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https://tr.sputniknews.com/20220113/samsung-s22-beklenenden-daha-pahali-olacak-iddiasi-1052700651.html
'Samsung S22 beklenenden daha pahalı olacak' iddiası
'Samsung S22 beklenenden daha pahalı olacak' iddiası
Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S22'ye ilişkin tarih medyaya sızdı. Güney Kore'de ortaya atılan iddialara göre telefon şubat ayında tanıtılacak. Tarihten... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T13:14+0300
2022-01-13T13:19+0300
yaşam
samsung galaxy
iddia
fiyat
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Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemisi telefonuna önemli bir iddia ortaya atıldı. Samsung'un 8 Şubat tarihinde bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyeceği ve Galaxy S22'nin tanıtılacağı belirtiliyor.NTV’nin aktardığı Vietnam merkezli bir sızıntıya göre yeni S22 ailesi beklenenden daha pahalı olacak.İddialara göre,Fiyatlara ilişkin ilk beklenti yeni S22 ailesinin S21'in lansman fiyatıyla çıkacağı yönündeydi.Samsung'un bu tarihi doğruladığı ve ocak sonunda etkinlik tanıtımına başlayacağı öne sürüldü. Yeni S22 ailesinin üç farklı modelle piyasaya sürüleceği ifade edildi.Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra'dan oluşacak bu modellerde tasarım olarak köklü bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyor. Samsung Galaxy S21'in güncellenmiş şekilde karşımıza çıkacağı ihtimali ağırlık kazanmış durumda.Galaxy S22 Ultra'nın ise Galaxy Note serisinin devamı olacağı iddialar arasında.Galaxy S22 ailesinin fiyatıYeni Samsung Galaxy S22 serisinin S21'le benzer fiyattan satışa sunulması bekleniyor. Bu durumda karşımıza 799 dolarla 1000 dolar arasında değişen bir fiyat aralığı çıkıyor.Samsung S21'in ilk satış fiyatı 799 dolarken S22 Ultra'nın fiyatı 1000 dolara kadar çıkmıştı.S22'in 6.06 inç, S22 Plus'ın 6.55 inç ve S22 Ultra'nın ise 6.81 inç olacağı tahmin ediliyor. Üç cihaz da 120 Hz ekran yenileme sahip olacak.Cihazda işlemci olarak Snapdragon 8 Gen 1 ya da Exynos 2200 kullanılması bekleniyor. Samsung farklı bölgeler için farklı işlemciler de tercih edebilir.
https://tr.sputniknews.com/20220110/samsung-s22nin-subat-ayinda-tanitilacagi-iddia-edildi-1052585563.html
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samsung galaxy, iddia, fiyat

'Samsung S22 beklenenden daha pahalı olacak' iddiası

13:14 13.01.2022 (güncellendi: 13:19 13.01.2022)
© AFP 2021Samsung Galaxy S21 telefon
Samsung Galaxy S21 telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© AFP 2021
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Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S22'ye ilişkin tarih medyaya sızdı. Güney Kore'de ortaya atılan iddialara göre telefon şubat ayında tanıtılacak. Tarihten kısa bir süre sonra telefonun fiyatına ilişkin iddialar da ortaya çıktı.
Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemisi telefonuna önemli bir iddia ortaya atıldı. Samsung'un 8 Şubat tarihinde bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyeceği ve Galaxy S22'nin tanıtılacağı belirtiliyor.
NTV’nin aktardığı Vietnam merkezli bir sızıntıya göre yeni S22 ailesi beklenenden daha pahalı olacak.
İddialara göre,
Galaxy S22: 899 dolar
Galaxy S22 Plus: 1.099 dolar
Galaxy S22 Ultra: 1.299 dolar olacak.
Fiyatlara ilişkin ilk beklenti yeni S22 ailesinin S21'in lansman fiyatıyla çıkacağı yönündeydi.
Samsung'un bu tarihi doğruladığı ve ocak sonunda etkinlik tanıtımına başlayacağı öne sürüldü. Yeni S22 ailesinin üç farklı modelle piyasaya sürüleceği ifade edildi.
Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra'dan oluşacak bu modellerde tasarım olarak köklü bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyor. Samsung Galaxy S21'in güncellenmiş şekilde karşımıza çıkacağı ihtimali ağırlık kazanmış durumda.
Galaxy S22 Ultra'nın ise Galaxy Note serisinin devamı olacağı iddialar arasında.

Galaxy S22 ailesinin fiyatı

Yeni Samsung Galaxy S22 serisinin S21'le benzer fiyattan satışa sunulması bekleniyor. Bu durumda karşımıza 799 dolarla 1000 dolar arasında değişen bir fiyat aralığı çıkıyor.
Samsung S21'in ilk satış fiyatı 799 dolarken S22 Ultra'nın fiyatı 1000 dolara kadar çıkmıştı.
S22'in 6.06 inç, S22 Plus'ın 6.55 inç ve S22 Ultra'nın ise 6.81 inç olacağı tahmin ediliyor. Üç cihaz da 120 Hz ekran yenileme sahip olacak.
Cihazda işlemci olarak Snapdragon 8 Gen 1 ya da Exynos 2200 kullanılması bekleniyor. Samsung farklı bölgeler için farklı işlemciler de tercih edebilir.
Samsung logo - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
DÜNYA
Samsung S22'nin Şubat ayında tanıtılacağı iddia edildi
10 Ocak, 17:18
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