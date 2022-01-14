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https://tr.sputniknews.com/20220114/abdli-senatorlerden-ukrayna-turu-1052758200.html
ABD'li senatörlerden Ukrayna turu
ABD'li senatörlerden Ukrayna turu
ABD'li hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi senatörlerden oluşan bir grup siyasetçi, pazar günü halihazırda Rusya ile gerilim halindeki Ukrayna'yı ziyaret edecek. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T23:52+0300
2022-01-14T23:52+0300
dünya
abd
rusya
ukrayna
nato
senatör
ziyaret
güvenlik garantileri
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Politico dergisi, ABD'li Demokrat ve Cumhuriyetçi bir grup senatörün, Doğu Avrupa'daki gerilimi çözmek üzere NATO ülkeleri ile Rusya arasında gerçekleşen güvenlik garantileri görüşmelerinin ardından pazar günü Ukrayna'yı ziyaret edeceğini yazdı.Haberde, Ukrayna turuna senatörler Jeanne Shaheen, Robert Portman, Chris Murphy ve Kevin Cramer'in katılacağı ve salı günü Washington'a dönecekleri belirtildi.Daha önce ABD Senatosunda, Dışişleri Komisyonu Başkanı Bob Menendez başkanlığındaki 25 üyeden oluşan bir grup, Ukrayna’daki gerilimin tırmanması durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve tüm hükümet üyelerinin yanı sıra Rus finans kuruluşlarına da yaptırım uygulanması konusunda yasa tasarısı hazırlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220114/pentagondan-rusyaya-suclama-ukraynaya-girmek-icin-bahane-ariyorlar-1052757435.html
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abd, rusya, ukrayna, nato, senatör, ziyaret, güvenlik garantileri

ABD'li senatörlerden Ukrayna turu

23:52 14.01.2022
© AAABD - Ukrayna - bayrak
ABD - Ukrayna - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© AA
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ABD'li hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi senatörlerden oluşan bir grup siyasetçi, pazar günü halihazırda Rusya ile gerilim halindeki Ukrayna'yı ziyaret edecek.
Politico dergisi, ABD'li Demokrat ve Cumhuriyetçi bir grup senatörün, Doğu Avrupa'daki gerilimi çözmek üzere NATO ülkeleri ile Rusya arasında gerçekleşen güvenlik garantileri görüşmelerinin ardından pazar günü Ukrayna'yı ziyaret edeceğini yazdı.
Haberde, Ukrayna turuna senatörler Jeanne Shaheen, Robert Portman, Chris Murphy ve Kevin Cramer'in katılacağı ve salı günü Washington'a dönecekleri belirtildi.
Daha önce ABD Senatosunda, Dışişleri Komisyonu Başkanı Bob Menendez başkanlığındaki 25 üyeden oluşan bir grup, Ukrayna’daki gerilimin tırmanması durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve tüm hükümet üyelerinin yanı sıra Rus finans kuruluşlarına da yaptırım uygulanması konusunda yasa tasarısı hazırlamıştı.
Pentagon Sözcüsü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
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