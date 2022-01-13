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https://tr.sputniknews.com/20220113/turkiyedeki-konutlarin-yariya-yakini-sigortasiz-1052685325.html
Türkiye'deki konutların yarıya yakını sigortasız
Türkiye'deki konutların yarıya yakını sigortasız
Büyük can ve mal kaybına neden olan 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin ardından zararların en aza indirilmesi amacıyla getirilen Zorunlu Deprem... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T01:07+0300
2022-01-13T01:07+0300
türkiye
doğal afet sigortaları kurumu (dask)
hasar
deprem
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Sadece bulunduğu bölgeyi değil, ülkeyi de ekonomik olarak sarsabilecek şiddette bir afet türü olan deprem, Türkiye'de en sık rastlanan afet türü olarak değerlendiriliyor.Devletin güvence olarak sunduğu Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), konutları depreme ve depremin doğrudan neden olduğu yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi afetlere karşı güvence altına alıyor.Zorunlu Deprem Sigortası uygulamasının başladığı 27 Eylül 2000'den itibaren gerek kurum gerekse sigorta şirketleri, toplumda sigorta bilincini artırmak amacıyla çok sayıda kampanya düzenledi.Sigortalılık oranının istenilen düzeye çıkması için çalışmalar devam ediyor.Hasar sahiplerine 1 milyar 128 milyon lira ödeme yapıldıDASK verilerine göre, ülkede en yoğun kentleşmenin yaşandığı ve 6 milyon 14 bin 550 konutun yer aldığı Marmara, deprem sigortasına en fazla ilgi gösteren bölge oldu. Bölgede yüzde 71’lik oranla 4 milyon 272 bin 889 konutun Zorunlu Deprem Sigortası bulunuyor.
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doğal afet sigortaları kurumu (dask), hasar, deprem

Türkiye'deki konutların yarıya yakını sigortasız

01:07 13.01.2022
© DHAEskişehir, ev, konut, kiralık evler
Eskişehir, ev, konut, kiralık evler - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© DHA
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Büyük can ve mal kaybına neden olan 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin ardından zararların en aza indirilmesi amacıyla getirilen Zorunlu Deprem Sigortası'na, Türkiye'deki 17 milyon 682 bin 80 konuttan sadece yüzde 59,80'i sahip bulunuyor.
Sadece bulunduğu bölgeyi değil, ülkeyi de ekonomik olarak sarsabilecek şiddette bir afet türü olan deprem, Türkiye'de en sık rastlanan afet türü olarak değerlendiriliyor.
Devletin güvence olarak sunduğu Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), konutları depreme ve depremin doğrudan neden olduğu yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi afetlere karşı güvence altına alıyor.
Zorunlu Deprem Sigortası uygulamasının başladığı 27 Eylül 2000'den itibaren gerek kurum gerekse sigorta şirketleri, toplumda sigorta bilincini artırmak amacıyla çok sayıda kampanya düzenledi.
Sigortalılık oranının istenilen düzeye çıkması için çalışmalar devam ediyor.

Hasar sahiplerine 1 milyar 128 milyon lira ödeme yapıldı

DASK verilerine göre, ülkede en yoğun kentleşmenin yaşandığı ve 6 milyon 14 bin 550 konutun yer aldığı Marmara, deprem sigortasına en fazla ilgi gösteren bölge oldu. Bölgede yüzde 71’lik oranla 4 milyon 272 bin 889 konutun Zorunlu Deprem Sigortası bulunuyor.
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