https://tr.sputniknews.com/20220114/112ye-yapilan-asilsiz-ihbarlar-ambulans-varsa-bende-de-sahin-var-yarisalim-mi-1052735871.html

112'ye yapılan asılsız ihbarlar: 'Ambulans varsa bende de şahin var, yarışalım mı?'

112'ye yapılan asılsız ihbarlar: 'Ambulans varsa bende de şahin var, yarışalım mı?'

Kırıkkale'de, 2021 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen yaklaşık 400 binin üzerinde çağrının yüzde 75'e yakını asılsız çıkarken, "Ambulans varsa bende de... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T12:24+0300

2022-01-14T12:24+0300

2022-01-14T12:28+0300

ambulans

türkiye

kırıkkale

asılsız ihbar

112 acil çağrı merkezi

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Çağrı merkezlerine yapılan asılsız ihbarlar, çalışanların işini zorlaştırmasının yanı sıra acil durumu olanlar için sorun teşkil ediyor.Kırıkkale'de 2021 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi, çok değişik taleplerle arandı. Bunlardan biri de otomobilini ambulansla yarıştırmak isteyen kişinin "Ambulans varsa bende de şahin var, yarışalım mı?" çağrısı oldu.Ayrıca geçen yıl çağrı merkezini 476 kez arayarak meşgul eden kişi hakkında da işlem yapıldı.Kırıkkale 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Muhammet Ali Tekinay, çağrı merkezlerinin 81 ilde emniyet, jandarma, sağlık, AFAD, itfaiye, orman, yangın ve sahil güvenlik çağrılarının tamamını 7 gün 24 saat kesintisiz cevapladığını söyledi.Acil çağrı merkezlerinin ‘devletin vatandaşına uzattığı ilk şefkat eli’ olarak hizmet verdiğine dikkati çeken Tekinay, şöyle konuştu:Tekinay, Kırıkkale'de 2021 yılında 400 binin üzerinde çağrı geldiğini belirterek, bunların yüzde 75'e yakınının gereksiz ve asılsız çağrılardan oluştuğunu söyledi.‘Çağrıya cevap verme süresi 1.02 saniyeye indi’Çağrıları, telefonu ilk açan çağrı karşılayıcı personelin aldığını, gereksiz ve asılsız olanları ilgili kurumların ekiplerine ulaşmadan süzerek gereksiz iş yoğunluğunu ortadan kaldırdığını anlatın Tekinay, şu bilgileri verdi:‘Tuvalet borusu tıkandı, açar mısınız?’Tekinay, 2021 yılında, "Ezan okundu mu?", "Ambulans varsa bende de şahin var, yarışalım mı?", "Pin kodumu unuttum, telefonumu açar mısınız?", "Tuvalet borusu tıkandı, açar mısınız?", "Sigaram bitti, alır mısınız?" gibi asılsız çağrıların da geldiğini sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220104/yozgat-112-acil-cagri-merkezine-yapilan-ihbarlarin-yuzde-52si-asilsiz-1052402760.html

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ambulans, kırıkkale, asılsız ihbar, 112 acil çağrı merkezi