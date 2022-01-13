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https://tr.sputniknews.com/20220113/thy-durdurulan-kazakistan-tarifeli-seferlerine-yeniden-basladi-1052708172.html
THY, durdurulan Kazakistan tarifeli seferlerine yeniden başladı
THY, durdurulan Kazakistan tarifeli seferlerine yeniden başladı
Türk Hava Yolları (THY), ülkedeki olaylar nedeniyle bir süre ara verdiği Kazakistan'a tarifeli seferleri yeniden başlattı. 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T15:58+0300
2022-01-13T15:58+0300
dünya
kazakistan
thy
sefer
almatı
uçuş
türk hava yolları (thy)
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Alınan bilgiye göre, THY'nin başkent Nur Sultan'a düzenlediği seferde 238 yolcu yer aldı. Nur Sultan'dan İstanbul'a gelen uçakta ise 169 yolcunun bulunduğu öğrenildi. İstanbul-Almatı tarifeli seferinin bu gece yapılması planlanıyor.Antalya-Almatı tarifeli seferinin 15 Ocak'ta icra edilmesi öngörülüyor. Kazakistan'a uçulan diğer nokta olan Aktav'a seferler ise 14 Ocak'ta yapılacak.Yeniden başlatılan tarifeli seferlerin söz konusu ülkedeki yetkililer ile görüşmeler dahilinde planlandığı bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220113/kazakistan-lideri-tokayev-almatidaki-onemli-tesislerin-yeniden-insasi-icin-8-ay-sure-verdi-1052687722.html
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kazakistan, thy, sefer, almatı, uçuş, türk hava yolları (thy)

THY, durdurulan Kazakistan tarifeli seferlerine yeniden başladı

15:58 13.01.2022
© DHATHY uçağı
THY uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© DHA
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Türk Hava Yolları (THY), ülkedeki olaylar nedeniyle bir süre ara verdiği Kazakistan'a tarifeli seferleri yeniden başlattı.
Alınan bilgiye göre, THY'nin başkent Nur Sultan'a düzenlediği seferde 238 yolcu yer aldı. Nur Sultan'dan İstanbul'a gelen uçakta ise 169 yolcunun bulunduğu öğrenildi. İstanbul-Almatı tarifeli seferinin bu gece yapılması planlanıyor.
Antalya-Almatı tarifeli seferinin 15 Ocak'ta icra edilmesi öngörülüyor. Kazakistan'a uçulan diğer nokta olan Aktav'a seferler ise 14 Ocak'ta yapılacak.
Yeniden başlatılan tarifeli seferlerin söz konusu ülkedeki yetkililer ile görüşmeler dahilinde planlandığı bildirildi.
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