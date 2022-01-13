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Van'da il genelinde ilk ve orta okulla liselerde eğitime 1 gün ara verildi
Van'da il genelinde ilk ve orta okulla liselerde eğitime 1 gün ara verildi
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk, orta okul ve liselerde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi. 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T20:57+0300
2022-01-13T20:57+0300
2022-01-13T20:58+0300
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van
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Van'da akşam saatlerine etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle il genelinde ilk, orta, liselerde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi. Öte yandan, Halk Eğitim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri de yarın kapalı olacak. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün için idari izinli sayılacak.
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Van'da il genelinde ilk ve orta okulla liselerde eğitime 1 gün ara verildi 20:57 13.01.2022 (güncellendi: 20:58 13.01.2022)
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk, orta okul ve liselerde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.
Van'da akşam saatlerine etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle il genelinde ilk, orta, liselerde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.
Öte yandan, Halk Eğitim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri de yarın kapalı olacak. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün için idari izinli sayılacak.