte dolarla Almanya yolculuğu İstanbul Havalimanı’nda son buldu
15:16Barcelona resmen duyurdu: Yusuf Demir ile yollar ayrıldı
15:14Momoa-Bonet çifti 16 yıllık beraberliklerine son verdi, sosyal medya 'teselli' yarışına girdi
15:13Rus vekilden Stoltenberg’e eleştiri: Olağandışı duygusal davrandı
15:08Merkez Bankası rezervleri 109.4 milyar dolar oldu
14:53DSİ Genel Müdürlüğü'nden Burak Elmas'ın 'Fatih Terim kararına' destek paylaşımı: Sizi kutluyorum
14:48'Turkey değil Türkiye': İletişim Başkanlığı'ndan 'Hello Türkiye' kampanyası
14:39'Devlet eliyle işkence' iddiaları için açılan ilk dava: Suriyeli istihbaratçıya müebbet
14:36Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa Birliği, stratejik önceliğimiz olmayı sürdürüyor