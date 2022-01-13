Zararlı olmadığını kanıtlamak için yarım çay bardağı antifriz içen adam hastanelik oldu

Kulu ilçesi Katır tepesi mevkiinde meydana gelen olayda, sanayide arkadaşları ile antifrizin insan vücuduna zararlı olmadığını kanıtlamak için yarım çay bardağı içen 25 yaşındaki S.A.A. daha sonra rahatsızlanınca Kulu Devlet Hastanesi'ne gitti.Hastanede ilk müdahaleleri yapılan gencin daha sonra ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.
Konya’nın Kulu ilçesinde arkadaşlarıyla iddiaya giren genç, antifriz içmesi sonucu rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Kulu ilçesi Katır tepesi mevkiinde meydana gelen olayda, sanayide arkadaşları ile antifrizin insan vücuduna zararlı olmadığını kanıtlamak için yarım çay bardağı içen 25 yaşındaki S.A.A. daha sonra rahatsızlanınca Kulu Devlet Hastanesi'ne gitti.
Hastanede ilk müdahaleleri yapılan gencin daha sonra ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.