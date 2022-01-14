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Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı tablosunu yazdı
Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı tablosunu yazdı
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Millet İttifakı'nın seçimde aday göstereceği isimler tablosuna ulaştığını söyledi. İsim listesini paylaşan Hakan, "Tutar mı tutmaz... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T08:13+0300
2022-01-14T08:13+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
seçim
ahmet hakan
aday
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Hakan, "İşittiğime göre CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili olarak halkın huzuruna şöyle bir tabloyla çıkmayı planlıyorlarmış" diyerek şu listeyi paylaştıCUMHURBAŞKANI ADAYI: Kemal Kılıçdaroğlu.CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Meral Akşener (Başbakan)CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ali Babacan (Ekonomi)CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ahmet Davutoğlu (Dış İşleri)CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Temel Karamollaoğlu"Bunun üzerine epeydir düşünüyorum, Bu tutar mı, tutmaz mı?" diyen Hakan, şu ifadeleri kullandı:"Ne yalan söyleyeyim. Kafam karışık bu konuda. Bazen, “Vay! Vitrine bak! Ne istersen var. Birini beğenmediysen öbürü var. Herkese seslenen bir isim mevcut” falan diyerek tutabileceğini düşünüyorum.Bazen de Hepsi birleşmiş, Erdoğan tek. Ahali sevmez bu tür birleşmeleri. Her biri bir tarafa çeker diye düşünür” diye tutmayabileceğini düşünüyorum."
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kemal kılıçdaroğlu, seçim, ahmet hakan, aday

Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı tablosunu yazdı

08:13 14.01.2022
© İHAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© İHA
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Millet İttifakı'nın seçimde aday göstereceği isimler tablosuna ulaştığını söyledi. İsim listesini paylaşan Hakan, "Tutar mı tutmaz mı" dedi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Hakan, "İşittiğime göre CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili olarak halkın huzuruna şöyle bir tabloyla çıkmayı planlıyorlarmış" diyerek şu listeyi paylaştı
CUMHURBAŞKANI ADAYI: Kemal Kılıçdaroğlu.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Meral Akşener (Başbakan)
CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ali Babacan (Ekonomi)
CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ahmet Davutoğlu (Dış İşleri)
CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Temel Karamollaoğlu
"Bunun üzerine epeydir düşünüyorum, Bu tutar mı, tutmaz mı?" diyen Hakan, şu ifadeleri kullandı:
"Ne yalan söyleyeyim. Kafam karışık bu konuda. Bazen, “Vay! Vitrine bak! Ne istersen var. Birini beğenmediysen öbürü var. Herkese seslenen bir isim mevcut” falan diyerek tutabileceğini düşünüyorum.
Bazen de Hepsi birleşmiş, Erdoğan tek. Ahali sevmez bu tür birleşmeleri. Her biri bir tarafa çeker diye düşünür” diye tutmayabileceğini düşünüyorum."
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