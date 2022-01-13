Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Rusya: ABD ve NATO’daki müttefikleri güvenlik garantisi taleplerimizi karşılamaya hazırlıklı değil
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220113/suc-duyurusunda-bulundugu-erkek-tarafindan-yakilmisti-borc-verdigim-parayi-geri-vermedi--1052701284.html
Eski eşini yanıcı madde dökerek yakmıştı: 'Borç verdiğim parayı geri vermedi'
Eski eşini yanıcı madde dökerek yakmıştı: 'Borç verdiğim parayı geri vermedi'
Ordu’da evine gittiği eski eşi Elvan Sözkesen'in üzerine, kapı önünde yanıcı madde jel döküp ateşe veren Erkan Emiroğlu'nun ifadesinde "Borç verdiğim parayı... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T13:26+0300
2022-01-13T13:36+0300
türkiye
kadına şiddet
ordu
fatsa
elvan sözkesen
erkan emiroğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/1052700845_0:0:1519:855_1920x0_80_0_0_a5d68dea0dae45a929d874e1e4bc8a5e.jpg
Fatsa'da yaşayan Emiroğlu, 5 ay önce boşandığı 2 çocuk annesi eski eşini yanıcı madde dökerek yaktı. Ağır yaralanan Sözkesen yanık ünitesinde tedavi altına alındı.Sağlık kontrollerinin ardından Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Emiroğlu ise tamamlanan sorgusunun ardından Fatsa Adliyesi'ne sevk edildi.Emiroğlu'nun emniyetteki ifadesinde eski eşi ile aralarında maddi konular nedeniyle anlaşmazlık bulunduğunu belirterek, "Kendisine borç para vermiştim. Bu parayı geri vermedi. Bu nedenle aramızda tartışma yaşandı. Bir anda cinnet geçirdim" dediği öğrenildi.‘Kimse beni reddedemez’ diyorduSamsun’daki yanık merkezinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Elvan Sözkesen, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Eşinin sürekli kendisine şiddet uyguladığını belirten Elvan Sözkesen, şunları söyledi:“5 ay önce ayrıldık. Şiddet uyguladığı için boşandık. Tekrar benimle evlenmek istiyordu. Kabul etmediğim için sürekli beni tehdit ediyordu. 2 gün önce savcılığa çıktım. Bugün de uzaklaştırma kararı için adliyeye imza atmaya gidecektim.Daire kapısının merdiveninde karşıma çıktı. Su istedi. Ben onu içeri almadım. Merdivende kaçmaya başlayınca arkamdan üzerime sıvı bir şey attı. Sonra da bir şey alevlendi. Çığlığımdan komşular açtı kapıyı.Onlar beni banyoda söndürdü. ‘Kimse beni reddedemez’ diyordu. ‘Ya benimsin ya toprağın’ diyordu. Tehdit ediyordu. Bu kadarını da yapacağını tahmin etmemiştim. İnsan iki çocuğuna acımaz mı? Onların annesini nasıl ortadan kaldırmak ister. Nasıl caniliktir bu.”Ne olmuştu? Olay, dün saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Dolunay Mahallesi Erguvan Anatolia Sitesi’nde meydana geldi. Erkan Emiroğlu, bir süre önce boşandığı 2 çocuğunun annesi Elvan Sözkesen'in yaşadığı siteye giderek, 7’nci kattaki evinin ziline bastı. Kapıyı açan olmayınca Emiroğlu, Sözkesen’i beklemeye başladı. Çocuklarını okula bıraktıktan sonra eve dönen Elvan Sözkesen, oturduğu dairenin önünde Emiroğlu ile karşılaştı. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Erkan Emiroğlu, kaçmaya çalışan eşinin üzerine elindeki yanıcı madde olan jeli, döküp ateşe verdi. Alevler içinde kalan Elvan Sözkesen'in çığlıklarını duyan komşuları, yardıma koştu. Bidonlarla su taşıyarak Sözkesen'in üzerindeki alevleri söndüren komşuları, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan Elvan Sözkesen, buradaki müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olay sonrası kaçan Erkan Emiroğlu, polisin çalışmaları sonrasında yakalandı. Sabah erken saatlerde eski eşinin yaşadığı sitenin çevresine gelen Emiroğlu'nun aracını sitenin arkasına park ettikten sonra apartmana girdiği tespit edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Emiroğlu'nu aracın içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrollerinin ardından Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Emiroğlu, tamamlanan sorgusunun ardından Fatsa Adliyesi'ne sevk edildi.Elvan Sözkesen’in geçen günlerde Erkan Emiroğlu'nun kendisini tehdit etmesi üzerine adliyeye giderek suç duyurusunda bulunduğu ve olay sırasında imza için adliyeye gideceği belirtildi.
türkiye
fatsa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/1052700845_119:0:1398:959_1920x0_80_0_0_facea408989f9573a4d63a77a97e0fee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kadına şiddet, ordu, fatsa, elvan sözkesen, erkan emiroğlu

Eski eşini yanıcı madde dökerek yakmıştı: 'Borç verdiğim parayı geri vermedi'

13:26 13.01.2022 (güncellendi: 13:36 13.01.2022)
© DHAErkan Emiroğlu
Erkan Emiroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© DHA
Abone ol
Ordu’da evine gittiği eski eşi Elvan Sözkesen'in üzerine, kapı önünde yanıcı madde jel döküp ateşe veren Erkan Emiroğlu'nun ifadesinde "Borç verdiğim parayı geri vermedi" dediği öğrenildi. Sözkesen'in Emiroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.
Fatsa'da yaşayan Emiroğlu, 5 ay önce boşandığı 2 çocuk annesi eski eşini yanıcı madde dökerek yaktı. Ağır yaralanan Sözkesen yanık ünitesinde tedavi altına alındı.
Sağlık kontrollerinin ardından Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Emiroğlu ise tamamlanan sorgusunun ardından Fatsa Adliyesi'ne sevk edildi.
Emiroğlu'nun emniyetteki ifadesinde eski eşi ile aralarında maddi konular nedeniyle anlaşmazlık bulunduğunu belirterek, "Kendisine borç para vermiştim. Bu parayı geri vermedi. Bu nedenle aramızda tartışma yaşandı. Bir anda cinnet geçirdim" dediği öğrenildi.

