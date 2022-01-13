https://tr.sputniknews.com/20220113/yolcu-otobus-firmasindan-sikayetci-oldu-bagaja-konan-kedim-baska-bir-kopek-tarafindan-boguldu-1052706845.html

Yolcu, otobüs firmasından şikayetçi oldu: 'Bagaja konan kedim, bir köpek tarafından boğuldu'

Yolcu, otobüs firmasından şikayetçi oldu: 'Bagaja konan kedim, bir köpek tarafından boğuldu'

Ankara'dan Rize'ye seyahati sırasında otobüsün bagajına konulan kedisinin, aynı bölümdeki köpek tarafından boğularak öldürüldüğünü savunan üniversite... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T15:24+0300

2022-01-13T15:24+0300

2022-01-13T15:26+0300

türkiye

türkiye

kedi

köpek

bagaj

otobüs

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Ankara'da üniversite eğitimi gören 19 yaşındaki Gökalp Sarı, Rize'ye gelirken özellikle evcil hayvan kabul eden firma seçerek otobüs bileti aldı.Otobüse binmeden önce yetkililerle tekrar görüştüğünü belirten Sarı, "İlk başta onayladılar ve yolculuk başladı. Kedim doğru şartlarda, kafesindeydi. Sabah saat 4-5 arası ben uyurken muavin gelerek 'Rahatsız olmuşlar kediden.' deyince şartnameyi söyledim. Ben özellikle biletimi arkadan aldım. Çünkü kedi bağırırsa kimse rahatsız olmasın. Kedi zaten iki aylık. Sesi çıkmıyordu" diye konuştu.Sarı, muavinin sürekli yanına gelerek ısrar ettiğini, sonunda kedisini vermek zorunda kaldığını kaydederek, "Kediyi bagaja koymuş. Bagajda vahşi köpek varmış. Plastik bir kaba konmuş ve uyutulmamış. Kediyi de muavin oraya koymuş" ifadesini kullandı.Belli bir süre sonra kediyi soğuk olduğu için yanına almak istediğini dile getiren Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:Sarı, olay anında otobüs sorumlularının hiçbir şey yapmadığını ve polisi aramadığını savunarak, "Devam etmeleri gerektiğini söyleyerek yola devam ettiler. Beni bırakacaklardı, ben de mecburen otobüse bindim. Rize'ye kadar öyle getirdiler. Bagajda köpek olduğunu bilsem izin vermezdim" dedi.Rize'ye geldiğinde polise başvurarak otobüs firması görevlileri ve köpeğin sahibi hakkında şikayette bulunduğunu belirten Sarı, olayın üzüntüsünü yaşadığını söyledi.Sarı, "Kedi oğlum gibiydi. Ben orada öğrenciyim ve onunla birlikte yaşıyordum. Kardeşime, anneme, babama sürpriz olacaktı. Çok üzücü bir olay" şeklinde konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220113/yasakli-tur-olarak-belirlenen-alti-kopek-cinsinin-kayit-altina-alinmasi-icin-yarin-son-gun-1052693027.html

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türkiye, kedi, köpek, bagaj, otobüs