https://tr.sputniknews.com/20220114/abdde-kongre-baskinini-sorusturan-komite-sosyal-medya-sirketlerini-ifadeye-cagirdi-1052727483.html

ABD'de Kongre baskınını soruşturan komite, sosyal medya şirketlerini ifadeye çağırdı

ABD'de Kongre baskınını soruşturan komite, sosyal medya şirketlerini ifadeye çağırdı

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesi, sosyal medya şirketleri Facebook, Twitter, Reddit ile Google ve Youtube'un... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T04:29+0300

2022-01-14T04:29+0300

2022-01-14T04:29+0300

dünya

abd

google

sosyal medya

abd temsilciler meclisi

facebook

reddit

ifade

twitter

kongre baskını

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/07/1043536165_0:83:1800:1096_1920x0_80_0_0_5bebe86108836bf6d055ec74e72b7e20.jpg

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesinin başkanı Bennie Thompson, yaptığı yazılı açıklamada, "Komitemiz için iki temel soru var. Demokrasimize yönelik şiddet içerikli saldırıya yol açan dezenformasyon ve aşırıcılık nasıl yayıldı? Sosyal medya şirketleri, insanların şiddete başvuracak kadar radikalleşmesini önlemek için ne yaptı?" ifadelerini kullandı.Thompson, defalarca talepte bulunmalarına rağmen bu sorulara yanıt verecek belgelerin kendilerine iletilmediğini belirterek Facebook, Twitter, Reddit ve Alphabet (Google) yetkililerini ifadeye çağırdıklarını bildirdi.ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Trump, Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklanmıştı.Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, bu çağrılara uymayan Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon ve eski özel kalemi Mark Meadows 'Kongre'yi tahkir' ile suçlanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220113/fbi-kongre-baskini-sorusturmasinda-asiri-sagci-grubun-liderini-gozaltina-aldi-1052719559.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, google, sosyal medya, abd temsilciler meclisi, facebook, reddit, ifade, twitter , kongre baskını