‘Kimse beni reddedemez’ diyordu

Samsun’daki yanık merkezinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Elvan Sözkesen, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Eşinin sürekli kendisine şiddet uyguladığını belirten Elvan Sözkesen, şunları söyledi:
“5 ay önce ayrıldık. Şiddet uyguladığı için boşandık. Tekrar benimle evlenmek istiyordu. Kabul etmediğim için sürekli beni tehdit ediyordu. 2 gün önce savcılığa çıktım. Bugün de uzaklaştırma kararı için adliyeye imza atmaya gidecektim.
Daire kapısının merdiveninde karşıma çıktı. Su istedi. Ben onu içeri almadım. Merdivende kaçmaya başlayınca arkamdan üzerime sıvı bir şey attı. Sonra da bir şey alevlendi. Çığlığımdan komşular açtı kapıyı.
Onlar beni banyoda söndürdü. ‘Kimse beni reddedemez’ diyordu. ‘Ya benimsin ya toprağın’ diyordu. Tehdit ediyordu. Bu kadarını da yapacağını tahmin etmemiştim. İnsan iki çocuğuna acımaz mı? Onların annesini nasıl ortadan kaldırmak ister. Nasıl caniliktir bu.”

Ne olmuştu?

Olay, dün saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Dolunay Mahallesi Erguvan Anatolia Sitesi’nde meydana geldi. Erkan Emiroğlu, bir süre önce boşandığı 2 çocuğunun annesi Elvan Sözkesen'in yaşadığı siteye giderek, 7’nci kattaki evinin ziline bastı. Kapıyı açan olmayınca Emiroğlu, Sözkesen’i beklemeye başladı. Çocuklarını okula bıraktıktan sonra eve dönen Elvan Sözkesen, oturduğu dairenin önünde Emiroğlu ile karşılaştı. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Erkan Emiroğlu, kaçmaya çalışan eşinin üzerine elindeki yanıcı madde olan jeli, döküp ateşe verdi. Alevler içinde kalan Elvan Sözkesen'in çığlıklarını duyan komşuları, yardıma koştu. Bidonlarla su taşıyarak Sözkesen'in üzerindeki alevleri söndüren komşuları, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan Elvan Sözkesen, buradaki müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Olay sonrası kaçan Erkan Emiroğlu, polisin çalışmaları sonrasında yakalandı. Sabah erken saatlerde eski eşinin yaşadığı sitenin çevresine gelen Emiroğlu'nun aracını sitenin arkasına park ettikten sonra apartmana girdiği tespit edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Emiroğlu'nu aracın içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrollerinin ardından Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Emiroğlu, tamamlanan sorgusunun ardından Fatsa Adliyesi'ne sevk edildi.
Elvan Sözkesen’in geçen günlerde Erkan Emiroğlu'nun kendisini tehdit etmesi üzerine adliyeye giderek suç duyurusunda bulunduğu ve olay sırasında imza için adliyeye gideceği belirtildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:35Dr. Güneş: Her üç genç kadından biri işsiz
14:34Rusya: ABD ve NATO’daki müttefikleri güvenlik garantisi taleplerimizi karşılamaya hazırlıklı değil
14:31Lugansk: Ukrayna ordusu, Donbass'ta AGİT Misyonu'na ait İHA'ların sinyalini kesmeye çalıştı
14:30Çiftçinin maliyet ve kuraklık kaygısı: Bu tablo devam ederse yoksulun yemeği ejder meyvesi gibi olur
14:23İstanbul’da sahte alkol operasyonu: Seyyar satış yapan 'doktor' lakaplı satıcı yakalandı
14:13Twitter, Leman Sam'ın tweetini sildi
14:07Bitcoin'de yükseliş: 43 bin doları aştı
14:03BOTAŞ Genel Müdürü'nden 'tarifeli doğal gaz' açıklaması: 2.5 milyar metreküp tasarruf hedefliyoruz
14:01Sokak köpeğini tüfekle vuran kişiye 1286 lira ceza verildi
13:59Machine Gun Kelly ile nişanlanan Megan Fox: Birbirimizin kanını içtik
13:53KGAÖ Genel Sekreteri: Barış güçlerimiz Kazakistan’dan zamanında çekilecek
13:53Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'yi şaha kaldırıyoruz
13:52Kaynak Holding’in eski mali işler koordinatörü yakalandı
13:45Gaziantep FK'de 9 yeni koronavirüs vakası
13:45Brezilya'da aşırı yağışlar nedeniyle baraj taştı
13:37Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çaldılar
13:35Beşiktaş Başkanı Çebi: Ceyhun Kazancı sportif direktörümüz, Önder Karaveli de teknik direktörümüz
13:30Domuz hücreleri ile deniz aslanının epilepsisi tedavi edildi
13:26Eski eşini yanıcı madde dökerek yakmıştı: 'Borç verdiğim parayı geri vermedi'
13:22Doç. Dr. Şahin: Metaverse'de arsa almak için henüz erken