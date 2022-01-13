https://tr.sputniknews.com/20220113/twitter-leman-samin-tweetini-sildi-1052703889.html

Twitter, Leman Sam'ın tweetini sildi

Twitter, Leman Sam'ın tweetini sildi

Twitter, şarkıcı Leman Sam'ın "Soysuz Araplar" ifadesini kullandığı tweet'ini sildi. Sam yeni bir paylaşım yaparak, "Bir dini ve ırkı hedef almam. Genelleme... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T14:13+0300

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türkiye

twitter

leman sam

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Şarkıcı Leman Sam'ın Katarlı bir sürücünün Bahçeşehir'de köpeğe çarpıp kaçmasına ilişkin olarak yaptığı ve "Soysuz Araplar" ifadelerini kullandığı paylaşım, Twitter tarafından silindi.Leman Sam, attığı tweette "Yıllar önce bu soysuz Araplar'a tepkili olduğum için uzun süreli linçe maruz kalmıştım, şimdi herkes ne mal olduklarını anladı. Daha bunlar iyi günler, ekmeğe ortak yakında toprağa da ortak olacaklar. Bıçaklamalar, tecavüzler, sonu yağmadır bunun. Hiç şikayet etmeyin, göz göre göre geldi" ifadelerini kullandı.Sam, paylaşımına gelen tepkilerin ardından şu ifadeleri kullandı:"Tweet’i izlediğim bu video üzerine attım. Çocuklara hayvanlara yeşil alanlara yapılan her türlü hainlikler karşısında, hangi ülke veya ırk olursa olsun tepkim aynıdır. Bu kez katarlı idi. Bir dini ve ırkı hedef almam. İlk kez böyle bir mesaj atmadım. Genelleme yapmam yanlış olabilir."

türkiye

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twitter , leman sam