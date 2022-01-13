https://tr.sputniknews.com/20220113/uzmanlar-ahmet-calikin-kazasini-yorumladi-kizaklama-1052711660.html

Uzmanlar, Ahmet Çalık'ın kazasını yorumladı: 'Kızaklama'

Uzmanlar, Ahmet Çalık'ın kazasını yorumladı: 'Kızaklama'

Konyaspor'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık'ın Ankara'daki trafik kazasında, futbolcunun kullandığı otomobilin düz yolda kontrolden çıkıp şarampole... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T17:24+0300

2022-01-13T17:24+0300

2022-01-13T17:24+0300

türkiye

ahmet çalık

kaza

konyaspor

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Türkiye gazetesinin haberine göre, Aquaplaning lastiklerin, biriken su üzerinde dönme hareketi yerine kayma hareketi yapması. Lastiğin ön kısmında ani su birikmesiyle suyun derinliğine bağlı ani yavaşlama gerçekleşerek kontrol kaybolur. Biriken suya oldukça yavaş girilmeli ve direksiyonun iki elle kuvvetli tutulması gerekir. Çalık'ın görüntülerinde de yolda su birikintisi olduğu ve öndeki kamyonun da yolda biriken suları dağıttığı göze çarpıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220111/futbolcu-ahmet-calik-trafik-kazasinda-hayatini-kaybetti-1052608313.html

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ahmet çalık, kaza, konyaspor