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https://tr.sputniknews.com/20220113/turkiyenin-ilk-cep-uydusu-grizu-263a-uzaya-firlatildi-1052713774.html
Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' uzaya fırlatıldı
Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' uzaya fırlatıldı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın tasarladığı uydu, Space X firmasına ait Falcon 9... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T18:27+0300
2022-01-13T18:55+0300
uzay
uydu
türkiye
grizu-263a
yaşam
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Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, Türkiye saatiyle 18.25'te ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla uzaya fırlatıldı.Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın temel haberleşme olanaklarının gerçekleştirilmesi amacıyla tasarladıkları uydu, Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi.Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin isimleriyle uzay yolculuğuna çıkan uydunun, yaklaşık 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanıyor.
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uzay, uydu, türkiye, grizu-263a

Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' uzaya fırlatıldı

18:27 13.01.2022 (güncellendi: 18:55 13.01.2022)
© AATürkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A
Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© AA
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın tasarladığı uydu, Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi.
Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, Türkiye saatiyle 18.25'te ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla uzaya fırlatıldı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın temel haberleşme olanaklarının gerçekleştirilmesi amacıyla tasarladıkları uydu, Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi.
Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin isimleriyle uzay yolculuğuna çıkan uydunun, yaklaşık 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanıyor.
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