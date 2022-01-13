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https://tr.sputniknews.com/20220113/yasakli-tur-olarak-belirlenen-alti-kopek-cinsinin-kayit-altina-alinmasi-icin-yarin-son-gun-1052693027.html
Yasaklı tür olarak belirlenen altı köpek cinsinin kayıt altına alınması için yarın son gün
Yasaklı tür olarak belirlenen altı köpek cinsinin kayıt altına alınması için yarın son gün
Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin kısırlaştırılıp il... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T10:37+0300
2022-01-13T10:37+0300
türkiye
köpek
kayıt
barınak
mikroçip
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Temmuz ayında yürürlüğe giren 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Amerikan Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro ile Tarım ve Orman Bakanlığının aralık ayında yayınladığı genelgeyle yasaklı köpek ırklarına eklenen American Staffordshire Terrier ve American Bully veya bunların melezlerini üreten, sergileyen, takas eden, ülkeye girişini, satışını, reklamını yani bu hayvanların ticaretini yapanlara, hayvan başına 2022 yılında 14 bin 982 lira para cezası getirdi.Yasaklı türler olarak bilinen bu altı ırk köpek, 14 Ocak’a (yarın) kadar sahiplerince belediyelerin hayvan bakımevlerinde veya özel veteriner kliniklerinde kısırlaştırılarak il ve ilçe tarım müdürlüklerinde kayıt altına alınacak.Bu kurala uymayan köpek sahiplerine 11 bin lira para cezası kesilecek.Sokağa terk edenlere 30 bin lira cezaBu köpekler kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılamayacak, halkın yoğun bulunduğu yerlere ve çocuk parklarına sokulamayacak. Sahipleri, bakamamaları halinde bu ırktan hayvanları belediyeye ait en yakın bakımevine bırakabilecek. Hayvan bakımevleri, yeni kanundaki değişiklik kapsamında, teslim edilen hayvanları kabul etmek zorunda olacak.Söz konusu bu hayvanlara ait hiçbir işlem yapmadan sokağa terk eden sahiplerine 30 bin lira idari para cezası kesilecek. Yasaya aykırı hareket edenlerin hayvanlarına el konularak belediyelere ait bakımevlerine götürülecek.5 bin 160 köpek mikroçiple kayıt altına alındıÖte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı, bugüne kadar Ankara'da 716, İstanbul'da 925, İzmir'de 567 olmak üzere, Türkiye genelinde 5 bin 160 tehlike arz eden köpeğin mikroçip uygulanarak kayıt altına alındığını açıkladı.İstanbul'daki hayvan bakımevlerinin kapasitesi 17 bine ulaştıKanun kapsamında, yerel yönetimlere de gönüllü kuruluşlarla iş birliği içinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevi kurma, hayvan hastanesi açma imkanı tanıyan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki değişiklik, büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 75 bini aşan belediyelere 31 Aralık 2022, diğer belediyelere ise 31 Aralık 2024'e kadar hayvan bakımevlerini kurmaları için süre tanıdı.Bu kapsamda, Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul'da gözler, Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki değişiklikle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilçe belediyelerinin hayvan barınakları, geçici hayvan bakımevleri, tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine çevrildi.İstanbul'da büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri, 39 bakımevi-rehabilitasyon merkezi ve 4 klinikle sokak hayvanlarına hizmet veriyor. İlçe belediyelerinin güncel rakamlarına göre bakımevi-rehabilitasyon merkezleri ile kliniklerde, 14 bin 118 köpek, 2 bin 572 kedi tedavi görüp geçici veya kalıcı olarak barınıyor.
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köpek, kayıt, barınak, mikroçip

Yasaklı tür olarak belirlenen altı köpek cinsinin kayıt altına alınması için yarın son gün

10:37 13.01.2022
© İHA / Yasaklı ırk köpekleri kayıt -
Yasaklı ırk köpekleri kayıt - - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© İHA /
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Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin kısırlaştırılıp il ve ilçe tarım müdürlüklerinde dijital kimliklerinin oluşturulması için yarın son gün.
Temmuz ayında yürürlüğe giren 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Amerikan Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro ile Tarım ve Orman Bakanlığının aralık ayında yayınladığı genelgeyle yasaklı köpek ırklarına eklenen American Staffordshire Terrier ve American Bully veya bunların melezlerini üreten, sergileyen, takas eden, ülkeye girişini, satışını, reklamını yani bu hayvanların ticaretini yapanlara, hayvan başına 2022 yılında 14 bin 982 lira para cezası getirdi.
Yasaklı türler olarak bilinen bu altı ırk köpek, 14 Ocak’a (yarın) kadar sahiplerince belediyelerin hayvan bakımevlerinde veya özel veteriner kliniklerinde kısırlaştırılarak il ve ilçe tarım müdürlüklerinde kayıt altına alınacak.
Bu kurala uymayan köpek sahiplerine 11 bin lira para cezası kesilecek.

Sokağa terk edenlere 30 bin lira ceza

Bu köpekler kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılamayacak, halkın yoğun bulunduğu yerlere ve çocuk parklarına sokulamayacak. Sahipleri, bakamamaları halinde bu ırktan hayvanları belediyeye ait en yakın bakımevine bırakabilecek. Hayvan bakımevleri, yeni kanundaki değişiklik kapsamında, teslim edilen hayvanları kabul etmek zorunda olacak.
Söz konusu bu hayvanlara ait hiçbir işlem yapmadan sokağa terk eden sahiplerine 30 bin lira idari para cezası kesilecek. Yasaya aykırı hareket edenlerin hayvanlarına el konularak belediyelere ait bakımevlerine götürülecek.

5 bin 160 köpek mikroçiple kayıt altına alındı

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı, bugüne kadar Ankara'da 716, İstanbul'da 925, İzmir'de 567 olmak üzere, Türkiye genelinde 5 bin 160 tehlike arz eden köpeğin mikroçip uygulanarak kayıt altına alındığını açıkladı.

İstanbul'daki hayvan bakımevlerinin kapasitesi 17 bine ulaştı

Kanun kapsamında, yerel yönetimlere de gönüllü kuruluşlarla iş birliği içinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevi kurma, hayvan hastanesi açma imkanı tanıyan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki değişiklik, büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 75 bini aşan belediyelere 31 Aralık 2022, diğer belediyelere ise 31 Aralık 2024'e kadar hayvan bakımevlerini kurmaları için süre tanıdı.
Bu kapsamda, Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul'da gözler, Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki değişiklikle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilçe belediyelerinin hayvan barınakları, geçici hayvan bakımevleri, tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine çevrildi.
İstanbul'da büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri, 39 bakımevi-rehabilitasyon merkezi ve 4 klinikle sokak hayvanlarına hizmet veriyor. İlçe belediyelerinin güncel rakamlarına göre bakımevi-rehabilitasyon merkezleri ile kliniklerde, 14 bin 118 köpek, 2 bin 572 kedi tedavi görüp geçici veya kalıcı olarak barınıyor.
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