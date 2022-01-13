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https://tr.sputniknews.com/20220113/tvhbden-sokak-kopeginin-kasitli-ezilmesine-tepki-en-agir-cezanin-verilmesini-diliyoruz-1052690221.html
TVHB’den sokak köpeğinin kasıtlı ezilmesine tepki: En ağır cezanın verilmesini diliyoruz
TVHB’den sokak köpeğinin kasıtlı ezilmesine tepki: En ağır cezanın verilmesini diliyoruz
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi (TVHB), İstanbul Başakşehir’de yabancı uyruklu bir şahsın sokak köpeğini aracıyla ezmesine ilişkin, “Eyleminin... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T08:51+0300
2022-01-13T08:51+0300
türkiye
köpek
başakşehir
türk veteriner hekimleri birliği (tvhb)
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Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi İstanbul Başakşehir’de yabancı uyruklu bir şahsın sokak köpeğini aracıyla ezmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Kasıtlı olarak bir köpeğin ölümüne sebebiyet vermesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasının üzüntüye ve endişeye sevk edildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:“Hayvanlar potansiyel tehlike değil, ekosistemin koruyucularıdır”“Her şeyden önce hayvanlar potansiyel tehlike değil, ekosistemin koruyucularıdır. Hayvana kötü muamelede bulunmak ve yaşam hakkını elinden almak daha önce Kabahatler Kanunu kapsamında kabahat olarak değerlendirilmekte ve idari para cezası tatbik edilmekte, böylece hayvanlara yönelik suçlar genellikle cezasız kalmaktaydı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin de katkılarıyla hayvanlara uygulanan bu tür şiddet suçların karşılığı Kabahatler Kanununca idari yaptırım kapsamından çıkartılarak Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hapis cezasına bağlanmıştır.5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 28/A maddesince, aynı kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen hususlar dışında bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişi 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır hükmü getirilmiştir.”“Eyleminin karşılığı olan en ağır cezanın verilmesini dilemekteyiz”Şüpheliye eylemin karşılığı olan en ağır cezanın verilmesini dilediklerini ifade edilen açıklamada, “İstanbul Başakşehir’de izlemeye dahi tahammül edemeğimiz şekilde bir köpeği ezerek kasten ölümüne yol açan şahsın yakalanması memnuniyet oluşturmuşsa da ifadesi alınıp serbest bırakılması vicdanları rahatsız etmiştir. Şahsın Cumhuriyet Savcılığınca yeniden gözaltına alındığı öğrenilmiştir. Eyleminin karşılığı olan en ağır cezanın verilmesini dilemekteyiz. Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, insanlığın vicdanına emanet olduğuna inandığımız canlara her türlü şiddetin karşısında olacağız. Toplumda infiale neden olan bu tür eylemlerin adli makamlarımızca daha ciddi ele alınmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220112/basaksehirde-kopegi-ezen-surucu-evinin-onunde-protesto-edildi-1052648246.html
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köpek, başakşehir, türk veteriner hekimleri birliği (tvhb)

TVHB’den sokak köpeğinin kasıtlı ezilmesine tepki: En ağır cezanın verilmesini diliyoruz

08:51 13.01.2022
© İHA / BATUHAN TOPRAKİstanbul Başakşehir’de lüks cipiyle seyir halinde olan yabancı uyruklu sürücü, yol kenarında oyun oynayan iki köpeğe çarptı. Aracın altında metrelerce sürüklenen köpek telef oldu.
İstanbul Başakşehir’de lüks cipiyle seyir halinde olan yabancı uyruklu sürücü, yol kenarında oyun oynayan iki köpeğe çarptı. Aracın altında metrelerce sürüklenen köpek telef oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© İHA / BATUHAN TOPRAK
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Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi (TVHB), İstanbul Başakşehir’de yabancı uyruklu bir şahsın sokak köpeğini aracıyla ezmesine ilişkin, “Eyleminin karşılığı olan en ağır cezanın verilmesini dilemekteyiz” açıklamasında bulundu.
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi İstanbul Başakşehir’de yabancı uyruklu bir şahsın sokak köpeğini aracıyla ezmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Kasıtlı olarak bir köpeğin ölümüne sebebiyet vermesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasının üzüntüye ve endişeye sevk edildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

“Hayvanlar potansiyel tehlike değil, ekosistemin koruyucularıdır”

“Her şeyden önce hayvanlar potansiyel tehlike değil, ekosistemin koruyucularıdır. Hayvana kötü muamelede bulunmak ve yaşam hakkını elinden almak daha önce Kabahatler Kanunu kapsamında kabahat olarak değerlendirilmekte ve idari para cezası tatbik edilmekte, böylece hayvanlara yönelik suçlar genellikle cezasız kalmaktaydı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin de katkılarıyla hayvanlara uygulanan bu tür şiddet suçların karşılığı Kabahatler Kanununca idari yaptırım kapsamından çıkartılarak Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hapis cezasına bağlanmıştır.5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 28/A maddesince, aynı kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen hususlar dışında bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişi 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır hükmü getirilmiştir.”

“Eyleminin karşılığı olan en ağır cezanın verilmesini dilemekteyiz”

Şüpheliye eylemin karşılığı olan en ağır cezanın verilmesini dilediklerini ifade edilen açıklamada, “İstanbul Başakşehir’de izlemeye dahi tahammül edemeğimiz şekilde bir köpeği ezerek kasten ölümüne yol açan şahsın yakalanması memnuniyet oluşturmuşsa da ifadesi alınıp serbest bırakılması vicdanları rahatsız etmiştir. Şahsın Cumhuriyet Savcılığınca yeniden gözaltına alındığı öğrenilmiştir. Eyleminin karşılığı olan en ağır cezanın verilmesini dilemekteyiz. Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, insanlığın vicdanına emanet olduğuna inandığımız canlara her türlü şiddetin karşısında olacağız. Toplumda infiale neden olan bu tür eylemlerin adli makamlarımızca daha ciddi ele alınmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.
Başakşehir'de köpeği ezen sürücü evinin önünde protesto edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
TÜRKİYE
Başakşehir'de köpeği ezen sürücü evinin önünde protesto edildi
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