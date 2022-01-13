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https://tr.sputniknews.com/20220113/zincir-marketlere-yeni-duzenleme-yolda-torba-teklif-meclise-sunulacak-1052689364.html
Zincir marketlere yeni düzenleme yolda: Torba teklif Meclis'e sunulacak
Zincir marketlere yeni düzenleme yolda: Torba teklif Meclis'e sunulacak
Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun Taslağı, acil talepleri karşılayacak şekilde birkaç maddelik torba teklif hâlinde Meclis’e sunulacak... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T07:18+0300
2022-01-13T07:20+0300
türkiye
sigara
esnaf
market
bakkal
beyaz eşya
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Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, mahalle bakkalları başta olmak üzere küçük ve orta ölçekli esnafın rekabette zorlandığı zincir marketlere ilişkin yeni kriterler belirlendi. AK Parti, bakkalları zincir marketlerle rekabet edebilir hâle getirecek torba teklif hazırlıklarını başlattı. Yıllardır tartışılmasına rağmen bir türlü kanunlaştırılamayan Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun Taslağı, acil talepleri karşılayacak şekilde birkaç maddelik torba teklif şeklinde Meclis’e sunulacak. Perakende ticaretle ilgili çerçeve kanun ise bütün paydaşlarla yapılacak değerlendirmelerden sonra gündeme getirilecek.TESK Başkanı Bendevi Palandöken de geçtiğimiz günlerde, zincir marketlere ekmek ve sigara satılması yasağı getirilmesini talep etmişti. AK Parti’nin hazırladığı torba teklifle, özellikle zincir marketlerde satılamayacak ürünler belirlenecek. AK Parti ekonomi kurmayları “Sektör temsilcileri öncelikle bu taleplerinin karşılanmasını istiyor. Artık esnaf, zincir marketlerle baş edemiyor. Rekabet edemiyorlar. Çünkü zincir marketler gidip tarladan ürünü alıyor; aracı yok, getirip rafta satıyor. Veya mesela bir süt fabrikası ile anlaşıyor. ‘Sadece bana üreteceksin’ diyor. Fiyatı belirliyor. Üretim sadece o market zinciri yapılıyor. Üretici de bir anlamda bunlara mahkûm oluyor. Küçük esnaf ise aracılardan alıyor. Nasıl rekabet edecek? Her sektör etkileniyor, zincir market elektronik eşya satıyor, karşı dükkânda aynı ürünleri satan esnaf etkileniyor. Bunlara izin verilmeyecek” dedi.Hangi ürünleri satamayacakları büyüklüklerine göre belirlenecekHazırlanan torba teklifle, zincir marketlerin açılmasına ilişkin kriterler ile büyüklüklerine göre hangi ürünleri satamayacakları belirlenecek. 1.500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere zincir gıda marketlerinde tütün ürünleri, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satışı yasaklanacak. Züccaciye, tekstil ürünleri gibi mallara da marketlerin büyüklüklerine göre satış yasağı getirilecek.Belli ürünler için satış yasağı getirilmesinin ‘serbest ticareti engelleyeceğine’ yönelik eleştirilere karşı ise AK Parti kurmayları “Devletin vatandaşını, özellikle korunmaya ihtiyacı olan kesimleri gözetmek gibi bir sorumluluğu var. Sınırlama ve kriter koyabilir. Bu serbest ticarete uygun olmayan bir durum olmaz. Bazı ürünlerde satış kıstası olacak. Cep telefonu, beyaz eşya ve sigara, özellikle bunlar her yerde satılamayacak. 100 metrekarelik yerde buzdolabı satıyor. Bunu yapamayacak. Ama 5 bin metrekarelik bir alan varsa belli ürün gamları olabilecek. Ama burada bakıyorsunuz, zincir marketlerin en büyüğü 400 metrekaredir. Buralarda kesinlikle ürün sınırlamaları olacak” değerlendirmesini yaptı.
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sigara, esnaf, market, bakkal, beyaz eşya

