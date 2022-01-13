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https://tr.sputniknews.com/20220113/tefecilere-kene-operasyonu-160-gozalti--1052690663.html
Tefecilere 'kene' operasyonu: 160 gözaltı
Tefecilere 'kene' operasyonu: 160 gözaltı
Ankara, Adana ve İstanbul’un da bulunduğu toplam 28 ilde, haksız kazanç sağlayan ve tefecilik yapan 160 şüpheliye yönelik 'kene operasyonu' başlatıldı... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T09:26+0300
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türkiye
içişleri bakanlığı
emniyet
tefeci
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Emniyet Genel Müdürlüğü, tefecilere yönelik 28 ilde başlatılan operasyonda 160 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 133 kişi gözaltına alınırken, 27 kişi için çalışmalar sürüyor.İçişleri Bakanlığı'ndan vatandaşları borçlandırıp, 'ardından baskı, cebir ve şiddet yoluyla haksız kazanç sağlayanlara' yönelik operasyon başlatıldı.Emniyetten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Operasyon kapsamında 133 kişi gözaltına alınırken, 27 kişi için çalışmalar sürüyor.
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içişleri bakanlığı, emniyet, tefeci

Tefecilere 'kene' operasyonu: 160 gözaltı

09:26 13.01.2022 (güncellendi: 09:37 13.01.2022)
© Fotoğraf : İçişleri BakanlığıTefecilere kene operasyonu: 160 gözaltı kararı
Tefecilere kene operasyonu: 160 gözaltı kararı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© Fotoğraf : İçişleri Bakanlığı
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Ankara, Adana ve İstanbul’un da bulunduğu toplam 28 ilde, haksız kazanç sağlayan ve tefecilik yapan 160 şüpheliye yönelik 'kene operasyonu' başlatıldı. Operasyonda 133 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, tefecilere yönelik 28 ilde başlatılan operasyonda 160 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 133 kişi gözaltına alınırken, 27 kişi için çalışmalar sürüyor.
İçişleri Bakanlığı'ndan vatandaşları borçlandırıp, 'ardından baskı, cebir ve şiddet yoluyla haksız kazanç sağlayanlara' yönelik operasyon başlatıldı.
Emniyetten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde, İl Cumhuriyet Başsavcılıkları talimatları çerçevesinde sürdürülen 6 aylık planlı çalışmalar neticesinde; verilen borç çerçevesinde senetler düzenleyerek ve bu senetler üzerinde tahrifat yaparak (500.000’i 5.000.000 yaparak), acil nakite ihtiyacı olan vatandaşlarımıza pos cihazı kullanarak para vererek, (pos cihazından 3.000 TL çekip, vatandaşa 2.300 TL vererek), ödenemeyen senetler karşılığında vatandaşlarımızın evlerini, arabalarını, arsalarını, haksız olarak elde ederek, borç verilen ve ödenemeyen paralar karşılığında vatandaşlarımızı tehdit ederek, ilerleyen aşamalarda darp ederek ve ailesi ya da yakınlarına zarar verileceğini ima ederek tefecilik suçunu işledikleri tespit edilen 160 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi."
Operasyon kapsamında 133 kişi gözaltına alınırken, 27 kişi için çalışmalar sürüyor.
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