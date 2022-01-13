https://tr.sputniknews.com/20220113/suda-danseden-bir-gokkusagi-buyuk-set-resifinde-battaniye-ahtapotuna-rastlandi-1052696441.html

'Suda dans eden bir gökkuşağı': Büyük Set Resifi'nde battaniye ahtapotuna rastlandı

'Suda dans eden bir gökkuşağı': Büyük Set Resifi'nde battaniye ahtapotuna rastlandı

Dünyada çok az sayıda kişinin doğal ortamında görme şansını elde edebildiği, rengarenk görüntüsüyle hayranlık uyandıran battaniye ahtapotu, Avustralya... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T12:08+0300

2022-01-13T12:08+0300

2022-01-13T12:11+0300

yaşam

avustralya

ahtapot

battaniye

büyük set resifi

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Avustralya Büyük Set Resifi'nde incelemeler yapan deniz biyologu Jacinta Shackleton, Lady Elliot Adası açıklarında oldukça ender rastlanan battaniye ahtapotuyla karşılaştı. Gökkuşağına benzetilen renkleriyle deniz canlıları arasında en büyüleyici görselliklerden birine sahip olan ancak canlı haliyle doğal ortamında oldukça nadir görülen bu sıra dışı battaniye ahtapotu Shackleton'ı şaşkınlığa uğrattı. Ahtapotu ilk gördüğünde uzun yüzgeçli yavru bir balık olabileceğini düşündüğünü ancak yaklaşınca dişi bir ahtapot olduğunu fark ettiğini söyleyen Shackleton, "Büyük bir neşe ve heyecan duygusuna kapıldım. Şnorkelimden 'bu bir battaniye ahtapotu' diye bağırıyordum. O kadar heyecanlıydım ki, derine dalıp ahtapotu videoya almak için nefesimi tutmakta güçlük çektim" dedi.Battaniye ahtapotları ilk kez 21 yıl önce Ribbon Resifi'nde canlı olarak Victoria Müzesi'nin deniz omurgasızları bölümünde üst düzey küratör olarak görev yapan Dr Julian Finn ve meslektaşları tarafından görülmüştü.Finn, Yeni Zelanda Deniz ve Tatlı Su Araştırmaları Dergisi'nde yayınlanan makalesinde battaniye ahtapotlarının 'mikroskobik olmayan bir hayvanda cinsi çiftyapılılığın en uç örneği' olduklarını belirtmişti. Çünkü dişi battaniye ahtapotların boyu 2 metreye ulaşırken, erkek battaniye ahtapotların boyu en fazla 2.4 santimetreye kadar gelişebiliyor.Öte yandan, erkek battaniye ahtapotları dişileri büyüleyici kılan renkli örtüsüne de sahip olamıyor.İki cinsiyet arasındaki bu büyük farkı, battaniye ahtapotunun kendini savunmak için geliştirdiği düşünülüyor.Shackleton, Avustralya Büyük Set Resifi'nde inceleme yaptığı alanda daha önce üç kez battaniye ahtapotu görülmüş olabileceğini kaydetti. Battaniye ahtapotları genellikle açık okyanuslarda yaşadığı için resifte birden çok kez görülmeleri, keşfi daha da sıra dışı kılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20210830/avustralyadaki-arastirmaya-gore-disi-ahtapotlar-tacizci-erkeklere-eline-geleni-firlatiyor-1048450588.html

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avustralya, ahtapot, battaniye, büyük set resifi