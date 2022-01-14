https://tr.sputniknews.com/20220114/abdde-issizlik-maasi-basvurulari-beklenmedik-artis-gosterdi-1052725805.html

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenmedik artış gösterdi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenmedik artış gösterdi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 8 Ocak ile biten haftada beklenmedik bir artış göstererek 230 bine çıktı. 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T01:58+0300

2022-01-14T01:58+0300

2022-01-14T01:58+0300

ekonomi

abd

abd çalışma bakanlığı

başvuru

işsizlik maaşı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051115556_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_8cb46f3930c2b302ecde4ffec604dc5c.jpg

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 8 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 23 bin artarak 230 bine yükseldi.Bu dönemde beklentilerin aksine yükseliş gösteren işsizlik maaşı başvurularının 200 bin olması öngörülüyordu.İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi 207 bin olmuştu.Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 6 bin 250 artarak 210 bin 750 oldu.Süregelen işsizlik başvuruları ise 1 Ocak ile biten haftada bir önceki haftaya göre 194 bin azalışla 1 milyon 559 bine geriledi.ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yılın mart ayı sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı.Analistler, son dönemde Kovid-19 vakalarında yaşanan artışın etkisiyle işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının arttığını ancak hızla sıkılaşan iş gücü piyasası koşullarıyla tutarlı bir seviyede olduğunu belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20220114/spden-bidena-enflasyon-uyarisi-1052723333.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, abd çalışma bakanlığı, başvuru, işsizlik maaşı