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https://tr.sputniknews.com/20220113/zararli-olmadigini-kanitlamak-icin-yarim-cay-bardagi-antifriz-icen-adam-hastanelik-oldu-1052694459.html
Zararlı olmadığını kanıtlamak için yarım çay bardağı antifriz içen adam hastanelik oldu
Zararlı olmadığını kanıtlamak için yarım çay bardağı antifriz içen adam hastanelik oldu
Konya’nın Kulu ilçesinde arkadaşlarıyla iddiaya giren genç, antifriz içmesi sonucu rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T11:00+0300
2022-01-13T11:00+0300
türkiye
konya
hastane
antifriz
kanıt
kulu
ispat
sağlığa zararlı
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Kulu ilçesi Katır tepesi mevkiinde meydana gelen olayda, sanayide arkadaşları ile antifrizin insan vücuduna zararlı olmadığını kanıtlamak için yarım çay bardağı içen 25 yaşındaki S.A.A. daha sonra rahatsızlanınca Kulu Devlet Hastanesi'ne gitti.Hastanede ilk müdahaleleri yapılan gencin daha sonra ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20210130/abdde-11-asker-zehirlendi-alkol-sanip-antifriz-ictiler-1043696588.html
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konya, hastane, antifriz, kanıt, kulu, ispat, sağlığa zararlı

Zararlı olmadığını kanıtlamak için yarım çay bardağı antifriz içen adam hastanelik oldu

11:00 13.01.2022
© DHAZararlı olmadığını kanıtlamak için yarım çay bardağı antifriz içti, hastanelik oldu
Zararlı olmadığını kanıtlamak için yarım çay bardağı antifriz içti, hastanelik oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© DHA
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Konya’nın Kulu ilçesinde arkadaşlarıyla iddiaya giren genç, antifriz içmesi sonucu rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Kulu ilçesi Katır tepesi mevkiinde meydana gelen olayda, sanayide arkadaşları ile antifrizin insan vücuduna zararlı olmadığını kanıtlamak için yarım çay bardağı içen 25 yaşındaki S.A.A. daha sonra rahatsızlanınca Kulu Devlet Hastanesi'ne gitti.

Hastanede ilk müdahaleleri yapılan gencin daha sonra ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.
ABD ordusu-koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2021
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