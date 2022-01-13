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Tarsus'ta sahte 500'lük banknotlardan oluşan 23 bin euro ele geçirildi
Tarsus'ta sahte 500'lük banknotlardan oluşan 23 bin euro ele geçirildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir iş yerindeki aramada sahte 500'lük banknotlar halinde toplam 23 bin euro ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T12:51+0300
2022-01-13T12:51+0300
2022-01-13T12:52+0300
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tarsus
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Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, bir iş yerinde sahte para kullanıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şahin Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, sahte 500'lük banknotlar halinde toplam 23 bin euro ele geçirdi. İş yerindeki Ç.K. gözaltına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220113/istanbulda-yabanci-uyruklu-sahte-polis-cetesine-operasyon-1052692655.html
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mersin, tarsus, euro, gözaltı, para, euro/tl, sahte
Tarsus'ta sahte 500'lük banknotlardan oluşan 23 bin euro ele geçirildi 12:51 13.01.2022 (güncellendi: 12:52 13.01.2022)
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir iş yerindeki aramada sahte 500'lük banknotlar halinde toplam 23 bin euro ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, bir iş yerinde sahte para kullanıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şahin Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, sahte 500'lük banknotlar halinde toplam 23 bin euro ele geçirdi.
İş yerindeki Ç.K. gözaltına alındı.