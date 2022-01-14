https://tr.sputniknews.com/20220114/2021de-en-cok-indirilen-playstation-oyunlari-1052745395.html

2021'de en çok indirilen PlayStation oyunları

2021'de en çok indirilen PlayStation oyunları

PlayStation Store’da 2021’in en çok indirilen oyunları belli oldu. Listeye göre 2021’in en çok indirilen PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyunları arasında FIFA... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T15:46+0300

2022-01-14T15:46+0300

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PlayStation Blog, 2021 yılında PlayStation Store'da en çok indirilen oyunları açıkladı.FIFA, Call of Duty ve GTA gibi popüler oyunlar, ilk sıralardaki yerini alırken, Avrupa’da aralıkta çıkmasına rağmen Among Us da listede kendine yer buldu.2021'de en çok indirilen oyunlar PS52021'de en çok indirilen oyunlar PS4

https://tr.sputniknews.com/20211228/steam-2021de-en-cok-oynanan-oyunlari-acikladi-1052193790.html

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playstation 5, bilgisayar oyunu, istatistik