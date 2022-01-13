Tefecilere 'kene' operasyonu: 160 gözaltı

"Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde, İl Cumhuriyet Başsavcılıkları talimatları çerçevesinde sürdürülen 6 aylık planlı çalışmalar neticesinde; verilen borç çerçevesinde senetler düzenleyerek ve bu senetler üzerinde tahrifat yaparak (500.000’i 5.000.000 yaparak), acil nakite ihtiyacı olan vatandaşlarımıza pos cihazı kullanarak para vererek, (pos cihazından 3.000 TL çekip, vatandaşa 2.300 TL vererek), ödenemeyen senetler karşılığında vatandaşlarımızın evlerini, arabalarını, arsalarını, haksız olarak elde ederek, borç verilen ve ödenemeyen paralar karşılığında vatandaşlarımızı tehdit ederek, ilerleyen aşamalarda darp ederek ve ailesi ya da yakınlarına zarar verileceğini ima ederek tefecilik suçunu işledikleri tespit edilen 160 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi."