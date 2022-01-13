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https://tr.sputniknews.com/20220113/sakaryada-golde-bogulmak-uzere-olan-kopegi-vatandaslar-kurtardi-1052684277.html
Sakarya'da gölde boğulmak üzere olan köpeği vatandaşlar kurtardı
Sakarya'da gölde boğulmak üzere olan köpeği vatandaşlar kurtardı
Sakarya'da gölde boğulmak üzereyken fark edilen köpek vatandaşlar tarafından kurtarıldı. 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T00:30+0300
2022-01-13T00:30+0300
2022-01-13T00:30+0300
yaşam
köpek
sakarya
göl
boğulma
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Sapanca Gölü Kırkpınar sahilinde tekne turu yapan işletmenin sahipleri, gölün açıklarında bir köpeğin olduğunu fark etti.Kayıkla köpeğin yakınına giden iki kişi, bir süre hayvanı sudan çıkarmak için uğraştı ama başarılı olamadı. Yüzmekten yorulan kurt köpeği, kayığa yanaşınca işletme sahipleri hayvanı kurtardı.Karaya çıkartıldıktan sonra kurulanan köpeğin, yaklaşık bir haftadır kayıp olduğu ve sahibine teslim edildiği öğrenildi.Köpeğin kurtarılma anları da cep telefonu kameralarına yansıdı.
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köpek, sakarya, göl, boğulma
Sakarya'da gölde boğulmak üzere olan köpeği vatandaşlar kurtardı
Sakarya'da gölde boğulmak üzereyken fark edilen köpek vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Sapanca Gölü Kırkpınar sahilinde tekne turu yapan işletmenin sahipleri, gölün açıklarında bir köpeğin olduğunu fark etti.
Kayıkla köpeğin yakınına giden iki kişi, bir süre hayvanı sudan çıkarmak için uğraştı ama başarılı olamadı. Yüzmekten yorulan kurt köpeği, kayığa yanaşınca işletme sahipleri hayvanı kurtardı.
Karaya çıkartıldıktan sonra kurulanan köpeğin, yaklaşık bir haftadır kayıp olduğu ve sahibine teslim edildiği öğrenildi.
Köpeğin kurtarılma anları da cep telefonu kameralarına yansıdı.