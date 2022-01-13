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TESK Başkanı Palandöken: Zincir marketlerin sattığı ürünlere yönelik kurallar getirilmeli
TESK Başkanı Palandöken: Zincir marketlerin sattığı ürünlere yönelik kurallar getirilmeli
TESK Başkanı Palandöken, Perakende Yasası'nın bir an önce çıkması ve zincir marketlerin sattıkları ürünlere yönelik kurallar getirilmesi gerektiğini belirtti. 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T17:06+0300
2022-01-13T17:06+0300
ekonomi
tesk
türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)
bendevi palandöken
karar
yasa
zincir
market
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Perakende Yasası'nın bir an önce çıkması ve zincir marketlerin açılış saatlerine, bulundukları konuma ve sattıkları ürünlere yönelik kurallar getirilmesi gerektiğini belirtti.Palandöken, yazılı açıklamasında, yüzlerce farklı ürünün bir dükkanda satılmasının ticari ahlaka aykırı olduğunu bildirdi.Herkesin artık kendi işini yapması gerektiğinin altını çizen Palandöken, üreticinin, esnafa ve zincir marketlere farklı fiyattan ürün satması yüzünden "ürün esnafta pahalı" algısı oluştuğunu ve esnafın bununla mücadele ettiğini vurguladı.Bendevi Palandöken, bir üründen 10 tane alan esnafa farklı, yüz bin tane alan zincir marketlere farklı fiyat verildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
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tesk, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), bendevi palandöken, karar, yasa, zincir, market

TESK Başkanı Palandöken: Zincir marketlerin sattığı ürünlere yönelik kurallar getirilmeli

17:06 13.01.2022
© AAMarket
Market - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© AA
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TESK Başkanı Palandöken, Perakende Yasası'nın bir an önce çıkması ve zincir marketlerin sattıkları ürünlere yönelik kurallar getirilmesi gerektiğini belirtti.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Perakende Yasası'nın bir an önce çıkması ve zincir marketlerin açılış saatlerine, bulundukları konuma ve sattıkları ürünlere yönelik kurallar getirilmesi gerektiğini belirtti.
Palandöken, yazılı açıklamasında, yüzlerce farklı ürünün bir dükkanda satılmasının ticari ahlaka aykırı olduğunu bildirdi.
Herkesin artık kendi işini yapması gerektiğinin altını çizen Palandöken, üreticinin, esnafa ve zincir marketlere farklı fiyattan ürün satması yüzünden "ürün esnafta pahalı" algısı oluştuğunu ve esnafın bununla mücadele ettiğini vurguladı.
Bendevi Palandöken, bir üründen 10 tane alan esnafa farklı, yüz bin tane alan zincir marketlere farklı fiyat verildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Perakende Yasası bir an önce çıkmalı ve zincirlerin açılış saatleri, konumları ve sattıkları ürünlere kural getirilmeli. 2 milyonu aşkın esnafımız bu yasayı bekliyor. Tütün mamulü ve alkollü içki, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya, kırtasiye ürünleri, züccaciye, hırdavat, oyuncak, tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim (kıyafet, ayakkabı, terlik gibi), hediyelik eşya, oto yedek parça ve aksesuar, kesme çiçek, işlenmemiş et ürünleri, deniz ürünleri, unlu mamul ve pastane ürünlerinin satışını zincir marketler yapmamalı. Bir ürünü satarken o ürün hakkında tam anlamıyla da bilgi sahibi olmak gerekir. Ehliyete parayla sahip olunabilir ama araba kullanmak parayla satın alınamaz. Yani herkes kendi işini yapmalı. Eti kasap, sebze meyveyi manav satmalı."
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