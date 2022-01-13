https://tr.sputniknews.com/20220113/zaharova-kgao-baris-guclerini-isgalci-olarak-gorenler-kazakistanin-egemenligine-saygi-duymuyor-1052720216.html

Zaharova: KGAÖ barış güçlerini 'işgalci' olarak görenler, Kazakistan'ın egemenliğine saygı duymuyor

Zaharova: KGAÖ barış güçlerini 'işgalci' olarak görenler, Kazakistan'ın egemenliğine saygı duymuyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, KGAÖ barış güçlerinin Kazakistan'a girmesini bu ülkenin işgali olarak gören kişilerin Kazakistan'ın egemenliğine ve... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T23:58+0300

2022-01-13T23:58+0300

2022-01-13T23:58+0300

kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar

rusya

kazakistan

türkiye

mariya zaharova

barış gücü

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

ihsan şener

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış güçlerinin şiddet olaylarının yaşandığı Kazakistan'da yürüttüğü misyonu hedef alan eleştirilere yanıt verdi.Haftalık basın toplantısı düzenleyen Zaharova'ya Türkiye Cumhurbaşkanlığı Danışmanı İhsan Şener'in 'Rusya'yı Kazakistan'ı işgal etmekle suçlaması' soruldu.Zaharova, şu yanıtı verdi: "Bu tür ifadeler kullanan, Kazakistan'ın tamamen dönüştüğünü söyleyen kişiler, bu ülkenin egemenliğine saygı göstermiyor. Şener'in açıklamasını gördüm ve o açıklamada Rusya'nın Kazakistan'ı işgal ettiğine dair direkt suçlamalar bulunmuyor."Türk yetkililerin Kazakistan konusunda düşünülmeden yapılmış açıklamalardan kaçınacağını ve 'bulanık suda balık yakalamaya çalışmayacağını' umduklarını kaydeden Zaharova, "Kazakistan için trajik, zorlu ve olağanüstü bu durum, çabaların birleştirilmesini gerektiriyor ve 'bulanık suda balık yakalama' fırsatı olarak görülmemeli" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220113/rusyanin-baris-gucleri-kazakistandan-ayrilmaya-basladi-1052710433.html

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rusya, kazakistan, türkiye, mariya zaharova, barış gücü, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), ihsan şener