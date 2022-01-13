https://tr.sputniknews.com/20220113/vanda-il-genelinde-ilk-ve-orta-okulla-liselerde-egitime-1-gun-ara-verildi-1052717501.html

Van'da il genelinde ilk ve orta okulla liselerde eğitime 1 gün ara verildi

Van'da il genelinde ilk ve orta okulla liselerde eğitime 1 gün ara verildi

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk, orta okul ve liselerde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi. 13.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

van

okul

kar

tatil

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Van'da akşam saatlerine etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle il genelinde ilk, orta, liselerde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi. Öte yandan, Halk Eğitim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri de yarın kapalı olacak. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün için idari izinli sayılacak.

türkiye

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van, okul, kar, tatil