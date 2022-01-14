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https://tr.sputniknews.com/20220114/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-enes-karanin-videosuna-yayin-yasagi-getirildigini-acikladi-1052722774.html
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Enes Kara'nın videosuna yayın yasağı getirildiğini açıkladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Enes Kara'nın videosuna yayın yasağı getirildiğini açıkladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Elazığ’da yaşamına son veren Enes Kara'nın cemaat yurdunda yaşadığı baskıları ve gelecek kaygısını anlattığı videoya yayın... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T00:41+0300
2022-01-14T00:41+0300
türkiye
cemaat
intihar
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
enes kara
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Elazığ'da kaldığı cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve gelecek kaygısından dolayı intihar eden Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı gertirldiğini açıkladı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Enes Kara’nın intiharından önce çektiği videonun sosyal medya ve internet sitelerinde paylaşılması üzerine, çocukların ve gençlerin ruh sağlığının korunması amacıyla Bakanlığımızca yasal girişimde bulunulmuştur" denildi.Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Yasal mevzuat uyarınca çocukların ruh sağlığını bozabilecek, şiddete ve intihara yönlendirebilecek, intiharı özendirebilecek söz konusu videoyu içeren paylaşımların yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliğinden talep edilmiştir. Talebimiz mahkeme tarafından kabul edilmiştir.Bu gibi içeriklerin her yaştan çocuğun erişimine açık mecralarda paylaşılması, çocukların sağlıklı psikolojik gelişimine zarar vermektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, çocuklarımızı her türlü tehlikeli içerikten koruma görev ve sorumluluğumuzu hassasiyetle yerine getirmekte kararlıyız. Tüm kamuoyunu da bu noktada hassas davranmaya davet ediyoruz."
https://tr.sputniknews.com/20220113/enes-kara-haberlerine-erisim-engeli-getirildi-1052696092.html
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cemaat, intihar, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, enes kara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Enes Kara'nın videosuna yayın yasağı getirildiğini açıkladı

00:41 14.01.2022
© Twitter Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara,
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara, - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© Twitter
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Elazığ’da yaşamına son veren Enes Kara'nın cemaat yurdunda yaşadığı baskıları ve gelecek kaygısını anlattığı videoya yayın yasağı getirildiğini açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Elazığ'da kaldığı cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve gelecek kaygısından dolayı intihar eden Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı gertirldiğini açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Enes Kara’nın intiharından önce çektiği videonun sosyal medya ve internet sitelerinde paylaşılması üzerine, çocukların ve gençlerin ruh sağlığının korunması amacıyla Bakanlığımızca yasal girişimde bulunulmuştur" denildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yasal mevzuat uyarınca çocukların ruh sağlığını bozabilecek, şiddete ve intihara yönlendirebilecek, intiharı özendirebilecek söz konusu videoyu içeren paylaşımların yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliğinden talep edilmiştir. Talebimiz mahkeme tarafından kabul edilmiştir.
Bu gibi içeriklerin her yaştan çocuğun erişimine açık mecralarda paylaşılması, çocukların sağlıklı psikolojik gelişimine zarar vermektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, çocuklarımızı her türlü tehlikeli içerikten koruma görev ve sorumluluğumuzu hassasiyetle yerine getirmekte kararlıyız. Tüm kamuoyunu da bu noktada hassas davranmaya davet ediyoruz."

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara, - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
TÜRKİYE
Enes Kara haberlerine erişim engeli getirildi
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