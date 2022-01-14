https://tr.sputniknews.com/20220114/ahmet-hakan-kilicdaroglunun-cumhurbaskanligi-adayligi-tablosunu-yazdi-1052729329.html

Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı tablosunu yazdı

Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı tablosunu yazdı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Millet İttifakı'nın seçimde aday göstereceği isimler tablosuna ulaştığını söyledi. İsim listesini paylaşan Hakan, "Tutar mı tutmaz... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T08:13+0300

2022-01-14T08:13+0300

2022-01-14T08:13+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

seçim

ahmet hakan

aday

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Hakan, "İşittiğime göre CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili olarak halkın huzuruna şöyle bir tabloyla çıkmayı planlıyorlarmış" diyerek şu listeyi paylaştıCUMHURBAŞKANI ADAYI: Kemal Kılıçdaroğlu.CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Meral Akşener (Başbakan)CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ali Babacan (Ekonomi)CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ahmet Davutoğlu (Dış İşleri)CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Temel Karamollaoğlu"Bunun üzerine epeydir düşünüyorum, Bu tutar mı, tutmaz mı?" diyen Hakan, şu ifadeleri kullandı:"Ne yalan söyleyeyim. Kafam karışık bu konuda. Bazen, “Vay! Vitrine bak! Ne istersen var. Birini beğenmediysen öbürü var. Herkese seslenen bir isim mevcut” falan diyerek tutabileceğini düşünüyorum.Bazen de Hepsi birleşmiş, Erdoğan tek. Ahali sevmez bu tür birleşmeleri. Her biri bir tarafa çeker diye düşünür” diye tutmayabileceğini düşünüyorum."

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kemal kılıçdaroğlu, seçim, ahmet hakan, aday