Zincir marketlere yeni düzenleme yolda: Torba teklif Meclis'e sunulacak

07:18 13.01.2022 (güncellendi: 07:20 13.01.2022)
© DHAAlışveriş - market
Alışveriş - market - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© DHA
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Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun Taslağı, acil talepleri karşılayacak şekilde birkaç maddelik torba teklif hâlinde Meclis’e sunulacak. Hazırlanan torba teklifle 1.500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere zincir gıda marketlerinde tütün ürünleri, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satışı yasaklanacak.
Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, mahalle bakkalları başta olmak üzere küçük ve orta ölçekli esnafın rekabette zorlandığı zincir marketlere ilişkin yeni kriterler belirlendi. AK Parti, bakkalları zincir marketlerle rekabet edebilir hâle getirecek torba teklif hazırlıklarını başlattı. Yıllardır tartışılmasına rağmen bir türlü kanunlaştırılamayan Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun Taslağı, acil talepleri karşılayacak şekilde birkaç maddelik torba teklif şeklinde Meclis’e sunulacak. Perakende ticaretle ilgili çerçeve kanun ise bütün paydaşlarla yapılacak değerlendirmelerden sonra gündeme getirilecek.
TESK Başkanı Bendevi Palandöken de geçtiğimiz günlerde, zincir marketlere ekmek ve sigara satılması yasağı getirilmesini talep etmişti. AK Parti’nin hazırladığı torba teklifle, özellikle zincir marketlerde satılamayacak ürünler belirlenecek.
AK Parti ekonomi kurmayları “Sektör temsilcileri öncelikle bu taleplerinin karşılanmasını istiyor. Artık esnaf, zincir marketlerle baş edemiyor. Rekabet edemiyorlar. Çünkü zincir marketler gidip tarladan ürünü alıyor; aracı yok, getirip rafta satıyor. Veya mesela bir süt fabrikası ile anlaşıyor. ‘Sadece bana üreteceksin’ diyor. Fiyatı belirliyor. Üretim sadece o market zinciri yapılıyor. Üretici de bir anlamda bunlara mahkûm oluyor. Küçük esnaf ise aracılardan alıyor. Nasıl rekabet edecek? Her sektör etkileniyor, zincir market elektronik eşya satıyor, karşı dükkânda aynı ürünleri satan esnaf etkileniyor. Bunlara izin verilmeyecek” dedi.

Hangi ürünleri satamayacakları büyüklüklerine göre belirlenecek

Hazırlanan torba teklifle, zincir marketlerin açılmasına ilişkin kriterler ile büyüklüklerine göre hangi ürünleri satamayacakları belirlenecek. 1.500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere zincir gıda marketlerinde tütün ürünleri, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satışı yasaklanacak. Züccaciye, tekstil ürünleri gibi mallara da marketlerin büyüklüklerine göre satış yasağı getirilecek.
Belli ürünler için satış yasağı getirilmesinin ‘serbest ticareti engelleyeceğine’ yönelik eleştirilere karşı ise AK Parti kurmayları “Devletin vatandaşını, özellikle korunmaya ihtiyacı olan kesimleri gözetmek gibi bir sorumluluğu var. Sınırlama ve kriter koyabilir. Bu serbest ticarete uygun olmayan bir durum olmaz. Bazı ürünlerde satış kıstası olacak. Cep telefonu, beyaz eşya ve sigara, özellikle bunlar her yerde satılamayacak. 100 metrekarelik yerde buzdolabı satıyor. Bunu yapamayacak. Ama 5 bin metrekarelik bir alan varsa belli ürün gamları olabilecek. Ama burada bakıyorsunuz, zincir marketlerin en büyüğü 400 metrekaredir. Buralarda kesinlikle ürün sınırlamaları olacak” değerlendirmesini yaptı.
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