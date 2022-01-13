https://tr.sputniknews.com/20220113/turkiye-uzay-ajansi-baskani-yildirim-rusya-turkiyenin-uydularini-denizden-firlatmayi-oneriyor-1052697904.html

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: Rusya, Türkiye’nin uydularını denizden fırlatmayı öneriyor

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: Rusya, Türkiye’nin uydularını denizden fırlatmayı öneriyor

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Sputnik ile gerçekleştirdiği söyleşisinde, Rusya ile birçok alanda işbirliği çalışmaları... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T12:30+0300

2022-01-13T12:30+0300

2022-01-13T12:30+0300

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dmitriy rogozin

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türksat

döviz

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Türkiye’nin uzay çalışmaları TUA’nın kurulması ile birlikte hız kazandı. TUA ile birlikte birçok ülke ile işbirliği anlaşmaları imzalanırken bu alandaki önemli bir ortağın da Rusya olması bekleniyor. 2021’in Kasım ayında Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitry Rogozin ve beraberindeki heyet Türkiye’yi ziyaret etti. Yaklaşık bir ay sonra 2021’in Aralık ayının sonunda ise TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım başkanlığındaki heyet 3 gün boyunca Moskova’daydı.Sputnik ile röportajında bu görüşmelerde birçok önemli adımların atıldığını belirten TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, “Milli Uzay Programımızdaki hedeflerimizin tamamında Rusya ile işbirliği söz konusu” dedi. Yıldırım’ın bu konudaki açıklamaları şöyle oldu:‘2 kişi eğitilecek 1 kişi gönderilecek’Yıldırım, uzaya gidecek ilk Türk insanı hakkında ise şu bilgileri paylaştı:‘Rusya ve Çin’in Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu misyonunda ortak çalışabiliriz’“Rusya ile işbirliği alanlarımız sadece bunlarla kısıtlı değil” diye devam eden Yıldırım, şöyle devam etti:‘Türkiye, Kazakistan ve Rusya’nın üçlü işbirliğiyle Baykonur’dan istifade edebiliriz’Yıldırım, daha önce “Türkiye, Kazakistan ve Rusya arasında Baykonur Uzay Üssü’nde işbirliği olabilir” açıklamasında bulunmuştu. Denizden fırlatma konusuna “Ticari uyduların Ekvator civarından bir yerden fırlatılması gerekiyor” diyerek açıklık getiren Yıldırım, şunları söyledi:‘Türkiye-Rusya uzay işbirliği anlaşması hükümetler arası bir anlaşma olacak’Türkiye ve Rusya arasındaki uzay işbirliği anlaşması imzalanmasının her iki ziyarette de gündeme geldiğini ifade eden Yıldırım, “Rusya’dan bize sunulan taslak üzerindeki çalışmamızı tamamladık ve Türkiye’yi ziyaretlerinde Roscosmos heyetine ilettik. Onlar da değerlendirdiler. Moskova ziyaretimizde bu anlaşmanın sadece uzay ajansları arasında değil hükümetler arası bir anlaşma olması, yani çok daha kapsayıcı gerektiğine karar verdik. Farklı kurumların da dahil edildiği bir komisyon oluşturularak anlaşma üzerinde biraz daha çalışılması gerekiyor. Bu çalışma devam ediyor” dedi.DAG teleskobu 2022’de ilk ışığı alacakDoğu Anadolu Gözlemevi (DAG) teleskobu da merak edilen konular arasında yer alıyor. “DAG teleskobu bütün bölgede çok büyük bir boşluğu dolduracak çapta” diyen Yıldırım, bu konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:‘Hiçbir yere angaje olmuş değiliz’2021 yılı içinde uzaya gönderilen haberleşme uyduları Türksat 5A ve Türksat 5B, Elon Musk’ın şirketi SpaceX’in Falcon 9 roketi ile ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden fırlatılmıştı. Bu konuda, “Fırlatma söz konusu olduğu zaman bütün alternatifleri değerlendiriyoruz. Hiçbir yere angaje olmuş değiliz” diyen Serdar Hüseyin Yıldırım, bu durumu şöyle anlattı:Döviz kuru uzay çalışmalarını nasıl etkiledi?Türkiye’de döviz kurundaki artış birçok sektörü etkiliyor. Peki uzay çalışmalarında durum nasıl? “Uzay çalışmaları ne olursa olsun öncelikli çalışmalardır” diyen Yıldırım, şunları ekledi:‘Öğrencileri MEB bursu ile yurtdışına eğitime gönderdik’TUA Başkanı Yıldırım, 9 Şubat 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Milli Uzay Programı’ndaki 10 hedefin hepsinde ilerleme kaydettiklerini de belirtti. Yıldırım, “Ciddi sayıda öğrenciyi MEB bursu ile yurtdışına eğitime gönderdik. Daha önce gidip eğitimini tamamlayanları ajansımız bünyesinde işe başlatıyoruz ve dolayısıyla insan kaynağımızın hızla gelişmesi için gayret ediyoruz” diye de ekledi.

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