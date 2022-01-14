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https://tr.sputniknews.com/20220114/aa-finansin-ppk-beklenti-anketi-merkez-bankasi-faizi-sabit-birakacak-1052743619.html
AA Finans'ın PPK beklenti anketi: Merkez Bankası faizi sabit bırakacak
AA Finans'ın PPK beklenti anketi: Merkez Bankası faizi sabit bırakacak
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T15:05+0300
2022-01-14T15:13+0300
merkez bankası
ekonomi
ppk
beklenti anketi
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Anadolu Ajansı (AA) Finans'ın 20 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15'ten yüzde 14 seviyesine çekilmişti.Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise yüzde 12 oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220114/merkez-bankasi-piyasa-katilimcilari-anketi-yil-sonu-enflasyon-beklentisi-yuzde-2975-1052731823.html
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merkez bankası, ppk, beklenti anketi

AA Finans'ın PPK beklenti anketi: Merkez Bankası faizi sabit bırakacak

15:05 14.01.2022 (güncellendi: 15:13 14.01.2022)
© AAMerkez Bankası, TCMB
Merkez Bankası, TCMB - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© AA
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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.
Anadolu Ajansı (AA) Finans'ın 20 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15'ten yüzde 14 seviyesine çekilmişti.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise yüzde 12 oldu.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
EKONOMİ
Merkez Bankası anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29.75 oldu
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