https://tr.sputniknews.com/20220113/suc-duyurusunda-bulundugu-erkek-tarafindan-yakilmisti-borc-verdigim-parayi-geri-vermedi--1052701284.html

Eski eşini yanıcı madde dökerek yakmıştı: 'Borç verdiğim parayı geri vermedi'

Eski eşini yanıcı madde dökerek yakmıştı: 'Borç verdiğim parayı geri vermedi'

Ordu’da evine gittiği eski eşi Elvan Sözkesen'in üzerine, kapı önünde yanıcı madde jel döküp ateşe veren Erkan Emiroğlu'nun ifadesinde "Borç verdiğim parayı... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T13:26+0300

2022-01-13T13:26+0300

2022-01-13T13:36+0300

türkiye

kadına şiddet

ordu

fatsa

elvan sözkesen

erkan emiroğlu

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Fatsa'da yaşayan Emiroğlu, 5 ay önce boşandığı 2 çocuk annesi eski eşini yanıcı madde dökerek yaktı. Ağır yaralanan Sözkesen yanık ünitesinde tedavi altına alındı.Sağlık kontrollerinin ardından Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Emiroğlu ise tamamlanan sorgusunun ardından Fatsa Adliyesi'ne sevk edildi.Emiroğlu'nun emniyetteki ifadesinde eski eşi ile aralarında maddi konular nedeniyle anlaşmazlık bulunduğunu belirterek, "Kendisine borç para vermiştim. Bu parayı geri vermedi. Bu nedenle aramızda tartışma yaşandı. Bir anda cinnet geçirdim" dediği öğrenildi.‘Kimse beni reddedemez’ diyorduSamsun’daki yanık merkezinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Elvan Sözkesen, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Eşinin sürekli kendisine şiddet uyguladığını belirten Elvan Sözkesen, şunları söyledi:“5 ay önce ayrıldık. Şiddet uyguladığı için boşandık. Tekrar benimle evlenmek istiyordu. Kabul etmediğim için sürekli beni tehdit ediyordu. 2 gün önce savcılığa çıktım. Bugün de uzaklaştırma kararı için adliyeye imza atmaya gidecektim.Daire kapısının merdiveninde karşıma çıktı. Su istedi. Ben onu içeri almadım. Merdivende kaçmaya başlayınca arkamdan üzerime sıvı bir şey attı. Sonra da bir şey alevlendi. Çığlığımdan komşular açtı kapıyı.Onlar beni banyoda söndürdü. ‘Kimse beni reddedemez’ diyordu. ‘Ya benimsin ya toprağın’ diyordu. Tehdit ediyordu. Bu kadarını da yapacağını tahmin etmemiştim. İnsan iki çocuğuna acımaz mı? Onların annesini nasıl ortadan kaldırmak ister. Nasıl caniliktir bu.”Ne olmuştu? Olay, dün saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Dolunay Mahallesi Erguvan Anatolia Sitesi’nde meydana geldi. Erkan Emiroğlu, bir süre önce boşandığı 2 çocuğunun annesi Elvan Sözkesen'in yaşadığı siteye giderek, 7’nci kattaki evinin ziline bastı. Kapıyı açan olmayınca Emiroğlu, Sözkesen’i beklemeye başladı. Çocuklarını okula bıraktıktan sonra eve dönen Elvan Sözkesen, oturduğu dairenin önünde Emiroğlu ile karşılaştı. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Erkan Emiroğlu, kaçmaya çalışan eşinin üzerine elindeki yanıcı madde olan jeli, döküp ateşe verdi. Alevler içinde kalan Elvan Sözkesen'in çığlıklarını duyan komşuları, yardıma koştu. Bidonlarla su taşıyarak Sözkesen'in üzerindeki alevleri söndüren komşuları, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan Elvan Sözkesen, buradaki müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olay sonrası kaçan Erkan Emiroğlu, polisin çalışmaları sonrasında yakalandı. Sabah erken saatlerde eski eşinin yaşadığı sitenin çevresine gelen Emiroğlu'nun aracını sitenin arkasına park ettikten sonra apartmana girdiği tespit edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Emiroğlu'nu aracın içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrollerinin ardından Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Emiroğlu, tamamlanan sorgusunun ardından Fatsa Adliyesi'ne sevk edildi.Elvan Sözkesen’in geçen günlerde Erkan Emiroğlu'nun kendisini tehdit etmesi üzerine adliyeye giderek suç duyurusunda bulunduğu ve olay sırasında imza için adliyeye gideceği belirtildi.

türkiye

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kadına şiddet, ordu, fatsa, elvan sözkesen, erkan emiroğlu