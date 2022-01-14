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https://tr.sputniknews.com/20220114/112ye-yapilan-asilsiz-ihbarlar-ambulans-varsa-bende-de-sahin-var-yarisalim-mi-1052735871.html
112'ye yapılan asılsız ihbarlar: 'Ambulans varsa bende de şahin var, yarışalım mı?'
112'ye yapılan asılsız ihbarlar: 'Ambulans varsa bende de şahin var, yarışalım mı?'
Kırıkkale'de, 2021 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen yaklaşık 400 binin üzerinde çağrının yüzde 75'e yakını asılsız çıkarken, "Ambulans varsa bende de... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T12:24+0300
2022-01-14T12:28+0300
ambulans
türkiye
kırıkkale
asılsız ihbar
112 acil çağrı merkezi
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Çağrı merkezlerine yapılan asılsız ihbarlar, çalışanların işini zorlaştırmasının yanı sıra acil durumu olanlar için sorun teşkil ediyor.Kırıkkale'de 2021 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi, çok değişik taleplerle arandı. Bunlardan biri de otomobilini ambulansla yarıştırmak isteyen kişinin "Ambulans varsa bende de şahin var, yarışalım mı?" çağrısı oldu.Ayrıca geçen yıl çağrı merkezini 476 kez arayarak meşgul eden kişi hakkında da işlem yapıldı.Kırıkkale 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Muhammet Ali Tekinay, çağrı merkezlerinin 81 ilde emniyet, jandarma, sağlık, AFAD, itfaiye, orman, yangın ve sahil güvenlik çağrılarının tamamını 7 gün 24 saat kesintisiz cevapladığını söyledi.Acil çağrı merkezlerinin ‘devletin vatandaşına uzattığı ilk şefkat eli’ olarak hizmet verdiğine dikkati çeken Tekinay, şöyle konuştu:Tekinay, Kırıkkale'de 2021 yılında 400 binin üzerinde çağrı geldiğini belirterek, bunların yüzde 75'e yakınının gereksiz ve asılsız çağrılardan oluştuğunu söyledi.‘Çağrıya cevap verme süresi 1.02 saniyeye indi’Çağrıları, telefonu ilk açan çağrı karşılayıcı personelin aldığını, gereksiz ve asılsız olanları ilgili kurumların ekiplerine ulaşmadan süzerek gereksiz iş yoğunluğunu ortadan kaldırdığını anlatın Tekinay, şu bilgileri verdi:‘Tuvalet borusu tıkandı, açar mısınız?’Tekinay, 2021 yılında, "Ezan okundu mu?", "Ambulans varsa bende de şahin var, yarışalım mı?", "Pin kodumu unuttum, telefonumu açar mısınız?", "Tuvalet borusu tıkandı, açar mısınız?", "Sigaram bitti, alır mısınız?" gibi asılsız çağrıların da geldiğini sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220104/yozgat-112-acil-cagri-merkezine-yapilan-ihbarlarin-yuzde-52si-asilsiz-1052402760.html
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ambulans, kırıkkale, asılsız ihbar, 112 acil çağrı merkezi

112'ye yapılan asılsız ihbarlar: 'Ambulans varsa bende de şahin var, yarışalım mı?'

12:24 14.01.2022 (güncellendi: 12:28 14.01.2022)
© AAKırıkkale, 112 Acil Çağrı Merkezi
Kırıkkale, 112 Acil Çağrı Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© AA
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Kırıkkale'de, 2021 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen yaklaşık 400 binin üzerinde çağrının yüzde 75'e yakını asılsız çıkarken, "Ambulans varsa bende de şahin var, yarışalım mı?" talebi de kayıtlara geçti.
Çağrı merkezlerine yapılan asılsız ihbarlar, çalışanların işini zorlaştırmasının yanı sıra acil durumu olanlar için sorun teşkil ediyor.
Kırıkkale'de 2021 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi, çok değişik taleplerle arandı. Bunlardan biri de otomobilini ambulansla yarıştırmak isteyen kişinin "Ambulans varsa bende de şahin var, yarışalım mı?" çağrısı oldu.
Ayrıca geçen yıl çağrı merkezini 476 kez arayarak meşgul eden kişi hakkında da işlem yapıldı.
Kırıkkale 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Muhammet Ali Tekinay, çağrı merkezlerinin 81 ilde emniyet, jandarma, sağlık, AFAD, itfaiye, orman, yangın ve sahil güvenlik çağrılarının tamamını 7 gün 24 saat kesintisiz cevapladığını söyledi.
Acil çağrı merkezlerinin ‘devletin vatandaşına uzattığı ilk şefkat eli’ olarak hizmet verdiğine dikkati çeken Tekinay, şöyle konuştu:
"Başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, ilimizde de Valimiz Bülent Tekbıyıkoğlu'nun 112 Acil Çağrı Merkezine gösterdikleri hassasiyetle yüksek teknoloji ile hizmet veriyoruz. 112 Acil Çağrı Merkezlerinin amacı, tek numaraya gelen acil yardım çağrısını en kısa sürede analiz edip, ilgili ekiplerin olay yerine ulaşmasını sağlamaktır."
Tekinay, Kırıkkale'de 2021 yılında 400 binin üzerinde çağrı geldiğini belirterek, bunların yüzde 75'e yakınının gereksiz ve asılsız çağrılardan oluştuğunu söyledi.

‘Çağrıya cevap verme süresi 1.02 saniyeye indi’

Çağrıları, telefonu ilk açan çağrı karşılayıcı personelin aldığını, gereksiz ve asılsız olanları ilgili kurumların ekiplerine ulaşmadan süzerek gereksiz iş yoğunluğunu ortadan kaldırdığını anlatın Tekinay, şu bilgileri verdi:
"Kırıkkale Acil Çağrı Merkezi olarak müdürlüğümüze gelen çağrıya cevap verme süremiz 2021 yılın için ortalama 1.48 saniye iken 2022 yılı ilk 10 günlük verimiz 1.02 saniye seviyesine inmiştir. Acil çağrı merkezleri bulundukları ilin can kurtaranlarıdır. Bizim istediğimiz, can kurtarmaya çalışırken işimize engel olunmaması yani gereksiz ve lüzumsuz aranmamaktır. Asılsız çağrılarla ilgili Valimizin onayıyla idari para cezası uygulanmakta."

‘Tuvalet borusu tıkandı, açar mısınız?’

Tekinay, 2021 yılında, "Ezan okundu mu?", "Ambulans varsa bende de şahin var, yarışalım mı?", "Pin kodumu unuttum, telefonumu açar mısınız?", "Tuvalet borusu tıkandı, açar mısınız?", "Sigaram bitti, alır mısınız?" gibi asılsız çağrıların da geldiğini sözlerine ekledi.
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Yozgat 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarların yüzde 52'si asılsız
4 Ocak, 20:49
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