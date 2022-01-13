https://tr.sputniknews.com/20220113/zararli-olmadigini-kanitlamak-icin-yarim-cay-bardagi-antifriz-icen-adam-hastanelik-oldu-1052694459.html

Zararlı olmadığını kanıtlamak için yarım çay bardağı antifriz içen adam hastanelik oldu

Zararlı olmadığını kanıtlamak için yarım çay bardağı antifriz içen adam hastanelik oldu

Konya’nın Kulu ilçesinde arkadaşlarıyla iddiaya giren genç, antifriz içmesi sonucu rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T11:00+0300

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türkiye

konya

hastane

antifriz

kanıt

kulu

ispat

sağlığa zararlı

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Kulu ilçesi Katır tepesi mevkiinde meydana gelen olayda, sanayide arkadaşları ile antifrizin insan vücuduna zararlı olmadığını kanıtlamak için yarım çay bardağı içen 25 yaşındaki S.A.A. daha sonra rahatsızlanınca Kulu Devlet Hastanesi'ne gitti.Hastanede ilk müdahaleleri yapılan gencin daha sonra ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20210130/abdde-11-asker-zehirlendi-alkol-sanip-antifriz-ictiler-1043696588.html

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konya, hastane, antifriz, kanıt, kulu, ispat, sağlığa zararlı