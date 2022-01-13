https://tr.sputniknews.com/20220113/suriyeli-eski-istihbaratci-almanyada-muebbet-hapse-mahkum-edildi-1052705057.html
Suriyeli eski istihbaratçı, Almanya'da müebbet hapse mahkum edildi
Suriyeli eski istihbaratçı, Almanya'da müebbet hapse mahkum edildi
Almanya mahkemesi, Suriye istihbaratı için çalışan Enver Raslan'ı insanlığa karşı suç ve cinayet işlemekten ömür boyu hapse mahkum etti. 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T14:39+0300
2022-01-13T14:39+0300
2022-01-13T14:39+0300
dünya
suriye
almanya
mahkeme
duruşma
yargılama
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Almanya'da Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesinde, 'Suriye cezaevlerinde işkence' iddialarıyla ilgili dünyanın ilk ceza davası bugün günü sona erdi.Mahkeme, eski istihbaratçı albay Enver Raslan'ı '27 cinayetin yanı sıra işlediği tecavüz ve işkence gibi diğer suçlar' iddiasıyla müebbet hapisle cezalandırdı. 23 Nisan 2020'de başlayan davanın sonucuna ilişkin mahkeme tarafından yapılan basın duyurusunda, "Tutuklu, cinayet, işkence, ağırlaştırılmış özgürlükten mahrum bırakma, tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından müebbet hapis cezasına çarptırıldı" ifadelerine yer verildi.Bu karar, Suriye'de 'devlet eliyle işkence' iddialarıyla açılan dünyanın ilk ceza davası ve Raslan da bu davada hüküm giyen en üst düzey etki hükümet yetkilisi.Duruşmanın açılışında ifade veren bir Alman müfettişin iddialarına göre Raslan, Suriye gizli servislerinde 18 yıl çalıştı ve iç istihbarat 'soruşturma' servisinin başına getirildi.Savcılık, Raslan'ın cezaevinde tecavüz, cinsel taciz, 'elektrik şoku', 'yumruk, tel ve kamçı' ile dayak ve 'uykudan yoksun bırakma' işkencelerini denetlediğini iddia etti.2012'de görevinden kaçıp Suriye'yi terk ettikten sonra 2014'te Almanya'ya sığınan Raslan, 2019'da tutuklanmıştı.Davadaki diğer sanık olan ve Suriye istihbaratı için çalıştığı belirtilen Eyad el Garib ise 24 Şubat 2021'de insanlığa karşı suç işlenmesine yardımcı olmak' iddiasıyla 4.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.Suriye'deki 'insan hakları ihlallerini' de incelediğini iddia eden ABD merkezli 'İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW)' ise, cezayı 'memnuniyetle karşıladıklarını' açıkladı. HRWi cezayı 'adaletin eninde sonunda galip geleceğine ve kazanacağına dair uzun zamandır beklenen bir umut ışığı' olarak nitelendirdi. Öte yandan, HRW de Suriye'de cihatçı teröristler tarafından işlenen suçları görmezden gelmekle ve kurgu videolarıyla ünlü El Kaide bağlantılı Beyaz Miğferler'in faaliyetlerini 'meşrulaştırmakla eleştiriliyor.
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suriye, almanya, mahkeme, duruşma, yargılama
Suriyeli eski istihbaratçı, Almanya'da müebbet hapse mahkum edildi
Almanya mahkemesi, Suriye istihbaratı için çalışan Enver Raslan'ı insanlığa karşı suç ve cinayet işlemekten ömür boyu hapse mahkum etti.
Almanya'da Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesinde, 'Suriye cezaevlerinde işkence' iddialarıyla ilgili dünyanın ilk ceza davası bugün günü sona erdi.
Mahkeme, eski istihbaratçı albay Enver Raslan'ı '27 cinayetin yanı sıra işlediği tecavüz ve işkence gibi diğer suçlar' iddiasıyla müebbet hapisle cezalandırdı.
23 Nisan 2020'de başlayan davanın sonucuna ilişkin mahkeme tarafından yapılan basın duyurusunda, "Tutuklu, cinayet, işkence, ağırlaştırılmış özgürlükten mahrum bırakma, tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından müebbet hapis cezasına çarptırıldı" ifadelerine yer verildi.
Bu karar, Suriye'de 'devlet eliyle işkence' iddialarıyla açılan dünyanın ilk ceza davası ve Raslan da bu davada hüküm giyen en üst düzey etki hükümet yetkilisi.
Duruşmanın açılışında ifade veren bir Alman müfettişin iddialarına göre Raslan, Suriye gizli servislerinde 18 yıl çalıştı ve iç istihbarat 'soruşturma' servisinin başına getirildi.
Savcılık, Raslan'ın cezaevinde tecavüz, cinsel taciz, 'elektrik şoku', 'yumruk, tel ve kamçı' ile dayak ve 'uykudan yoksun bırakma' işkencelerini denetlediğini iddia etti.
2012'de görevinden kaçıp Suriye'yi terk ettikten sonra 2014'te Almanya'ya sığınan Raslan, 2019'da tutuklanmıştı.
Davadaki diğer sanık olan ve Suriye istihbaratı için çalıştığı belirtilen Eyad el Garib ise 24 Şubat 2021'de insanlığa karşı suç işlenmesine yardımcı olmak' iddiasıyla 4.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Suriye'deki 'insan hakları ihlallerini' de incelediğini iddia eden ABD merkezli 'İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW)' ise, cezayı 'memnuniyetle karşıladıklarını' açıkladı.
HRWi cezayı 'adaletin eninde sonunda galip geleceğine ve kazanacağına dair uzun zamandır beklenen bir umut ışığı' olarak nitelendirdi.
Öte yandan, HRW de Suriye'de cihatçı teröristler tarafından işlenen suçları görmezden gelmekle ve kurgu videolarıyla ünlü El Kaide bağlantılı Beyaz Miğferler'in faaliyetlerini 'meşrulaştırmakla eleştiriliyor.