https://tr.sputniknews.com/20220113/sakaryada-golde-bogulmak-uzere-olan-kopegi-vatandaslar-kurtardi-1052684277.html

Sakarya'da gölde boğulmak üzere olan köpeği vatandaşlar kurtardı

Sakarya'da gölde boğulmak üzere olan köpeği vatandaşlar kurtardı

Sakarya'da gölde boğulmak üzereyken fark edilen köpek vatandaşlar tarafından kurtarıldı. 13.01.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

köpek

sakarya

göl

boğulma

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Sapanca Gölü Kırkpınar sahilinde tekne turu yapan işletmenin sahipleri, gölün açıklarında bir köpeğin olduğunu fark etti.Kayıkla köpeğin yakınına giden iki kişi, bir süre hayvanı sudan çıkarmak için uğraştı ama başarılı olamadı. Yüzmekten yorulan kurt köpeği, kayığa yanaşınca işletme sahipleri hayvanı kurtardı.Karaya çıkartıldıktan sonra kurulanan köpeğin, yaklaşık bir haftadır kayıp olduğu ve sahibine teslim edildiği öğrenildi.Köpeğin kurtarılma anları da cep telefonu kameralarına yansıdı.

sakarya

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köpek, sakarya, göl, boğulma