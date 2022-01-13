https://tr.sputniknews.com/20220113/turk-lirasi-tether-islemlerinde-dunya-lideri-1052684897.html

Türk Lirası, Tether işlemlerinde dünya lideri

Türk Lirası, Tether işlemlerinde dünya lideri

Türk Lirası, dolar ve euro'yu geride bırakarak Tether çaprazında en fazla işlem gören resmi para birimi oldu. 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T00:56+0300

2022-01-13T00:56+0300

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euro

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borsa

türk lirası

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tether

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Bloomberg HT'nin aktardığına göre Dow Jones’a konuşan Bitlo Dijital Pazarlama Direktörü Esra Alpay, geçtiğimiz çeyrekte kullanıcılarının önemli derecede arttığını belirterek “Türk lirasındaki oynaklık ve son aylarda yükselen enflasyon yatırımcıların kripto paraları kârlı yatırım araçları olarak görmesine yol açtı” dedi.Türk Lirası 2021 yılında dolar karşısında yüzde 40’tan fazla değer kaybederken dolar kuru da 7.40 seviyelerinden 13’ün üzerine tırmandı. Türk Lirası'ndaki değer kaybının son çeyrekte hızlanmasıyla Borsa İstanbul ve Türk lirası arasındaki ilişki de tersine dönmüştü.

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euro, dolar, borsa, türk lirası, para, tether