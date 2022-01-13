https://tr.sputniknews.com/20220113/sifirdan-insa-edilen-tu-160m-ilk-ucusunu-gerceklestirdi-1052688360.html
Sıfırdan inşa edilen Tu-160M ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Sıfırdan inşa edilen Tu-160M ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, derin modernizasyon programı kapsamında sıfırdan üretilen bir adet Tu-160M stratejik bombardıman uçağının bugün ilk... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T05:07+0300
2022-01-13T05:07+0300
2022-01-13T05:07+0300
savunma
rusya
denis manturov
rostec
bombardıman uçağı
yuriy slyusar
rusya birleşik uçak şirketi (uak)
tu-160m
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Rostec'ten yapılan açıklamaya göre Tu-160M, şirket çatısı altında faaliyet gösteren Kazan Uçak Fabrikası’nın havaalanından kalktı.600 metre yükseklikte gerçekleşen uçuş yaklaşık 30 dakika sürdü. Uçuş sırasında uçağın dayanıklılığı ve kontrol edilebilirliği test edildi.Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, yaptığı açıklamada, “Tu-160’ın, modernize edilen motor, kontrol sistemi, navigasyon sistemi, silah kontrol sistemine sahip ‘M’ modifikasyonu olarak tam üretim döngüsünü sağladık. Tu-160 platformu büyük fırsatlar sunuyor, modernizasyon programının sürdürülmesi bu uçakta yeni nesil silahların kullanılmasını mümkün kılacak” dedi.Birleşik Uçak Şirketi Başkanı Yuriy Slyusar, “Bugünkü olayın temel önemi, yeni aracın tamamen sıfırdan inşa edilmesi. Yeni araçta yüzde 80 oranında yeni sistem ve ekipman kullanıldı” ifadelerini kullandı.
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rusya, denis manturov, rostec, bombardıman uçağı, yuriy slyusar, rusya birleşik uçak şirketi (uak), tu-160m
Sıfırdan inşa edilen Tu-160M ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, derin modernizasyon programı kapsamında sıfırdan üretilen bir adet Tu-160M stratejik bombardıman uçağının bugün ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini söyledi.
Rostec'ten yapılan açıklamaya göre Tu-160M, şirket çatısı altında faaliyet gösteren Kazan Uçak Fabrikası’nın havaalanından kalktı.
600 metre yükseklikte gerçekleşen uçuş yaklaşık 30 dakika sürdü. Uçuş sırasında uçağın dayanıklılığı ve kontrol edilebilirliği test edildi.
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, yaptığı açıklamada, “Tu-160’ın, modernize edilen motor, kontrol sistemi, navigasyon sistemi, silah kontrol sistemine sahip ‘M’ modifikasyonu olarak tam üretim döngüsünü sağladık. Tu-160 platformu büyük fırsatlar sunuyor, modernizasyon programının sürdürülmesi bu uçakta yeni nesil silahların kullanılmasını mümkün kılacak” dedi.
Birleşik Uçak Şirketi Başkanı Yuriy Slyusar, “Bugünkü olayın temel önemi, yeni aracın tamamen sıfırdan inşa edilmesi. Yeni araçta yüzde 80 oranında yeni sistem ve ekipman kullanıldı” ifadelerini kullandı.